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訓練心得／跑團日常路線 靜心湖午跑班-宇老團練
新竹尖石鄉的宇老是很多騎單車和練跑的熱門路線
早上到那羅之後開始起跑
一開始就陡上路段
跑到路標12K處到達金財商店補給站休息一下
再繼續往上13K處有一段大上坡
過了14k之後就比較好跑
不過到了16K處開始更陡的陡上
跑到18K有兩條路
往右陡上但路線比較短
往左路線平緩但比較長
兩條路都可以到達宇老景觀台
景觀台的景色非常漂亮
附近也有商店可以補給
還有知名的臭豆腐可以吃
回程原路折返
連續下坡到中間的臭豆腐店補給
遇到可愛超廢貓
再下到金財商店可以再補給一下
最後再回到起點
非常熱門的路線
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