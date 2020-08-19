來彰化放鬆跑旅 融合民俗慶典的戀戀二水馬

每年一到這個週末，就可以看到二水路上穿著蓑衣、華麗服飾、創意變裝的隊伍們，樂隊演奏與播放著屬於跑水祭的音樂，人們開心跳舞，祈求上蒼風調雨順、年年豐收，這個流傳三百年的祭水儀式，其中還有一個重頭戲－ 2020 戀戀二水 跑水馬拉松，也是全台唯一有水道的馬拉松，你準備好一起來玩了嗎？

嘉年華般的 2020 戀戀二水馬拉松，將於 11 月 1 日盛大起跑。（圖片來源：彰化馬拉松路跑協會）

為什麼要跑水？

二水跑水節，起源為感懷先人開鑿水道，讓彰化平原得以農作，因此舉辦「跑引水」活動，引水者需身穿蓑衣、依古禮綁紅頭巾，並用雙手捧者牲禮置於頭頂上，在木柵水門開與人們簇擁的歡呼聲下，奮力地往前跑，以感謝祖先，並宣揚飲水思源的美德。近幾年跑水儀式逐漸走向多元，更多二水民眾加入一起同歡，就像一場大型跑水秀，讓整個二水都沈浸在慶典的喜悅中，許多國際青年也紛紛加入，讓二水跑水節增添不少風貌。

傳統古禮的引水者，象徵感謝先民開墾八堡圳，讓物產豐饒。（圖片來源：筆記實業）

跑旅文化深度融合，高評價必跑賽事

除了歷史悠久的跑水節，彰化馬拉松嘉年華也即將在 10 - 11 月登場，主角之一的二水馬拉松，將以兩天一夜跑旅的方式提升整體參賽熱度，希望跑者跑馬之餘，也可以來二水周遭旅遊．交通可透過火車直達二水車站，非常便利，還可在鄰近的二水老街、林先生廟、八保圳公園等地騎單車漫遊，沿途林蔭、稻田與老街的純樸氛圍，適合放鬆平常緊繃的神經，晚上的跑者之夜也可與親朋好友同樂，讓跑步賦予更多不同的意義。

閒逸的二水景色，有山有水，適合來個放鬆跑旅。（圖片來源：運動筆記）

戀戀二水馬拉松，以特殊的跑水文化及熱鬧氣氛，連續 5 年在運動筆記拿下 4.5 分以上的高分，今年賽事分為超半馬組（21.1K）及健跑/戀人組（11.4K），兩組別皆有一段 300 公尺的跑水水道，也是跑友十分推崇的賽道體驗，主辦單位特別準備止滑運動拖鞋，讓跑者可安心跑水享受樂趣。

熱情的鄉親、獨特又清涼的跑水，皆是跑者推薦二水馬拉松的原因（圖片來源：運動筆記）

首創聯合賽，線上跑也可以！

彰化鄉鎮的在地魅力值得跑者來用心體會，主辦單位也致力讓跑旅活動更完善與豐富，今年推出的彰化馬拉松聯合報名活動，即是串聯田中、二水、員林與二林四大賽事，凡報名 2 場以上，賽事結束後即可獲得「線上完賽證明」，並可同時參與線上路跑活動，規劃自己想要的路線，報名 3 場次以上之跑者，可獲得「客製紀念獎座」乙座，也是台灣首例整合路跑活動並加入數位創新的元素，二水馬拉松的線上隊長是水精靈，歡迎跑者加入戰隊，共同跑出美好回憶。

更多彰化聯合線上路跑可參考報名簡章：彰化聯合線上路跑

賽事簡介

活動時間：2020 年 11 月 1 日（星期日） 上午 6:00

活動會場：彰化縣二水國民小學（光文路119號）

報名時間：109 年 7 月 13 日 至 109 年 8 月 31 日止

活動費用：半馬組 NT$1000 / 人，健跑 / 戀人組 NT$800 / 人

報名方式：網路報名

前一天 10 月 31 日（周六）10:00起，台灣二水跑水祭典暨跑水嘉年華（八堡圳紫薇橋）與跑水之夜活動，歡迎選手提前到場參與盛會！

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