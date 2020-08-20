帶小比為愛而行 環島第六天

一大早被窗外的陽光曬醒，我們開始了第六天的行程。

今天替我們開車的司機是AKI的老闆林宗緯，感謝他在這次旅程上提供了他們公司的眼鏡、車衣、涼感巾讓我使用。不得不佩服他的用心，不但品質好，價格也合理，他更找來了他的朋友來幫忙，真的很謝謝他。

宗緯一大早便從台北坐火車到羅東，我們也趁這個時間趕緊吃完早餐。

飯店的早餐很豐盛，我們都吃的很飽，而飯店的老闆和老闆娘也親切的招呼著大家，因前一天看到牆壁上掛滿了許多得獎的攝影作品，我便好奇的詢問老闆是否都是他拍攝的，老闆一聽到攝影話題，便開始和我侃侃而談，並教導我許多攝影技巧，一大早真是與君一席話，勝讀十年書，讓我十分受用。

老闆聽完我們的事情，更大方的表示，日後若到羅東，去住飯店，他會免費招待我們住宿，真令我太感動了。

當人員集合完畢，而另一位跑友王惠珠姐姐，也要跟我們一同前往貢寮，真的很謝謝姐姐的陪騎。

我們從台二線出發，因為天氣開始變熱，路過壯圍過嶺保天宮的時候，我跟路邊的檳榔攤借水洗臉，檳榔攤老闆也熱心的提供二瓶結冰水給我，真的是好大心，在這裡也很感謝他們。

我和惠珠姐姐就這樣子沿路騎著，途中還看到穿比基尼的妹妹，我當場開心的要求跟她合照，她也點頭答應。（我在跟人家瞎起鬨幹嘛🤣）

到了頭城因為走錯路，所以到蘭陽博物館的時候，有一點耽誤。那時候的氣溫大約是35度，因為我已經熱到說不出話來了，姐姐以為我在生氣，姐姐我沒有森七七啦，是因為我太熱，所以臉才會那麼臭。

到達超商，我們繼續前進，因為北關之後，開始有陡坡，宗緯怕我太累，所以就開始幫騎，而我也開車到達大里天公廟拜拜，請老天爺保祐我們旅途順利。

在天公廟剛好可以看到龜山島，天公廟也是舊草嶺古道的起點，有機會我一定要去走看看。

經過三貂角的時候，因為貢寮區公所的人在舊草嶺隧道等候，所以我也來不及去踩點，下次我一定會集滿四極點燈塔。

到達貢寮的時候，貢寮區長早已在那裡等侯多時，真的很感謝貢寮區公所的區長鍾耀磊先生及主任秘書陳笙錡先生，特地帶職員撥空來迎接我們，也感謝他們送上精美的伴手禮及好吃的福隆便當，他們並帶我們走舊草嶺隧道，隧道裡好涼哦，涼到我不想出去了。

舊草嶺隧道是位於新北市貢寮區與宜蘭線頭城鎮交界的隧道，啟用於日治13年12月1日，總長2167公尺。

原用途是宜蘭縣使用的鐵路隧道，完工時為東南亞最長的鐵路隧道。

1985年新草嶺隧道通車後停用，到2008年以自行車道重新開放，目前為宜蘭縣縣定古蹟，亦為台灣歷史建築百景之一。

逛完隧道，區長便領著我們到靈鷲山聖山寺參拜，靈鷲山的聞虛法師、性月法師、寶勤法師也熱誠的接待我們，並協助比比持燈繞佛，大家也為比比祈福，讓比比的生命種下與三寶結緣的種子，為他的生命帶來美好的體驗。在此很謝謝眾法師的幫忙，讓我們慌亂的心暫時得到平靜。

離開聖山寺之後，因為時間有點晚，所以我們沒去看福隆沙雕，決定擇日再去，我們便直接到達今天住宿的民宿，結束精彩的一天。

再次感謝貢寮區公所區長及主任秘書的熱情招待。

謝謝宗緯特地來幫我開車、幫騎。

謝謝惠珠姐姐陪騎。

謝謝飯店老闆的教導

謝謝過嶺檳榔攤老闆的贈水

謝謝民宿老闆幫我們換大房間

謝謝Anay哥大老遠特地來贈送車衣

#2020小比為愛而行第六天

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