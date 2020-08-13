快訊

中國式暴食歪風：習近平與央視譴責的「大胃王吃播」

帶著小孩、自備椅子排隊…美廉社口罩8分鐘賣光5萬盒

訓練心得／訪濟南龍洞山 記錄疫情下的越野跑愛好者

運動筆記 / 陳包柏
龍洞入口之一

龍洞入口之一

一場疫情改變全世界的生活節奏，在還沒封鎖前我按照著開工時間表前往中國準備開工，飛機上坐不到三分之一是我第一次遇到的。飛機落地看到有全身防護衣的工作人員氣氛開始緊張，要出海關時，感應器測出我體溫偏高警報器大響，這下全場的眼光都聚焦在我身上，海關請我重新走一次，結果警報器還是響了。

落地就是排隊填表格

人生的第一次...

我被請到一旁，海關說過五分鐘後，再量一次體溫，結果還是偏高，於是被請到一個小房間裡，來個看起來是醫護人員開始問話後採集唾液完放我走了。高速公路收費站又是量體溫又是填資料的到了社區也是，終於到家後微信的公司群傳來，延後開工的訊息...幹。

12線道完全沒車

隔天一早天氣不錯，往窗外一看平時車水馬龍的道路空無一人，決定上山跑跑步，騎上電動車門口警衛一臉驚訝看著我，彷彿疑惑這時機還有人敢出門！街道景真的是空蕩蕩..連聞名全中國長90公里12線道的經十路都沒車，感覺就是空城，像陰屍路的場景，隨時都會有喪屍衝出來，說真的這種情況下出門跑步反而是很安全。

平時跑步都是在家旁的山體公園，假日到濟南近郊的龍洞山區跑跑，因為離市區不遠搭公車也就15-20分鐘的車程，算是個熱門點，從5k-50k的路線都有但山勢不高，地形多元有土徑/碎石/階梯/岩石/陡坡/陡降...，但有些地方是軍區被封路有點可惜。龍洞山區的四季景色也不一樣，春夏一片翠綠，路徑經常被遮掩了容易迷路，秋天滿山谷的紅葉與路徑上的落葉別有一番味道，冬天則光禿禿的一片的蕭瑟，但遇到下雪時又是另一景色。

假日鍛鍊屁孩的地點

龍洞的名稱由來據說是大禹治水時在這收拾一隻龍，山裡的深洞就是牠藏身的地方，峽谷就是這隻龍游出來的地形。山裡還有很多年代久遠的寺廟（唐宋年間）大多都已廢了，有些佛像洞也因為被劃為軍事用地也不能看了。

山勢不高看景的點不少

山勢雖然不高卻是很遼闊

疫情期間最好的去處了

春天景色翠綠

夏天谷底清涼

秋天滿山紅葉

冬天天氣好曬曬太陽很舒服

遇到下雪就是白色世界

雪中的山友

山裡不少荒廢的建築

即將被淹沒的古寺

都是千百年的古蹟啊

山裡還有個黒峪大飯店，是個驢友（山友）最愛的地點，雖然叫大飯店但是沒水沒電，食材跟水都是靠著小毛驢（網紅）載上來的，賣的菜色還不少，最有名的就是一碗8元（人民幣）的手桿麵（不要去想衛不衛生問題），中午很多山友到這一定是飽餐一頓喝瓶啤酒再出發，當然這裡也成為我的補給站吃碗麵來瓶可樂是件很爽的事。

山友的補給大飯店

手桿麵的口感超好

山中網紅驢飯店食材和水都是牠載上來的

山中一景

多種的山徑

百看不厭的山景

疫情這段期間因為小孩沒開學，人多的商場大家不敢去，上山的民眾變多了，通常都是攜家帶眷的上山，人一多當然垃圾...就多了，這情況好像到哪都這樣...。要不是疫情停工我可能沒這麼多時間在這山區晃晃，多熟習了幾條路，多看了不少風景，當然也多拍了不少這照片，在單獨一人在異鄉的期間裡這是精神上的慰藉。

當地越野跑愛好者訓練場地

相關新聞

訓練心得／訪濟南龍洞山 記錄疫情下的越野跑愛好者

一場疫情改變全世界的生活節奏，在還沒封鎖前我按照著開工時間表前往中國準備開工，飛機上坐不到三分之一是我第一次遇到的。飛機落地看到有全身防護衣的工作人員氣氛開始緊張，要出海關時，感應器測出我體溫偏高警報

訓練心得／向天湖山 Trail Run ft.陳鵬中

一大早大家在苗栗南庄的向天湖停車場集合 開始往山上前進 先到達三角山湖山 再原路折返往向天湖山 沿路沿著稜線往上 到達向天湖山之後 再往光天高山 接著前往南大龜山之後 再一直往

訓練心得／我的私房路線 跑到嫑嫑的抹茶山

「聖母山莊」步道又有人稱呼為「抹茶山」步道，是讓跑者與登山者又愛又恨路線，為了見到山頂最美麗的風景，必須先付出十分的努力才能得到，恩~~~像極了愛情。 抹茶山路線可由網美三大打卡景點作為區分: 第

跑步知識／柔軟度不好 所以體前彎碰不到腳趾？（上）

在預備滾筒按摩實作講座時，看到這麼一段話——The sit-and-standing toe-touch test are often included in standard fitness,jus

帶小比為愛而行 環島第四天

大家等很久的遊記來了，那天清晨我很早就起床，而玉里一哥顧育瑞大哥特地買來了玉里當地人在吃的玉里麵來給我們吃，他今天也騎著他的狗狗肉，陪騎我們到光復，也順便幫我們拍攝影片，在這裡很謝謝他。 而另一組人

報名 2020 織足健走拿好禮 線上同步開跑！

織足盃健走活動，將連續舉辦兩天精彩活動，邀請大家一起來玩！（圖片來源：工業技術研究院） 你是否還在尋找可以活動筋骨、兼具趣味、花費不高又可親子同樂的行程？那麼這場 2020 彰化社頭織足健走，幸

跑步小品／從癡肥到清瘦 人生五十才開始

五十歲最大的轉折，就是開始跟著同學跑步。 以往聚會都是在餐桌酒席上，大家吃得快快樂樂，喝得稀里糊塗，自己便是胖得亂七八糟。就是別去做身體檢查，拒聽任何健康講座，那麼眼前一片平坦，酒足飯飽之餘，伸手摸

訓縳心得／分段環島最終站 花蓮 ➡️ 礁溪127公里LSD

分段環島的計畫終於來到最後一站的花蓮往礁溪，相信團隊的夥伴都跟我一樣有種如釋重負又帶點離情依依的五味雜陳吧。本來應該在5月份完成的跑旅計畫因為外圍的環流挾帶大量雨勢的顧慮下而取消，這次出發前又聽到有颱

單身跑者注意！ 新北市七夕夜跑聯誼即將開報

單身跑者注意！ 「新北市七夕夜跑聯誼活動」即將開報（圖片來源：樂福里） 一個人跑步好孤單？好想找個會跑步的另一半？ 新北市政特別企劃在七夕當天於板橋第一運動場舉辦夜跑聯誼活動，由臺灣最大的運動

帶小比為愛而行 環島第三天

今天是環島的第三天，在昨日休息了一天之後，今天在知本早早就起床出門，準備前往今天的目的地玉里。 今天的司機是黃惠鳳姐姐，謝謝她特地在前一天從花蓮坐火車到知本幫我開車，在這裡真的很謝謝她。 也謝謝好

跑步知識／有氧耐力運動的補水策略

當我們在運動或比賽過程中流失水分達到自身體重2%時，會開始產生輕微的脫水狀態，即使2%似乎不多但已經足以影響跑步的速度與運動表現，並且在短時間之內是無法快速補充回來的，應此美國國家體能協會(NSCA)

精華影輯／2020 zepro run 台中場

zepro run總算來台中辦囉雖然只有9k...可是一樣吸引了大量的跑者前來參加 zepro run有多好玩看看大家的笑容就知道囉 趕緊就來看一下台中場的精彩畫面吧 拍攝團隊：Run Styl

熱門新聞

林燈盃籃賽／兒子成猛牛軍 田本玉放手給教練操

NBA／隊友私下最愛來自己房間 戴維斯親揭背後原因

NBA／喊話送弟弟驚喜 柯瑞預告可能穿獨行俠球衣現身

NBA／飆61分大喊給尊重 里拉德不忘感謝驟逝親人保佑

NBA／與饒舌天王推聯名款 羅斯新鞋樣品照引發熱議

NBA／安戴托昆波頂撞對手遭驅逐 無礙公鹿擊敗巫師

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。