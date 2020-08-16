路跑／預約冬季溫泉跑旅 2020 礁溪溫泉馬拉松開放報名

由宜蘭縣礁溪鄉公所主辦的「 2020 礁溪溫泉馬拉松」，14 日上午舉行宣傳記者會，宣布今年該賽事將於 12 月 5 日起跑，賽事不僅突破傳統馬拉松框架，首創「半馬衝刺王」以及「全馬爬坡王」的創意獎項，更結合了地方文化特色、美食與自然風光，規劃一系列跑旅活動。

為展現與地方的聯結，記者會現場特別展示礁溪特產，有潭酵天地觀光工廠的蘋果水果醋與漢方巴薩米克醋、奕順軒的桂圓蛋糕、諾貝爾的桃心餅以及菌寶貝博物館的寶貝菌多多，皆為當地的熱門產品；今年也邀請了在地長跑好手游雅君為賽事代言，及在地球隊佛光大學女籃、礁溪國中男排共同參與，並由鄉長張永德致贈號碼布，共同推廣地方體育及跑旅文化，歡迎全國跑者體驗礁溪魅力。

礁溪不僅是溫泉之鄉更是運動城鎮，記者會現場邀請在地運動好手共襄盛舉（圖片來源：筆記實業）

礁溪鄉長張永德表示，礁溪擁有全國唯一的平地溫泉與優美的自然風光，溫泉富含礦物質，因此不論是浸泡、沐浴或經處理後成為礦泉水飲用，都對身體健康極有幫助。到礁溪泡溫泉，已成為旅客到此一遊的重要行程，完賽後體驗水質絕佳的礁溪溫泉，是全國絕無僅有的一大享受。

礁溪溫泉馬拉松邁入第九屆，完善的賽事與小城愜意氛圍，在跑友間備受好評。今年組別分為「全程馬拉松（42公里）」、「半程馬拉松（21公里）」及 「健跑組（7公里）」，路線經過五峰旗、淡江大學蘭陽校區、湯圍溝溫泉公園、柴圍佃圳水門公園等知名景點，全馬與半馬則有配速列車服務，可跟著配速員一同飽覽蘭陽平原的山水風光。

礁溪溫泉馬拉松路線優美，可一覽蘭陽平原的美麗風景（圖片來源：筆記實業）

除了跑旅為主題，回饋與傳承在地文化、增添參賽樂趣也是礁溪溫泉馬不遺餘力的目標，今年賽事首創「半馬衝刺王」以及「全馬爬坡王」獎項。「半馬衝刺王」為活動當天上午 8:00 前完賽，補給站（CP7）至終點區間取男、女第一名，贈送綠衫一件及特色獎盃一座；「全馬爬坡王」則是活動當天上午 10:00 前完賽，取補給站 CP9 到 CP10 區間男、女成績第一名，贈送紅點衫一件及特色獎盃一座。獎盃由礁溪在地文化藝術濃厚的吳沙社區陶土藝術班製作，紀念意義非凡。

賽事首創「半馬衝刺王」以及「全馬爬坡王」創意獎項（圖片來源：筆記實業）

溫泉小城巡禮也是礁溪馬的亮點之一，跑者可於完賽後搭乘溫泉接駁專車，泡湯掃除一身疲憊；此外，賽事當日的觀光專車，可輕鬆遊覽龍潭湖畔悠活園區與附近觀光工廠，適合選手與親友放慢腳步探訪。大會同時也推出「來去礁溪玩定向」活動，利用定向越野的模式，在礁溪特色景點設立定向打卡點，不僅有趣也讓更多人可以透過此活動看見礁溪的多種樣貌。

秋冬涼爽、偶有微風吹拂，礁溪溫泉馬拉松不僅活動豐富，往年賽道沿途也有許多民眾熱情加油，在地人情味非常濃厚，冬季首選的跑旅規劃即是礁溪溫泉馬拉松，現在已於 iRunner 報名網開放報名，更多賽事活動內容可上：https://bit.ly/3jhA7K7 查詢。

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