跑步小品／視障跑者賴淑蘭 路跑的反思

20191102雲朗觀光太魯閣峽初半馬

作者：視障跑者賴淑蘭

8月9日早晨6時15分台中府前廣場，鳴槍，開跑。在4位陪跑員陪同下，我們一行五個人展開了四公里的路跑活動。剛開始的時候因為參加人數眾多，因此以走路的方式。當人群逐漸散開，我們就開始跑步。其中兩位陪跑員在前面，中間是我和主陪跑員，後面則是另一位陪跑員殿後。這樣的陣型有什麼作用呢？

當前方有其他參賽者三人以上並排或是突然停下來…等有明顯阻礙賽道的情況時，前面的陪跑員就會呼喊：視障跑者來了，麻煩請讓路（或是請留意）！經由這樣的提醒，都獲得很善意的回應，有些人甚致會大喊：賴淑蘭加油。當然，我和可愛的陪跑員們也都面帶微笑大聲說：謝謝！就在這樣溫暖的氣氛下，順利跑到終點！

20191222羅布森集集馬拉松半馬

啊！我有多久沒有參加路跑了呢？自從今年2月參加草苺半馬以來，已經近半年了。記得3年前開始參加中華民國視覺障礙路跑運動協會以來，前一年只敢走路，後來逐漸參與5、10、13、16公里路跑，更在去年底開始了我的半馬生涯，一共跑了太魯閣、集集和草莓等三場。回想起來，在練習和參賽時曾發生絆倒、暈到、受傷等狀況，尤其是新冠肺炎期間所有的路跑及團練暫停，使我的體能和跑姿都得重新訓練，真是苦啊！也常自問：賴淑蘭，你已經65歲了，不但是重度視障，從小也不常運動，為什麼要如此契而不捨呢？改變成游泳、舞蹈、瑜珈…不是比較安全嗎？

每一次比賽，一大早就出門，不但前一晚睡不好覺，到了現場還得一陣忙亂、寄物、上洗手間…遇到參與人數眾多的賽事，什麼狀況都可能發生，起跑時，人潮擁擠，好像隨時會被撞到或是踢到，上了賽道後，不熟悉的路況、變化多端的氣候、不穩定的供水站、數量不足的流動廁所，都使得我神經緊繃，無法放鬆！那為什麼不放棄呢？為什麼還要堅持呢？

20200202戀戀大湖草莓文化嘉年華馬拉松半馬

我想，路跑對我而言，有以下的意義：

一、路跑不只是為了鍛鍊身體，更重要的是磨練心志。

剛開始以為路跑會讓我更健康，但是一但迷上後，過多的自我期許及過量的訓練，都會使肢體原來就不足的部份完全顯露，甚致受傷。此時，就要面臨考驗，到底是要打掉重練，還是放棄好好養傷呢？這就涉及心志的部份了。要和自已的內在對話，是不是需要修正目標呢？是不是要追求速度呢？是不是以無傷完賽為最高原則呢？是不是需改變跑姿呢？是不是更要聆聽來自身體的聲音呢？|

20200809ZEPRO CITY RUN 城市公益路跑-台中場半馬

☆感謝揪團客活動交流大平台★幫盲★

二、路跑是一種展示運動平權的機會。

在過往，大家可能都沒有想到視障者居然可以路跑，但是事實就擺在眼前，只要有適當的設計和協助，視障者一樣可以上路。坦白說，賽道上還有其他明眼參賽者，所以有些人可能心中會嘀咕，賽道又不是專為視障跑者所使用，為什麼要我讓路呢？或是，如果明眼人讓路給視障者，起不是看扁了視障跑者跨越障礙的能力嗎？其實真實的狀況是陪跑員以長約35公分的陪跑繩，牽著視障跑者一起前進，兩個人的寬度加上繩子的長度，體積龐大，不若一般跑者行動方便，因此，需要請明眼跑者多加體諒！當然，如此善意的讓路舉動，絕對不是藐視視障跑者，而是一種必要的禮讓及調整！

視障路跑台中團黎明團 星期一臺中東興國小團練

三、路跑讓我有機會認識一群願意付出的人

擔任無酬陪跑員的條件包括：1、完成40小時的居家陪跑，以每週參與2小時而言，需要為期20週。2、參與一整天的陪訓課程，這些課程可能遠在台北或高雄，需舟車勞頓往返。

這麼嚴格的要求，居然還是有人願意投入，真是不可思議。當然，這也再次提醒我，不要只做個接受別人幫助的人，而要學習感恩及付出！此次4位陪跑員來自揪團客，他們不但義務陪伴惠明盲校的多障生到戶外散心，有賽事時他們還自費報名，實在令人動容！啊！這些有溫度的人，再次溫暖了我的心，讓我能克服心理障礙，重新出發！

20200820中華視障路跑運動協會 台中團會員賴淑蘭 更多訊息請上facebook搜尋【視障路跑台中團】

視障路跑台中團黎明團 星期二臺中市政府團練