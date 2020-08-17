訓練心得／我的私房路線 天鵝路線
天鵝路線總長34K，2015年是為了一群東京馬初馬跑友所設計出來，最適合初馬跑者練習LSD的路線，每隔5～6K都有一個撤退點，不論你是初馬或是老馬跑者，在任何地點都可以撤退，而且路線是大家熟悉的河濱，也不會有高低落差，適合初入跑馬界的新手練習LSD用。
天鵝路線GOOGLE 地圖
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ZFgJUILsj4I_QzvEe3OHZpzNsHc&ll=25.078799867936482%2C121.521975&z=13
天鵝路線誔生源由：2015年，正是我完成東京馬拉松的第一年，那時憑著新手都有新手運，抽中了那傳說中的東京馬拉松，在最討厭跑步又不得不練習跑步的狀況下，我完成了人生第一個馬拉松－2015東京馬拉松。
第二年，升上了跑馬界的二年級，認識了以2016年的東京馬拉松初馬為目標的跑友們，在抱著分享經驗的原則下，把自己準備一年的初馬心得分享出來，也了解到跑馬前輩口中練習LSD的重要性，說真格的！42K不遠，但42K是從台北車站到桃園的距離，如果沒有對身體的逐步訓練，貿然上場，只有飲恨棄賽或是受傷在等著自己。
在與跑友及前輩的LINE群中，大家討論著LSD的重要性，如何讓身體能習慣長距離長時間的運動而不受傷，LSD是一個重要且基礎的練習，那時我心裹就想著，哪裹有適合「初馬」跑者的LSD路線，而且要符合以下要求1、路線平穩好跑2、撤退點多3、補給點多4、中間有人受傷時，容易呼叫救援
那時剛好有跑者分享一個從劍中劍出發的路線，突然看到，原來社子島像個鳥類的頭，竟然如此！在GOOGLE地點上畫著畫著，「天鵝路線」就成型了。
天鵝路線有幾個撤退點，分別介紹如下，
如果覺得一個人跑不遠，那就一群人跑吧，你會覺得！跑步是件快樂的事！因為有一群志同道合的朋友，大家的目標都在42K處。
圖片分享，別忘了，跑步的人並不孤獨，快找一個跑團加入吧！
- 集合點-松山慈佑宮旁7-11
- 社子島頭
- 市民大道上的庄頭豆花是一定要吃的
是起點也是終點，終於完成人生第一個34K！
更多私房路線等著大家去探險
https://running.biji.co/index.php?q=review&act=detail&id=28415
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