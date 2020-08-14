訓練心得／靜心湖午跑班日常路線 寶山水庫團練
早上5點在新竹科學園區的靜心湖起跑
進入園區之後
沿著園區路線跑到往寶山路段
寶山路段山路上上下下
跑來比較耗體力
接到寶山國小之後
沒多久就到雙胞胎井的景點
再往上跑就會先到達寶二水庫
沿著環湖路線
接到產業道路
就會通道寶一水庫
沿著寶一水庫的環湖步道
沿途風景非常美禮
穿過水庫吊橋
接到沙湖壢藝術村
繼續往前跑到福隆宮
福龍宮有飲水機可以補充水分
再往前接到科學園區
就可以回到靜心湖
路線全程約22K
上上下下的山路
再環繞寶山的寶一,寶二水庫
欣賞美麗的水庫風景
非常棒的路線
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