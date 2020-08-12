報名 2020 織足健走拿好禮 線上同步開跑！

織足盃健走活動，將連續舉辦兩天精彩活動，邀請大家一起來玩！（圖片來源：工業技術研究院）

你是否還在尋找可以活動筋骨、兼具趣味、花費不高又可親子同樂的行程？那麼這場 2020 彰化社頭織足健走，幸福永久，可千萬別錯過！

身為彰化馬拉松嘉年華系列賽的一份子，織足盃健走活動將於 10 月 17、18 日率先登場，為了讓民眾更了解社頭在地產業發展與休閒觀光，今年連續舉辦兩天活動，內容包括健走、親子公益活動、趣味闖關、MIT 微笑標章展售市集等，熱鬧非凡，跑友可攜家帶眷一起來社頭小鎮渡過美好假期。

Made In Taiwan 的產地魅力

「歡迎蒞臨，社頭鄉，襪子的故鄉」，這是踏入彰化社頭都可以看到的歡迎招牌，從 1950 年代開始，這個僅有四萬多人的小鄉鎮，帶起了台灣織襪產業的一片榮景，全盛時期，你腳上穿的襪子，可能都是來自社頭鄉的，社頭也因此有了織襪王國的美名，至今織襪實力仍在世界占有一席之地。

除了工業上的獨占鰲頭，農業與在地文化觀光也是社頭的重點發展之一，依徬在八卦山脈下的平原，土質好又有濁水溪灌溉，種出來的珍珠芭樂又香又甜，可是全台灣最知名的芭樂產地！周遭觀光景點織足藏樂館、參山國家公園八卦山國家風景區、社頭清水岩寺、生態昆蟲館等，也逐漸為旅人熟悉的休閒去處，在這次活動後，非常適合帶家人好友共同走訪，體驗社頭慢遊樂趣。

活動路線與紀念品

健走路線從社頭芭樂市場織足藏樂館前廣場啟程，行經新雅路→員林大排→水防道路專用段→並在全台最大三合院景觀月眉池停留補給，此時可參與闖關遊戲與小朋友同樂，最後回到終點，全長共 4.7 公里，輕鬆愉快的路線，也很適合替馬拉松季的賽事暖暖身。

設計精緻又豐富紀念品的紀念品等你來拿！毛巾樣式隨機出貨（圖片來源：彰化馬拉松路跑協會）

此外主辦單位更推出用 200 元加購千元的福袋，限量 200 份，並隨機加碼 500 元提貨禮券，回饋給造訪社頭的參賽者們，更可免費獲得吸濕排汗紀念衣、抗菌除臭襪、棉質運動毛巾及市集抵用券，多樣好禮兼具機能與實用性。

加購限量福袋就有機會拿到超值好禮，還有機會獲得大潤發提貨券，數量有限報名要快！（圖片來源：工業技術研究院、彰化馬拉松路跑協會）

值得一提的是，今年彰化首創的馬拉松聯合線上路跑，為傳統路跑開啟新的數位篇章，而織足盃也是其中一隊，不管是個人或是三五好友都可直接加入，獲取成績後即可有完賽證書！

更多彰化聯合線上路跑可參考報名簡章：彰化聯合線上路跑

賽事簡介

活動時間：2020 年 10 月 17 日（星期六）上午 7:00

集合地點：彰化縣社頭鄉員集路三段 750 號（織足藏樂館外社頭芭樂市場）

報名時間：109 年 07 月 20 日 至 109 年 08 月 25 日止

活動費用：一人 250 元，兩人同行 450 元

報名方式：網路報名或親洽織足藏樂館

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