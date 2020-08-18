賽事心得／柚花追香半程馬拉松 跑出腫一

昨天我和比比去麻豆首府大學參加柚花追香半程馬拉松，原本這場賽事是在3月舉辦，但因為疫情的原因，而延到8月16日舉辦。

因為比比整晚沒睡，所以我們很早就到達會場。

停好車之後，先過去跟大飛哥打招呼並閒話家常。

接下來遇到了好幾個許久不見的跑友，大家開心的拍照聊天。

主持人花花更是從木架山之後，就沒見面了，雀躍的心情可想而知。

更多人是跟我恭喜環島完成，在這裡很謝謝他們。

因為賽事時間提早的關係，所以五點半就開始起跑，而這次參加的人數並沒有很多，加上日出前就起跑，讓我有幸看到了日出，也清楚的看到玉山群峰。

因美慧腳不舒服，而我也剛好遇到生理期跑不太起來，所以我就約她一起走，好互相照顧，而她也幫我一起推比比，真的很謝謝她。

在第一個補給站，我遇到了品臻，我們也開心的合照。

也非常感謝她，送我美白秘方，聽說擦了會變白。

離開補給站之後，我們開始經過柚子園，柚子樹上面結實累，原本的柚花都變柚子了😂

因為那路段的路有點不好，所以我和美慧很小心的推比比走過…這時候，我們也變成了腫一，實在太光榮了。

到達第二個補給站，路才好一些，過沒多久，我又遇到了小得哥，好開心啊！大家都很久沒見面，我也開心的跟他合照。

途中我們經過好幾個私補，地方鄉親也熱情送上柚子和麻糬。

也經過了麻豆的丹丹，我還吵著要進去吃完早餐再走😂

在最後三公里時，氣溫越來越熱，我也慢下來，阿寶忽然叫我，原來他跑回來了。我們也一邊跑走著聊著，就這樣子回到了終點。

回到終點後，大會準備了炒米粉、竹筍肉絲湯、綠豆湯、冬瓜檸檬、檸檬水讓大家吃。

因為天氣炎熱，我吃了好幾碗綠豆湯，超級無敵飽。

接著，我便與大家道別，離開會場結束了今天的行程。

再次謝謝美慧和阿寶陪跑和幫推。

謝謝辛苦的志工為大家服務。

謝謝陳俊得大哥、侯冠宇、艾笑杰、謝伯良及其他攝影師，在太陽底下為大家拍攝好看的相片。

#2020柚花追香半程馬拉松

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣