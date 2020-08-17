訓練心得／我的私房路線 基萬柳21K

海堤慢跑適合網美網帥來此拍照

路線特色

我的私房慢跑路線【基萬柳】21K，這是一條比萬金石馬拉松還優的慢跑路線。

你所跑的每一步都是亮點，曾經跑過全程依山傍海緊臨美麗海岸的慢跑路線嗎?除了可以沉浸在海天一色的絕美風光，還可以遠眺基隆嶼看大船入港，路線主要從曾獲票選全國十大魅力水域冠軍的外木山，跑到票選為全台最美的海岸被稱為「維納斯海岸」野柳到龜吼路段。

路線起點基隆外木山漁港→情人湖濱海大道→大武崙情人沙灘→獅子公園→萬里漁港→翡翠灣→龜吼漁港→野柳漁港折返，全程青山、藍海相伴來回21K。如果想輕鬆一點可以在萬里漁港折返來回10K，或許你只想輕鬆跑甚至散步、夜跑的朋友，情人湖濱海大道來回約5K。

基萬柳21K路線圖

這也是一趟漁港風情體驗之旅去程10.5K，經過外木山、大武崙、萬里、龜吼、東澳、野柳，感受六個不同特色的漁港風光，同時也可以體驗在海濱、沙灘、海堤、漁港慢跑，浪花陪著你跑浪聲為你打氣的樂趣全程都是亮點，絕對可以給你與都市中慢跑完全不同的感受，就跟著我來一起體驗吧 !

慢跑路線可以感受六個不同特色的漁港風光

路線說明

第一段:基隆外木山漁港→情人湖濱海大道→大武崙情人沙灘→觀景平台

這段路線就是全國十大魅力水域冠軍外木山的位置，起點從外木山漁港開始就看到外海的基隆嶼，及高聳地標協和發電廠的三根大煙囪，停車場旁還有一個建造在礁岩間與海水相通的海興游泳池，可別小看這個地方，這個海水游泳池四季不論寒暑都有喜愛海泳的泳客在此海泳或浮潛，同時這裡也是三鐵選手練習海泳的聖地，知名外木山海上長泳的起點。

外木山漁港與協和電廠地標三根煙囪

一開始起跑映在眼前的就是外木山的海堤，在海堤上慢跑近看海泳的泳客，遠眺基隆嶼看輪船進出基隆港與一望無際的碧海藍天，一起跑就讓人心曠神怡心情奔放。

在外木山海堤慢跑享受蔚藍的海天一色，遠眺基隆嶼及基隆港大船入港

這路段是基隆碩果僅存最長的天然海岸，一邊為開闊的海岸無敵美景一側為秀麗的山巒，也是基隆人最喜歡的濱海觀光步道很適合慢跑與走路散心，途中設施都有經過規劃，平整的步道、各種不同的觀景平台、涼亭、公廁及停車場，慢跑時可遠眺基隆嶼與海面上的船隻，岸邊奇特造形的海岸礁岩與耳邊傳來的浪濤聲，海風襲來跑起來特別輕鬆寫意，如果有興趣，體力許可，到了土地公廟，還可以由海興路登山步道登山口爬山到上方的情人湖一賞湖光山色，及二級古蹟大武崙砲台思古之幽情，也可遠眺海岸線美景。

情人湖濱海大道此處有觀景平台晚上有露天咖啡

情人湖濱海大道慢跑感受與海同行的感覺

情人湖濱海大道小彎沿的路線與大自然完美結合跑起來更有感覺

接下來是離台北市最近的沙灘【大武崙情人沙灘】，半月型的沙灘雖然不大但也相對安全，每到假日人潮如織適合親子戲水，金黃色的沙灘更增添浪漫色彩也適合情人來這裡耍浪漫，如果你想打赤膊慢跑體驗天人合一的感覺，也沒有人會覺得奇怪，萬一覺得太熱你也可以直接躍入海中來個即興的二鐵，我想這是在都市慢跑難得的樂趣吧？

情人湖公園俯瞰慢跑路線大武崙情人湖沙灘、大武崙漁港、觀景平台，最遠方為折返點野柳

沙灘旁就是大武崙漁港跑到這裡還可以感受漁港的靜謐與美麗，末端還有一處觀景平台很適合體驗在海堤上慢跑，拍網美照與坐看雲起時等著您來體驗。

你可以感受到慢跑也能與海這麼近

觀景平台設施完善可停留拍照此處有廁所與露天咖啡

第二段:獅子公園→萬里漁港→翡翠灣

這段路線起點為情人湖濱海大道末端觀景平台，一開始就能體驗到在高架棧道上跑步的樂趣，並能觀賞基隆港大船入港，與遠眺基隆海岸線的美景，部分路段還有兩側灌木夾道歡迎你，跑到獅子公園為觀光客駐足的熱門景點，在這裡視野開闊有著無敵海景，可以遠眺野柳舺與基隆嶼及基隆協和電廠的三根大煙囪，在這裡可以休息駐足一下欣賞一下海景，附近也有規畫完善的廁所，肚子餓了也有攤販提供食物飲品。

高架棧道旁為海水沖蝕的特殊景觀，也可享受無敵海景跑起來心情舒爽

高架棧道規畫的極有特色地面也很平坦

高架棧道可遠眺基隆嶼及情人湖濱海大道美麗的海岸線

沿著海岸有規畫完善、緊鄰海邊的步道，沿途無敵海景就不在話下，放眼望去一旁為海岸礁岩長年經海水沖蝕的平台，還有一些喜好海釣的釣客，一路平坦跑到萬里漁港可以體驗漁港風情，順便拍個網美照再繼續上路。跑到萬里大橋運氣好還可以看到飛行傘在天空翱翔，與翡翠灣金黃色美麗的沙灘感受希臘風情，萬里漁港到翡翠灣這段路約有2K是【基萬柳】唯一沒有緊鄰海濱的一段路，不過途中有一家便利商店可以當作休息站補充一下水份。

沿途海蝕平台並可遠眺基隆嶼美景

此路段緊鄰海蝕平台並吸引許多釣客垂釣

第三段:龜吼漁港→東澳漁港→野柳漁港

經過翡翠灣就來到知名萬金石馬拉松的起跑點，看到萬里隧道前叉路往右就又可以看到無敵的海景，跑到這裡可以與【我愛龜吼】牆面拍張照表示到此一遊。

來到龜吼一定要在這面牆拍照一下

你想浪漫一下嗎？在沙灘跑步就是浪漫，在人生中勢必要給自己一次在沙灘上跑步的機會！來到這裡記得體驗一下難得的沙灘慢跑，接下來就是知名的觀光漁市龜吼漁港。

來到這片美麗的沙灘，一定要體驗一下難得的沙灘慢跑

繼續沿著綿延的海岸線奔跑湛藍海洋就在你身旁，山海美景與奇岩異石盡收眼底，也可以在這裡迎曙光和看夕陽，這段就是被票選為全台最美的海岸，被稱為「維納斯海岸」龜吼到野柳路段，跑步除了欣賞美景還能欣賞天然的海蝕及風化等特殊的地質景觀，也算是很難得的體驗，這邊還有一個廢棄的九孔池養殖場，及特別造型的駱駝峰，還有新北市舉辦的「十大經典魅力漁港」選拔獲得特色組第一名的[東澳漁港]，因此吸引許多遊客與網美來此拍照打卡。

龜吼野柳路段被稱為維納斯海岸，左側駱駝峰為網美拍照熱點

龜吼野柳路段被稱為維納斯海岸享受無敵海景

廢棄九孔養殖池常吸引潛水客及網美拍照

野柳為國際知名觀光景點，跑者可以沿著岸邊跑上觀景平台，除了蔚藍海景外也可以欣賞野柳附近特殊的地質景觀，若是傍晚時分龜吼到野柳路段，還能欣賞到美麗的夕陽將海岸灑成一片金黃，跑在這裡浪漫指數爆錶。

野柳漁港在野柳海洋地質公園旁，也是【基萬柳21K慢跑路線】的折返點，從起跑點外木山漁港到這裡約10.5K，這裡為觀光區因此車輛、遊覽車與觀光客比較多跑到這裡要稍為要小心，野柳漁港也是萬里地區最大的漁港，台灣有八成的海蟹都出自萬里，來到野柳與折返點萬里漁港可以駐足拍照留念，附近也有便利商店可以喝個飲料略做補給，忍不住想要大快朵頤附近有許多海產店，可以在野柳或龜吼享受美食，不過既然是折返點還有回程要跑我是不建議啦，還是乖乖原路跑回起跑點再開車來享受吧？

在這條慢跑路線除了山海天然美景外，你還能體會到漁港風情，還可以遇到享受不同生活樂趣的人，慢跑、海釣、游泳、潛水、水上活動、單車、三鐵、滑翔翼等的愛好者，還有情侶、觀光客、討海的漁民、網美網帥等。

野柳漁港範圍不小體驗漁港慢跑風情

慢跑心情與推薦

每一次跑步因為心情的不同都會有不同的體驗，每一個人跑步的理由與初衷或許不盡相同，但是跑步帶給人的改變、體會與收穫往往給人意想不到的驚喜，對我來說最美好的收穫就是傾聽自己的聲音並重新認識自己，跑步的過程彷彿讓人進入私有的空間並不斷的與自我對話，藉由與自己對話的過程來省思自己，並進行一場日常生活的關照。

跑步也可以依自己當下的心情選擇不同的地點及跑法，有時可以選擇輕鬆跑以最舒適的速度，尤其在我的私房慢跑路線，你可在沒有時間的壓力下選擇最適合自己的路線，你可以選擇【情人湖濱海大道來回5K】、【萬里漁港來回10K】、【基萬柳來回21K】各種不同的模式盡情揮灑，舒服到能拋開世俗的煩惱並享受身體的律動；過程中能省察周遭的人事物，或潛入內心的世界；也可以單純到讓自己全身動起來留一點汗、有一點喘，釋放一天的疲憊。

這條慢跑路線在晚上，可以享受海風輕拂與天上月色星光及海面漁光點點相輝映，更增添羅曼蒂克的情趣，不過因為晚上燈光灰暗，建議選擇【情人湖濱海大道】較佳，沿途也有不少具有特色的觀海西餐廳，露天咖啡與海產餐廳，假日還有你意想不到的街頭藝人表演。

情人湖濱海大道照明充足為夜跑首選

情人湖濱海大道海風輕拂星光月色漁火點點夜色很羅曼蒂克

如果你不想跑那麼遠或是只想夜跑，極力推薦【情人湖濱海大道】這段私房中的精華路線，相信你一定會深深愛上它。

歡迎來到我的私房慢跑線【基萬柳21K】或許我們有緣能在這浪漫海邊相遇。

交通與公共設施

起跑地點: google 基隆市海興游泳池

基隆市公車310海興游泳池站

停車場：基隆海興游泳池旁大型停車場

附近情人湖濱海大道有多處停車場

洗手間：情人湖濱海大道五處

獅子山一處

龜吼漁港一處

野柳兩處、野柳漁港一處

便利商店：起點沒有請自備礦泉水

大武崙情人沙灘商店

翡翠灣附近便利商店一處

野柳便利商店多處