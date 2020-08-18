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睽違 18 年決戰新北 110 年全國運動會籌備處成立儀式

運動筆記 / 110年全國運動會在新北

新北市做好隨時上場的準備了，你準備好了嗎？ 圖/ 新北市政府體育處

兩年一度的全國運動會，以亞奧運競賽種類為主軸，為國內規模最大、等級最高的綜合型運動賽會，110 年 10 月 16 日至 21 日將在新北市舉辦，睽違 18 年後再度登場，今（17）日新北市長侯友宜宣布「110 年全國運動會籌備處」正式成立，新北市將整合所有的資源全力籌辦，賽事全新視覺全面亮相，讓新北選手成為主角，表演活動同時也呼應明年賽事「隨時上場」的精神標語。

市長侯友宜表示，110 年全國運動會籌備處今天正式成立，新北將以最高規格籌辦這場運動賽事，籌備工作從去年 10 月接旗後就展開，陸續進行人力組織、場館設備修繕等，準備迎接明年來自 22 個縣市，超過 1 萬 2,000 名隊職員，我們將準備好讓所有選手盡情展現，如同今天現場的佈置物，有 5 位東京奧運國手照片，融入全新賽事視覺設計中，所有選手都是場上的主角，運動選手平時就要做好充足訓練，就像賽會標語「隨時上場」，這不只是在運動場上的精神，也是我人生的態度。

新北市政府準備好迎接110 全國運動會 22 縣市與超過 1 萬 2,000 名隊職員 圖/ 新北市政府體育處

 體育處表示，每位運動選手都是注目焦點，今天籌備處成立儀式特別安排新北市跆拳道選手組成的「LIEE 臺灣品勢表演隊」，該表演隊由品勢國家隊成員組成，今年 6 月才徵選成軍，為選手打造運動場外新舞台；接著用變身概念介紹選手出場，許多選手都是身兼不同身分，身兼台電職員的排球選手陳姿雅、土銀行員的羽球選手呂佳彬及體操精靈丁華恬，他們比平常更努力，不只扮演好自己的角色，更準備好隨時上場。

今年六月剛成軍的 LIEE 台灣品勢表演隊精湛演出 圖/ 新北市政府體育處

110 年全國運動會籌備處設立在板橋第一運動場內，全新佈置從門口、大廳到地板，充滿運動活力與視覺張力，還有精神堡壘的互動裝置物，以趣味、易親近為設計概念，模擬電玩遊戲中的元素方塊堆疊，邀請民眾可以自己動手參與其中。為了讓更多民眾可以參與運動，8 月底至 9 月底將於新北市各運動中心舉辦運動市集巡迴活動，除了運動體驗還有現場趣味互動贈小禮物，如果依指示留言打卡，還有機會獲得大獎Switch主機+健身環，歡迎大家一起動起來!

全新的佈置、小遊戲等你來板橋第一運動場體驗喔（比心）圖/ 新北市政府體育處

詳細活動資訊將於【新北運動聚點】粉絲團陸續公布，另有關選手報導及全國運資訊請鎖定【110年全國運動會在新北】粉絲團。

責任編輯：Ian新聞來源：新北市政府體育處圖片來源：新北市政府體育處

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