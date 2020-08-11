單身跑者注意！ 新北市七夕夜跑聯誼即將開報

單身跑者注意！ 「新北市七夕夜跑聯誼活動」即將開報（圖片來源：樂福里）

一個人跑步好孤單？好想找個會跑步的另一半？

新北市政特別企劃在七夕當天於板橋第一運動場舉辦夜跑聯誼活動，由臺灣最大的運動社群平台–運動筆記，以及知名聯誼平台–樂福里攜手舉辦，藉由測 3000 的分組跑步運動，搭配互動遊戲設計，讓你用跑步來交朋友，擴大運動生活圈，歡迎年滿 25 歲以上的單身跑者踴躍報名參加。

今年的七夕來場夜跑活動，認識能一起運動的伴吧！（圖片來源：123RF）

體育處表示，跑步已經是很多人生活的一部分，為讓運動融入生活的每個層面，特別在七夕當天舉辦夜跑聯誼活動，選在新北市充滿活力的板橋第一運動場，為了讓現場可以快速破冰，由專辦聯誼活動的「LOVE樂福里」設計內互動內容，並搭配自有 APP 系統，讓參加的跑友以最輕鬆、安全的方式找到運動同好。也規劃了「派對破冰遊戲」、一起吃「甜甜圈」（測3000）」、「補給派對」等互動內容。現場邀請 IR 跑創運動的余文彥教練，為此活動設計「雙人熱身/收操」動作，增加跑友之間的互動。

現場還有晶片計時系統為跑者計錄測 3000 成績（圖片來源：123RF）

每個橋段都是為單身跑友所設計，藉由暖身、團體積分制的吃甜甜圈（測驗 3000）」等活動內容，盡情展現個人風範與溝通魅力，加深你在心儀對象的印象分數，現場將由 iRunner 晶片計時系統為跑者計錄成績。最後也準備了多項好禮，當天配對成功的跑友還有機會獲得新北市運動中心的雙人運動體驗券，預先為你安排下一次見面的機會。

今年的七夕就別一個人過囉！（圖片來源：123RF）

活動將於 8 月 25 日（二）七夕當天晚間辦理，男女各 50 個名額，超過活動人數，將由系統抽籤公告最終名單，活動自 8 月 11 日早上 9 點開始報名，報名成功現場即可獲贈一條 110 全國運限定的運動小方巾及專屬小禮，當天配對成功的跑友還有機會獲得新北市運動中心的雙人運動體驗券，預先為你準備下一次的運動約會禮。

參加資格：

25 歲以上之單身男女（不得私下轉讓名額或代友報名，現場報到須審核身分證）

活動人數：

限額 100 位，男女各半。

超過活動人數，將由系統抽籤，並於 8/19 （三）公告最終名單及進行通知。

活動費用：

免費（大會將投保 100 萬公共意外責任險，若有額外需求請自行投保）

報名時間：

109 年 8 月 11 日 09:00 ～ 8 月 14 日 23:59 止。

活動流程

時間 活動流程 18:30-19:20 報到 19:20-19:50 派對破冰遊戲 19:50-20:05 雙人熱身操 20:05-21:20 一起「吃甜甜圈」：分組跑3000（團體計分）及聯誼遊戲時間 21:20-21:30 雙人伸展操 21:30-22:00 補給派對 22:00-22:20 頒獎 vs. 大合照 22:20 Happy Ending

參加禮

除了 110 全國運限定的運動小方巾，還有大地之愛– 山金車沐浴膠 200ml（左圖）、白樺木按摩油10ml（右圖）。

活動相關規範

主辦單位得視男女生報名實際情形，酌予調整人數及性別，以男女生各半為原則。 本活動為公開活動，現場將有攝影師為活動記錄，活動拍攝之花絮照片會放置於新北市體育處、運動筆記、樂福里網站及提供新聞媒體露出使用。 本次活動有跑步，請穿著輕便適宜服裝，並攜帶身分證、健保卡、毛巾，另因應環保，請自備環保杯。 報名錄取後因故無法參加者，請主動告知主辦單位。 請確實填寫個人相關資料，如有虛偽不實者，須自負相關法律責任。 報名者視同同意以上活動辦法，且主辦單位得視疫情發展有權終止、暫停、延期舉辦本次活動，或調整活動內容，並安全社交距離提供適當之互動內容及管制措施。

7. 活動辦法主辦單位有權做最後變更與調整。

（2020/8/11 早上9點開報）

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