焦點人物／突破不設限 最強高中生：黃祥維

在與奧運國手共同訓練的日子中，祥維了解到，突出的表現不是來自於天賦，而是堅強的意志力與不放棄的執著。（圖片來源：卡斯）

「快」，是許多跑者追求的目標，用時間與距離建立起目標，是一般對於快的定義。對於快的追求可以永無止盡，更能透過不斷的訓練感受跑者對快的渴望。快的追逐不只沒有終點，更不用只侷限於時間或是距離，「快」是可以由自己來定義的。快可以是各種人事物，透過追逐自己定義的快，找到自己在跑步中的成就感。

透過黃祥維的分享，讓我們近一步了解他是如何追逐快，並成為大家口中的「最強高中生」。 （圖片來源：卡斯）

追到哥哥，是我第一個追求的快

來自高雄仁武高中的黃祥維，在 2019 年的台北馬拉松表現一鳴驚人，以 70 分的佳績拿下半馬組國內男子第一名。隔不到兩個月的時間，又在日本香川丸龜半程馬拉松賽事中，以驚豔的 68 分 07 秒完賽刷新國內未滿 20 歲最速半馬紀錄，更贏得「最強高中生」的稱號。

這位不到 20 歲就登上國內半馬男子百傑第 14 的祥維，最初想讓自己更快的動力，竟是因為從小與哥哥姊姊們玩鬼抓人的遊戲，不是抓不到人、不然就是很快被抓到，這讓他又愛又恨的遊戲，卻是成為他想要跑更快的基石。「追過哥哥」是他定義的第一個「快」。

祥維雖然年紀輕輕，已經擁有堅持、謙遜的心理素質。（圖片來源：卡斯）

「我從小練田徑開始，我的專項都會是各個階段中的最長距離；國小我就跑兩百公尺、國中就跑一千五百公尺、到了現在高中也是跑最長的五千、一萬公尺，甚至更長的公路賽。」有著過人毅力的祥維，與「長」距離項目有著密不可分的關係，最主要原因也來自於他的哥哥。

哥哥從小告訴他，「跑步比的就是意志力，你要告訴自己不能停下來。」簡單一句話就烙印在祥維的心中，既使當時尚未經過正式跑步訓練，祥維依然以這樣的態度參加校內外跑步比賽並屢獲佳績，這樣的表現更讓田徑隊老師直接到班上邀請他入隊。

透過一次次的經驗，祥維體悟到保養良好的身體狀態，對於運動員來說是一種義務跟責任。（圖片來源：卡斯）

在國中如願進入體育專班接受更正式的跑步訓練後，祥維也一直是個穩扎穩打訓練的選手。但也曾經有過未告知教練偷偷參加賽事的經驗。祥維苦笑的回憶道：「當時想法很天真，想說不就是自己拿手的跑步嘛！連想都沒有想就一股腦報名了，還報賽事中最長的 22 公里組。」就這樣，帶著一股傻勁、沒有任何準備下跑了一場慘烈的半馬。不只跑得非常痛苦，後段甚至走走停停，這是他第一次意識到原來跑步不是單靠蠻力硬拼就能完成的。

賽事結束後，雙腳起了不少水泡而影響到後續訓練。受傷期間，教練總是照料好他才會去準備其他選手的練習，這讓祥維感動的同時也感到自責，因為自己衝動行為而造成教練與隊上困擾。從這次事件中體悟到謙虛謹慎對運動員的重要性，更要懂得珍惜與愛護自己的身體。

訂定目標、專注訓練、沒有藉口，是祥維認為變強的必要步驟。（圖片來源：卡斯）

第二個快是不放棄的決心

國中畢業前夕，表現穩定優異的祥維，自然受到不少高中的青睞。為了有更好的發展，國中教練特別安排他在畢業前至新環境與高中前輩們密集訓練一個月，「雖然很辛苦、甚至跟不上學長的速度，但我深刻感受這個環境能夠激勵我成長。」這一個月的經驗，使祥維更加堅定前往就讀的決心，而仁武高中就成了他展開他田徑生涯亮眼的新一頁。

進入高中後，訓練的強度與辛苦都遠比國中更上一層，祥維也坦言有不少時刻會讓他想要偷懶甚至產生放棄的念頭，但有兩個人，總是會讓他打消這樣的負面念頭，一位是學姊謝千鶴、一位則是師母許玉芳。

其實在就讀仁武高中前，就知道兩位傳奇人物都在該校服務，而實際接觸奧運國手後，祥維發現她們有的不只在成績上表現優異，最令人敬佩的是永不放棄的意志力。不論是謝千鶴的兩項全國紀錄，還是許玉芳長達十年未被打破的一萬公尺全國紀錄，她們的成績並不是與生俱來，都是靠著意志力與努力累積出來的。不論環境或者賽事情況有任何調整，她們每天依然做著訓練，從沒看過她們出現怠惰感，甚至在飽受大傷困擾的時期，仍從她們臉上看不到放棄，反而是展現出想要趕快回到跑場上的決心。

追逐自己目標的過程，同時讓他一步一步突破自己。（圖片來源：卡斯）

看看她們、想想自己，祥維覺得自己根本沒理由向訓練卻步。奧運是每個運動員的夢想，這兩位國手給了他不能放棄的理由，更定義了心中的第二個快。

在經過高中三年紮實的訓練下，祥維在高三這年大放異彩，除了在台北馬、香川丸龜半馬賽屢破佳績外，場內賽的表現更絲毫不遜色，從港都盃到青年盃的一萬公尺，屢屢刷新個人紀錄奪冠。雖然壓軸賽事全中運因疫情關係延期至酷熱的七月，但狀態依然沒受到影響，將五千與一萬公尺金牌穩穩入袋，也是給自己高中三年一個完美的 ENDING。

一雙好的跑鞋，除了保護性佳，順暢的回饋感是祥維最重視的功能之一。（圖片來源：卡斯）

突破沒有極限，跑鞋也沒有框架

對於祥維來說，長跑的迷人之處在於突破快的過程，除了需要堅強的意志力與堅持不斷的訓練，更需要適當的裝備。在所有跑步裝備類型中，最重視當然是跑鞋。

過去很長的時間，跑者對於薄底鞋有著競速的既定印象，雖然輕薄帶給跑者無負擔的速度，但相對也犧牲對腳的保護性與回饋感。

Nike Air Zoom Tempo NEXT% 流行搶眼的外觀設計，以專業跑鞋的材質來製作。「把生活融入跑步、跑步融入生活」這不就是現代跑者一直所嚮往的嗎？（圖片來源：卡斯）

Nike 向來以協助每一位跑者突破自我為衷心理念。在突破框架下不斷創新跑鞋科技，更顛覆大眾對於跑者的刻板印象，使得跑鞋既使變厚卻依然感到輕盈。這次推出全新跑步訓練鞋款 Nike Air Zoom Tempo NEXT%，更是給了跑者在突破之路上一個強大的助力。

「奇特的外觀」是祥維對 Nike Air Zoom Tempo NEXT% 的第一印象，但實穿後帶給雙腳的推動力，使他突破對於跑鞋既有的 框架的想像。（圖片來源：卡斯）

內外都「奇特」的跑鞋－ Nike Air Zoom Tempo NEXT%

「外觀很奇特的一雙跑鞋。」這是祥維對於 Nike Air Zoom Tempo NEXT% 那流行亮眼的外型，跟一般跑鞋截然不同的第一印象。「第一次穿去練習，隊友看到還問我怎麼穿休閒鞋來訓練。」但當穿上它並實際跑之後，馬上感受到它新一代的快感。

Nike Air Zoom Tempo NEXT% 實穿後沒有外觀看起來的厚重感。主因來自於中底是結合了 Nike 兩個科技，一是近年不斷協助跑者突破的 ZoomX 泡棉，以及舒適與耐穿性大受好評的 React 材質。使得跑者不只能感受流暢的推進效果，同時還能享受 Q 彈而不塌的舒適感。

Nike Air Zoom Tempo NEXT% 可以享受對速度的突破，又同時感受對雙腳紮實的穩定性。是一雙訓練、比賽可同時共存的好鞋。（圖片來源：卡斯）

在耐用度方面，Nike Air Zoom Tempo NEXT% 也是別有新意。除了前面提到中底加入了耐用的 React 泡棉，更採用全新的全掌型複合板，較柔軟易彎曲，對於長距離練習更為舒適。在大底的上下部分都添加橡膠來增加跑鞋耐磨度；配上鞋面採用輕盈的針織鞋面 Flyknit 材質，讓雙腳與跑鞋穩固且透氣。Nike Air Zoom Tempo NEXT% 可以讓跑者在訓練時享受對速度的突破、比賽時又能感受對於雙腳紮實的穩定性，一雙可攻可守的全方面跑鞋。對於練習、比賽鞋都會分開的祥維來說，他認為找到一雙可以同時共存的好鞋。

對於「最強高中生」稱號，祥維不只當作稱讚，更當作是大家對他的期待。（圖片來源：卡斯）

從最強高中生邁向最強大學生

在高中的最後一年替自己贏得「最強高中生」的稱號，而這位最強高中生也將畢業走向全新的生活。談起這個稱號，祥維很珍惜但也不留戀。「跑步雖然是一個人在跑，但背後是需要很多人的幫助才能有現在的成就。」他將成就歸功於陪他一起訓練的夥伴，還有那位對他很嚴厲但有著滿滿期待的簡教練。

「突破不僅僅是為了自己，也是給在我身上投入大量心血的教練與夥伴最好的回饋。」而除了金牌、冠軍等亮眼成績的成就，祥維最大收穫莫過於，追逐他心中定義的快，不論是哥哥、或是兩位奧運國手，在成長與挑戰自我的過程也讓他一步一步突破不斷想變強的自己。雖然最強高中生稱號終究會過去，但祥維會努力朝向「新一代的快」之路邁進。

紀錄與成績要珍惜但不留戀，黃祥維要持續突破朝向「新一代的快」之路邁進。（圖片來源：卡斯）

此為 109 年全中運五千、一萬公尺收下雙金的黃祥維賽後受訪影片。（採訪人：BigFish）

責任編輯：哈卡圖片來源：卡斯

以上文章由 Nike 贊助刊出。

＊運動產品 盡在運動筆記＊