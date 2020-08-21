訓練心得／高台山 Trail Run
新竹尖石的熱門的路線高台山
早上就先前往高台山第一登山口
一開始往上路線就很陡
沿路陡升到高台山
上去大約2k,爬升已經有快500
所以非常陡峭
到達高台山的三角點
高度約1500多
三角點空地非常大
可以休息補給一下
再繼續往前的路線平坦好走
先經過一段杉林樹路段
林相景色美麗
再往前開始上坡往上
先抵達高台山的景觀台
景觀台視野遼闊
可以看到雲海和對面的山景
接著再往前到叉路
先往小島田山前進
沿著稜線陡坡前進
就會到小島田山
再往前一段抵達中島田山
繼續往前上上下下的路段
就會到大島田山
再前進就會接到交叉路口
往回走就可以回到高台山
路線全程約9-10k
路況好,林相也非常漂亮
景觀台的雲海景色也很棒
非常不錯的路線
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