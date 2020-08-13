訓練心得／訪濟南龍洞山 記錄疫情下的越野跑愛好者

一場疫情改變全世界的生活節奏，在還沒封鎖前我按照著開工時間表前往中國準備開工，飛機上坐不到三分之一是我第一次遇到的。飛機落地看到有全身防護衣的工作人員氣氛開始緊張，要出海關時，感應器測出我體溫偏高警報器大響，這下全場的眼光都聚焦在我身上，海關請我重新走一次，結果警報器還是響了。

落地就是排隊填表格

人生的第一次...

我被請到一旁，海關說過五分鐘後，再量一次體溫，結果還是偏高，於是被請到一個小房間裡，來個看起來是醫護人員開始問話後採集唾液完放我走了。高速公路收費站又是量體溫又是填資料的到了社區也是，終於到家後微信的公司群傳來，延後開工的訊息...幹。

12線道完全沒車

隔天一早天氣不錯，往窗外一看平時車水馬龍的道路空無一人，決定上山跑跑步，騎上電動車門口警衛一臉驚訝看著我，彷彿疑惑這時機還有人敢出門！街道景真的是空蕩蕩..連聞名全中國長90公里12線道的經十路都沒車，感覺就是空城，像陰屍路的場景，隨時都會有喪屍衝出來，說真的這種情況下出門跑步反而是很安全。

平時跑步都是在家旁的山體公園，假日到濟南近郊的龍洞山區跑跑，因為離市區不遠搭公車也就15-20分鐘的車程，算是個熱門點，從5k-50k的路線都有但山勢不高，地形多元有土徑/碎石/階梯/岩石/陡坡/陡降...，但有些地方是軍區被封路有點可惜。龍洞山區的四季景色也不一樣，春夏一片翠綠，路徑經常被遮掩了容易迷路，秋天滿山谷的紅葉與路徑上的落葉別有一番味道，冬天則光禿禿的一片的蕭瑟，但遇到下雪時又是另一景色。

假日鍛鍊屁孩的地點

龍洞的名稱由來據說是大禹治水時在這收拾一隻龍，山裡的深洞就是牠藏身的地方，峽谷就是這隻龍游出來的地形。山裡還有很多年代久遠的寺廟（唐宋年間）大多都已廢了，有些佛像洞也因為被劃為軍事用地也不能看了。

山勢不高看景的點不少

山勢雖然不高卻是很遼闊

疫情期間最好的去處了

春天景色翠綠

夏天谷底清涼

秋天滿山紅葉

冬天天氣好曬曬太陽很舒服

遇到下雪就是白色世界

雪中的山友

山裡不少荒廢的建築

即將被淹沒的古寺

都是千百年的古蹟啊

山裡還有個黒峪大飯店，是個驢友（山友）最愛的地點，雖然叫大飯店但是沒水沒電，食材跟水都是靠著小毛驢（網紅）載上來的，賣的菜色還不少，最有名的就是一碗8元（人民幣）的手桿麵（不要去想衛不衛生問題），中午很多山友到這一定是飽餐一頓喝瓶啤酒再出發，當然這裡也成為我的補給站吃碗麵來瓶可樂是件很爽的事。

山友的補給大飯店

手桿麵的口感超好

山中網紅驢飯店食材和水都是牠載上來的

山中一景

多種的山徑

百看不厭的山景

疫情這段期間因為小孩沒開學，人多的商場大家不敢去，上山的民眾變多了，通常都是攜家帶眷的上山，人一多當然垃圾...就多了，這情況好像到哪都這樣...。要不是疫情停工我可能沒這麼多時間在這山區晃晃，多熟習了幾條路，多看了不少風景，當然也多拍了不少這照片，在單獨一人在異鄉的期間裡這是精神上的慰藉。

當地越野跑愛好者訓練場地