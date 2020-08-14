跟著超級野人跑秘境 活動開始報名
各、位、觀、眾，重磅活動登場！！
「跟著超級野人跑秘境」活動開始報名啦！！！
你喜歡戶外運動嗎？
如果你熱愛大自然、熱愛運動，那這個活動絕對適合你！
今年能夠邀請到越野一哥 周青 Chou-Ching及超級鐵人 Sam Hsieh(謝昇諺)合作，可以說是非常的難得，不同領域的兩位選手一同策畫，並設計出神秘越野跑路線，帶領你一同體驗越野跑的樂趣，享受穿梭在森林樹木之間，並欣賞沿路風景，主辦單位老虎牙子在現場也會準備有氧飲料，讓參加的選手越跑越有氧！
報名時間:2020/8/10-9/10
建議報名資格：有固定運動習慣，參加過越野跑或是跑過半馬跑者。
公佈參賽者時間：9/11(五) 由兩位活動大使選出10位參加者，公布於老虎牙子臉書粉絲團
抽獎時間：9/27(日) 於活動當天抽出 (預計抽出7名) 公布於老虎牙子臉書粉絲團
活動路線：參賽者選出後會寄送路線資料及活動資訊於Email 信箱
只要18歲以上、不限性別都可以來報名，凡報名成功者，都能參加抽獎!!
好禮好禮一：老虎牙子驚喜商品 三名
好禮二： Garmin Sport vivosmart 3 一名
好禮三： INO 極輕巧小捶按摩槍 (筋膜按摩槍) 一名
好禮四： 720armour運動眼鏡 專業運動眼鏡 二名
報名網址：https://www.accupass.com/go/laohu0927
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