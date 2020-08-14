跟著超級野人跑秘境 活動開始報名

大家等很久的遊記來了，那天清晨我很早就起床，而玉里一哥顧育瑞大哥特地買來了玉里當地人在吃的玉里麵來給我們吃，他今天也騎著他的狗狗肉，陪騎我們到光復，也順便幫我們拍攝影片，在這裡很謝謝他。 而另一組人

2020-08-12 09:33