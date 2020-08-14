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跟著超級野人跑秘境 活動開始報名

運動筆記 / Nicole Chiang

各、位、觀、眾，重磅活動登場！！

跟著超級野人跑秘境」活動開始報名啦！！！

你喜歡戶外運動嗎？

你有參加過路跑、鐵人三項越野跑嗎？

如果你熱愛大自然、熱愛運動，那這個活動絕對適合你！

今年能夠邀請到越野一哥  周青 Chou-Ching及超級鐵人 Sam Hsieh(謝昇諺)合作，可以說是非常的難得，不同領域的兩位選手一同策畫，並設計出神秘越野跑路線，帶領你一同體驗越野跑的樂趣，享受穿梭在森林樹木之間，並欣賞沿路風景，主辦單位老虎牙子在現場也會準備有氧飲料，讓參加的選手越跑越有氧！

報名時間:2020/8/10-9/10 

建議報名資格：有固定運動習慣，參加過越野跑或是跑過半馬跑者。

公佈參賽者時間：9/11(五) 由兩位活動大使選出10位參加者，公布於老虎牙子臉書粉絲團

抽獎時間：9/27(日) 於活動當天抽出 (預計抽出7名) 公布於老虎牙子臉書粉絲團

活動路線：參賽者選出後會寄送路線資料及活動資訊於Email 信箱

只要18歲以上、不限性別都可以來報名，凡報名成功者，都能參加抽獎!!

好禮好禮一：老虎牙子驚喜商品 三名

好禮二： Garmin Sport  vivosmart 3 一名

好禮三： INO 極輕巧小捶按摩槍 (筋膜按摩槍) 一名

好禮四： 720armour運動眼鏡  專業運動眼鏡 二名

報名網址：https://www.accupass.com/go/laohu0927

＃越野越有氧 ＃健康有氧跑 ＃老虎牙子

越野跑 鐵人三項

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