訓練心得／我的私房路線 跑到嫑嫑的抹茶山

「聖母山莊」步道又有人稱呼為「抹茶山」步道，是讓跑者與登山者又愛又恨路線，為了見到山頂最美麗的風景，必須先付出十分的努力才能得到，恩~~~像極了愛情。

抹茶山路線可由網美三大打卡景點作為區分:

第一點，從0K出發後，轉過數個水泥上坡道路關卡，便能見到第一個打卡景點，天主教五峰旗聖母朝聖地(神聖莊嚴的天主教堂)與蘭陽大景。(這個點對於弱弱又不想跑到山頂的跑者，可是相當受歡迎呢)

拍完美麗風景，緊接而來的路線也從稍有坡度的水泥路段逐漸轉變成較為平緩的石頭上坡路段，跑者也可從緩慢8、9分速度逐漸加快至6、7分速，直到通天橋，這是第二個網美景點，距離0K大約已跑了3.8公里，若是喜歡邊跑邊欣賞風景且有運動習慣的跑者時間大約落在35分鐘以內便可到達。

通過通天橋以後，第一眼見到的是清涼溪水，但可別被路旁的小溪騙去，因為緊接而來的短短1.6公里路線可是這趟旅程鍛鍊心肺及腿力最好的天堂階梯路段。

不管是身為資深跑者或是初階者，只要踏上階梯後，未達到最終目標抹茶山，相信不會有人想要輕易回頭，經過喘到不行的階梯，跑到快要抬不起雙腿時，像抹茶般的連綿山峰即映入眼簾。從0K到山莊平台約5.3公里，常爬山或是體力較好的業餘跑者，大約1小時10分內便可到達。

本步道相當單純只要一路順著前人整理好的道路便可到達山頂，回程也是由相同路線下山即可，整趟路約10.6公里，大約2個小時內便能回到0K。