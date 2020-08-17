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訓練心得／我的私房路線 天鵝路線

運動筆記 / Randall Kwo

天鵝路線總長34K，2015年是為了一群東京馬初馬跑友所設計出來，最適合初馬跑者練習LSD的路線，每隔5～6K都有一個撤退點，不論你是初馬或是老馬跑者，在任何地點都可以撤退，而且路線是大家熟悉的河濱，也不會有高低落差，適合初入跑馬界的新手練習LSD用。

天鵝路線GOOGLE 地圖

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ZFgJUILsj4I_QzvEe3OHZpzNsHc&ll=25.078799867936482%2C121.521975&z=13

各休息點如下：

起點：彩虹橋（0K）

休息點1(6km)－大佳河濱公園

休息點2(11km)－百齡橋

休息點3(17km)－社子島公園

休息點4(21km)－快樂休息站

休息點5(25.5km)－大稻埕終點：終虹橋（34K）

天鵝路線誔生源由：2015年，正是我完成東京馬拉松的第一年，那時憑著新手都有新手運，抽中了那傳說中的東京馬拉松，在最討厭跑步又不得不練習跑步的狀況下，我完成了人生第一個馬拉松－2015東京馬拉松。

第二年，升上了跑馬界的二年級，認識了以2016年的東京馬拉松初馬為目標的跑友們，在抱著分享經驗的原則下，把自己準備一年的初馬心得分享出來，也了解到跑馬前輩口中練習LSD的重要性，說真格的！42K不遠，但42K是從台北車站到桃園的距離，如果沒有對身體的逐步訓練，貿然上場，只有飲恨棄賽或是受傷在等著自己。

在與跑友及前輩的LINE群中，大家討論著LSD的重要性，如何讓身體能習慣長距離長時間的運動而不受傷，LSD是一個重要且基礎的練習，那時我心裹就想著，哪裹有適合「初馬」跑者的LSD路線，而且要符合以下要求1、路線平穩好跑2、撤退點多3、補給點多4、中間有人受傷時，容易呼叫救援

那時剛好有跑者分享一個從劍中劍出發的路線，突然看到，原來社子島像個鳥類的頭，竟然如此！在GOOGLE地點上畫著畫著，「天鵝路線」就成型了。

天鵝路線有幾個撤退點，分別介紹如下，

1、起點：彩虹橋（0K）：捷運松山站出口即到，慈佑宮的7-11正是集合的好地點，也是補給的好地點。

2、休息點1(6km)－大佳河濱公園：第一個休息站，有廁所，販賣機，適合喘一口氣。

3、休息點2(11km)－百齡橋：第二個休息站，如果有補給人員，這邊適合當第一個補給點。

4、休息點3(17km)－社子島公園：第三個休息站，通常有大補給，之前天鵝路線以超強補給出名，通常在這個點會吃太飽到不想跑，而且有阿伯在賣清涼飲料，適合好好喘一口氣，通常新手到這也累得差不多了，適合好好休息再出發，缺點是如果天氣很熱，社子島是個沒遮蔭的地方，要有被曬的準備。

5、休息點4(21km)－快樂休息站：快到大稻埕了，再休息一下出發

6、休息點5(25.5km)－大稻埕：25K了，準備進入市民大道，這邊吃喝很多，如果覺得累了，也可以在這撤退。

7、市民大道：從大稻埕出來，就是進入市區了，雖然紅綠燈多，但便利商店也多，考量到新手LSD到25K，體力差不多耗盡了，進入市民大道剛好可以跑跑走走，很容易就突破新人的第一個30K障礙，了解到自己在30K會出什麼狀況，在跑跑走走的情況下，很容易就突破人生第一個30K。

重點提示：過SOGO百貨後，別忘了進去庄頭豆花補充一下能量，此時的豆花最是好吃的時候。8、終點：終虹橋（34K）：在跑跑走走的情況下，很容易完成人生第一個30K，突破自己的心魔，也建立起自己的信心，很多人都說，「跑過天鵝路線後，信心大增，很有信心完成自己的初馬」

如果覺得一個人跑不遠，那就一群人跑吧，你會覺得！跑步是件快樂的事！因為有一群志同道合的朋友，大家的目標都在42K處。

圖片分享，別忘了，跑步的人並不孤獨，快找一個跑團加入吧！

  • 集合點-松山慈佑宮旁7-11

  • 社子島頭

  • 市民大道上的庄頭豆花是一定要吃的

是起點也是終點，終於完成人生第一個34K！

更多私房路線等著大家去探險

https://running.biji.co/index.php?q=review&act=detail&id=28415

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