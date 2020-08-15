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帶小比為愛而行 環島第五天

運動筆記 / 陳嘉齡

2020-07-21

今天是騎車環島的第五天，而我也習慣早起騎車，到了便完成跑步的5421之後再休息。

今天來幫忙的是三鐵一哥徐大哥，及羅老師，還有昨天的原班人馬。

一早在藍色貓頭鷹享用美味早餐之後，我們就出發前往今天的目的地羅東。

因為，佩育她們想讓我避開車多的台9縣路段，所以我們走中山路底撒固兒部落，這裡曾發生撒固兒事件，這裡也是港天宮馬拉松的賽事路線，事件容我下次跑港天宮時再敘述，我們經過了這些路時，路上的朋友們也跟我們加油。

花蓮的天很藍，這樣子的藍是在高雄看不到的，看了整個人都覺得心情都舒緩了起來。

我們就沿路騎著，也經過了花9線，不免俗的拍了花99，經過了龍貓隧道，可惜時間太趕，就沒下車拍照。

因為大家想去太魯閣拍照留念，因為到太魯閣的路段一路陡坡，大家怕我太累，便叫徐大哥幫騎，而我就開貨車跟在後面，我們就這樣子到達太魯閣，拍完了相片，我們再前往崇德，因為又是大陡坡，所以又是徐大哥騎。

然後，到達崇德的時候，台視新聞記者小曄忽然來訪問，所以我們便在那裡接受訪問。

訪問結束後，也是跟大家道別的時候，因為蘇花路段騎車太危險，所以我們選擇把車子放上去貨車，開蘇花改到蘇澳，而我們家的小編在後面顧著小比。

這二天真的很謝謝佩育、溫蒂、小P、徐大哥、羅大姐的陪騎和幫忙開補給車。

在依依不捨跟他們道再見之後，我們便驅車前往蘇澳，因為蘇花公路的路彎來彎去，我們家小比坐在後面很不爽，所以他就把他的魯夫和口水巾揮到大海去了，魯夫決定先去太平洋冒險了，希望現在的他一切安好。

好不容易一路顛簸地到達蘇澳，而顧哥早已在早上就從玉里搭火車到蘇澳，幫我們開蘇澳到羅東段的司機，在這裡很謝謝他願意撥空來幫我們開車。

顧哥還招待我們到計程車博物館吃午餐並參觀，讓我們可以玩碰碰車。

我們家小編可能對我積怨太久，開碰碰車一直撞我，我們就這樣子對撞二分鐘（因為沒車可撞，所以只好二台車對撞😅）

約莫一點半，我們就直接前往羅東，到達了飯店，而顧哥再坐火車回玉里。

我的羅東閨蜜張祐瑄也抽空前來會面，她還帶來好吃的雞腿便當和綠豆沙給我們喝，並招待我們住宿，真的很謝謝她。

朱昭安大哥和邱文生大哥也特地前來為我們加油，真的很謝謝他們。

約莫晚上八點，我們就去逛夜市，因為人很多，到處都在排隊，所以我們逛不到一圈就回到飯店休息，結束這精彩的一天。

再次謝謝所有幫助我們的人

#2020小比為愛而行

#花蓮到羅東

#花蓮到崇德

#魯夫飛走了

#計程車博物館

#羅東夜市好多人

#滿滿的人情味

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