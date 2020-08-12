帶小比為愛而行 環島第四天

大家等很久的遊記來了，那天清晨我很早就起床，而玉里一哥顧育瑞大哥特地買來了玉里當地人在吃的玉里麵來給我們吃，他今天也騎著他的狗狗肉，陪騎我們到光復，也順便幫我們拍攝影片，在這裡很謝謝他。

而另一組人則是吳佩育，Wendy Hsu，胡嘉慧她們則是從花蓮坐火車到玉里來陪騎，順便開車。

她們的來頭可不小，都是三鐵好手和自行車高手，讓我實在受寵若驚，尤其是溫蒂還是特地從台北來支援我，真的讓我太感動了♥

當大家集合完畢，拍完照後就開始前往今天的目的地花蓮市。

沿途我們約10公里休息一次，一路上溫蒂當前導，而小P一直跟著我，幫我壓車，陪我聊天真的很謝謝她們。

因為，我們考量到走台九線會經過大陡坡，為了安全起見，她們帶我們走風景最美麗的193縣道，一路上雖然有小坡，但比台九線好走太多了，至少我不用下來推車。

一路騎著，臉上有微風吹過看著遠處的山嵐，還有田野的風景，整個人也不禁心曠神怡了起來。

我們就這樣說說笑笑的一路騎到了瑞穗，在全家休息一下之後，便前往下個目的地光復，而好友姜寶靜和張愉帆也在店裡等候著我們到達。

然而從瑞穗開始，就一直不斷地緩上坡，加上靠近中午，天氣實在炎熱，那時候約莫有37度左右，我只能耐著熱，一步一步地往上踩，而小P也一直在旁邊鼓勵我，教我換迴轉數，陪我爬坡，買結冰水給我，不厭其煩地在前面等候著我，我真的愛死她了，要是我是男人，我一定追她（呃…離題了）

就這樣子曬著騎著，終於到了加油站休息，溫蒂還買好吃的鳳梨給大家吃，休息完之後，我們繼續前進，這時候我一直問顧哥要不要騎看看，他一直搖頭說不要，可惜他沒有被我騙到，太可惡了🤣

顧哥在陪騎的時候，也拿出他的空拍機幫我們拍攝，這陣仗實在太大了。

好不容易到光復，寶靜趕緊叫我們去隔壁吃好吃的麵和月明冰大家休息吃麵吃冰好不開心，在這裡很謝謝寶靜的熱情招待，也謝謝愉帆幫我做了一個髮圈，我很喜歡哦，啾咪。

因為，休息的時間有點長，所以到花蓮的路途有點趕，我們又繼續上路，途中因為佩育有事要先離開，想說她們騎會不會比較快，小比就由她們接手來載，而我負責開貨車。

結果，她們估算錯誤，騎的好辛苦餒，小P騎的時候，怕小比躁動，還唱歌給小比聽（這小子，嘖嘖），好不容易到兆豐農場入口，她們三個人跟我說好難騎🤣

因為天色以晚，然後我趕緊換手，直接衝花蓮。

而佩育因有事趕緊先帶小編開車到民宿，而溫蒂和小P繼續陪著我騎到花蓮，到花蓮時已經是晚上六點了。

而William Fang大哥的姐姐，早已在那裡等候多時，她特地來為我們加油打氣，真的讓人很感動，看到姐姐我也很開心啊。

黃惠鳳怕我們肚子餓，趕緊帶我們去附近吃飯，真的很謝謝姐姐的貼心。

吃完飯後，我便到民宿附近，完成了我的5421功課，結束了充實的一天。

再次謝謝Zoey Lin提供藍色貓頭鷹民宿讓我們好好休息。

謝謝顧哥陪我們騎到光復。

謝謝佩育、小P、溫蒂從玉里陪騎到花蓮。

謝謝方大姐特地來看我。

謝謝惠鳳姐姐和寶靜的餵食和鼓勵。

#2020小比為愛而行第四天

#用雙腳帶小比跑旅台灣

#遊記寫不完

#要想12天真的是擠破了頭

#未完待續