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訓練心得／向天湖山 Trail Run ft.陳鵬中

運動筆記 / Jack Kox

一大早大家在苗栗南庄的向天湖停車場集合

開始往山上前進

先到達三角山湖山

再原路折返往向天湖山

沿路沿著稜線往上

到達向天湖山之後

再往光天高山

接著前往南大龜山之後

再一直往上跑

經過大坪山

抵達流籠頭

在沿著舊鐵道跑往鹿場

轉到往哈勘尼山的水管路

再沿著風美溪前進到往加里山的陡升山徑

路線不長但分長陡

最後還要上3段快90度攀爬路段

才能抵達加里山

接著再下杜鵑嶺

回到流籠頭

沿著原路折返回到向天湖停車場

整段約34k多

爬升約2700m多

非常棒的路線

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