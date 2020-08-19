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訓練心得／跑團日常路線 靜心湖午跑班-宇老團練

運動筆記 / Jack Kox

新竹尖石鄉的宇老是很多騎單車和練跑的熱門路線 

早上到那羅之後開始起跑 

一開始就陡上路段 

跑到路標12K處到達金財商店補給站休息一下 

再繼續往上13K處有一段大上坡 

過了14k之後就比較好跑 

不過到了16K處開始更陡的陡上 

跑到18K有兩條路 

往右陡上但路線比較短 

往左路線平緩但比較長 

兩條路都可以到達宇老景觀台 

景觀台的景色非常漂亮 

附近也有商店可以補給 

還有知名的臭豆腐可以吃 

回程原路折返 

連續下坡到中間的臭豆腐店補給 

遇到可愛超廢貓 

再下到金財商店可以再補給一下 

最後再回到起點 

非常熱門的路線

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