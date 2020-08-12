訓練心得／向天湖山 Trail Run ft.陳鵬中
一大早大家在苗栗南庄的向天湖停車場集合
開始往山上前進
先到達三角山湖山
再原路折返往向天湖山
沿路沿著稜線往上
到達向天湖山之後
再往光天高山
接著前往南大龜山之後
再一直往上跑
經過大坪山
抵達流籠頭
在沿著舊鐵道跑往鹿場
轉到往哈勘尼山的水管路
再沿著風美溪前進到往加里山的陡升山徑
路線不長但分長陡
最後還要上3段快90度攀爬路段
才能抵達加里山
接著再下杜鵑嶺
回到流籠頭
沿著原路折返回到向天湖停車場
整段約34k多
爬升約2700m多
非常棒的路線
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