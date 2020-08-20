觀戰心得／名古屋馬拉松 Every second counts!

花了幾天的時間看完名古屋馬拉松。開賽之後就發現１４號的動作很輕巧，而且比熱身的時候還好！沒想到最後她竟然破了日本國內的紀錄。

以前一直無法了解，為什麼有人會看比賽看到哭。直到真正接觸跑步這項運動之後才知道。跑者的每一天、每一天、每一天都在為了讓自己更靠近最佳紀錄而努力。能破紀錄是靠平時奠定的基礎，絕不是比賽當天「有如神助」而跑出來的。這些一點一滴的努力是經歷過的人才能體會的。而且，間歇訓練的速度一提升或是距離拉長之後，每一步、每一秒都很不容易。這一場比賽，攝影師在 40.89 公里近距離拍攝時，有錄到一山麻緒的呼吸聲。從聲音聽得出來她當時已經盡力了。

因此到終點時，痛哭流涕的情緒完全是可以理解的。破紀錄不是像我們一般所想的這麼不切實際。她上台領獎時，我覺得今天比賽中她所做的努力，遠比手上的捧花、桂冠珍貴。因為比賽的過程是一個從「沒有」到「有」的過程，而破紀錄之後隨之而來的名氣只是附加價值。到達終點前所做的每一分努力才是最珍貴的。

若是失敗了，還是得到了經驗；成功了，則是另一個的開始；也不是每一次努力都必定能成功，但是只有「當下」是我們的全部。

個人部落格 Fall Without Fear

圖片取自：http://www.mgc42195.jp/news/article/13876/