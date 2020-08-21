訓練心得／高台山 Trail Run

一大早被窗外的陽光曬醒，我們開始了第六天的行程。 今天替我們開車的司機是AKI的老闆林宗緯，感謝他在這次旅程上提供了他們公司的眼鏡、車衣、涼感巾讓我使用。不得不佩服他的用心，不但品質好，價格也合理，

2020-08-20 09:40