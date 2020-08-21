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訓練心得／高台山 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

新竹尖石的熱門的路線高台山

早上就先前往高台山第一登山口

一開始往上路線就很陡

沿路陡升到高台山

上去大約2k,爬升已經有快500

所以非常陡峭

到達高台山的三角點

高度約1500多

三角點空地非常大

可以休息補給一下

再繼續往前的路線平坦好走

先經過一段杉林樹路段

林相景色美麗

再往前開始上坡往上

先抵達高台山的景觀台

景觀台視野遼闊

可以看到雲海和對面的山景

接著再往前到叉路

先往小島田山前進

沿著稜線陡坡前進

就會到小島田山

再往前一段抵達中島田山

繼續往前上上下下的路段

就會到大島田山

再前進就會接到交叉路口

往回走就可以回到高台山

路線全程約9-10k

路況好,林相也非常漂亮

景觀台的雲海景色也很棒

非常不錯的路線

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