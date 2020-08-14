訓練心得／我的私房路線 台北市區捷運沿線輕鬆跑

這條路線我跑超過50次了很普通，卻是我的日常。

不想吃甜甜圈想跑市區，就跑這裡吧住附近跑膩中正摸透大安，就跑這裡吧

起點在大安捷運站，沿信義路經大安森林公園

繞中正紀念堂一圈後折返

這條路線全長6K，若不夠可以加碼中正2.2K大安2.3K，想加哪就加哪

我常常從大安站出發，當作暖身

到了中正或大安，再開始當日課表

曾經有天甚至加碼到26K

路途會經過師大附中、永康街、大安森林公園、中正紀念堂

相當於從捷運大安站👉大安森林公園站👉東門站👉中正紀念堂站

附近美食有不貽樣湯包（超愛蝦餃）、南門中繼市場的合歡刀削麵（紅燒牛肉麵湯頭好、牛肉醬拌麵加上特調辣椒 啊嘶～）

中途想廁所 這三站捷運廁所都是在站外、中正紀念堂牌樓地下室停車場

想寄物，中正或是大安捷運站都有置物櫃

中正紀念堂附近也有馬拉松世界（然後跑完順便逛）

需要補水，附近也有很多超商

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跑這條路線很有機會巧遇😊

附近還有什麼好吃的也可以跟我分享～