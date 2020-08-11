訓縳心得／分段環島最終站 花蓮 ➡️ 礁溪127公里LSD

分段環島的計畫終於來到最後一站的花蓮往礁溪，相信團隊的夥伴都跟我一樣有種如釋重負又帶點離情依依的五味雜陳吧。本來應該在5月份完成的跑旅計畫因為外圍的環流挾帶大量雨勢的顧慮下而取消，這次出發前又聽到有颱風成形，一直到出發時都沒辦法確定這趟練習是不是能順利進行，會不會有安全上的顧慮？帶著一點矛盾跟碰運氣的心態還是決定先到了花蓮再說。

這次除了補給組的老班底鵬讚、詩宜跟阿麗之外還多了跑團的朋友鼎鈞跟元綱，兩位新夥伴知道我們要跑蘇花公路後特別詢問阿麗能不能跟，嗯，有幫忙分擔住宿、能量補給、吃吃喝喝費用的分母當然歡迎，不過人數的管控就要很仔細，只能說東海岸的魅力果然不同凡響，就是可以吸引朋友一起同樂，特別的是舒活石小編尚雯這回也是專程坐著火車來探班，真的是太感動了。

星期五的下午從台北出發，利用路程上的機會再一次確認設置補給點的位置，南澳建華冰店仍舊是吸引我們下車刺激消費的景點之一，至於拍照這件事倒是可以留在星期六慢慢拍個夠。

抵達花蓮已經是晚上的七點多，整個團隊在當兵同窗江明駿一家人的招待下來到和平路的老紹餐廳用餐，將近兩個小時的時間聊當兵、聊家庭、聊工作、聊夢想，連要我支付補給員薪資這種大逆不道的話題都開了....這還得了！我想還是趕快結束這一回合省得補給組被邪惡的念頭洗腦了。

感謝昔日幹訓班長官戴子良隊長提供自家住宅讓整個團隊借住一晚，這也樂得我不用再額外付費解決住宿的問題，鼎鈞跟元綱出發的時間比較晚，就麻煩鵬讚、詩宜、阿麗在消滅酒精飲料的同時順便LDS等候兩位朋友抵達，而我，身為一位紀律跑者，在火速完成了盥洗、裝備整理後肯定要早早就寢，為隔天的127公里長征儲備體力........因為他們都不給我喝啦......

清晨三點的鬧鐘響起，我還懶洋洋的坐在床頭發呆，好不容易睜開了雙眼就看見鵬讚跟阿麗已經在房間裡頭走來走去，不時催促著我趕快起床、換裝、整理裝備、吃早餐，我滴媽呀，你們是都不用睡覺的餒，再說現在是在當兵膩，軍事化的管理喔。

原來這幾個傢夥是打算早一點把我送到七星潭風景區，等我起跑後他們就可以安心的在沙灘上等待日出的到來，好好好，我趕快起跑就是了，這樣你們就開心了吧........啃。

清晨4:15分從七星潭出發，不一樣的是多了一位元綱陪跑，分段環島的最後一站果然還是有點特別，出發前元綱說自己最多只跑到70公里，這次就想試試挑戰更長的里程，我們跑在一片漆黑的七星潭海岸，沿著空軍基地一路跑向台9線，在幾乎伸手不見五指的視線範圍內，除了要留意道路狀況外，還要保持警戒，觀察樹叢裡眼泛綠光隨時竄出成群的流浪犬，不容易啊。

其實跟元綱並不是太熟的朋友，這是第一次跟他一起跑步，默契上還是需要時間磨合，因為不熟所以對話自然不多，他很認真的跑，我很努力的追，4:15分起跑，一直到5:05分才有機會拍下第一張照片，年輕人速度快、爆發力好，但我要顧慮後頭還有幾百公里要撐，保留體力延長戰線才能增加完跑的機率。很快的湊上前跟元綱溝通一下彼此的習慣，我喜歡趁著還有體力的時候多拍點照片保留一點回憶，如果這個節奏他跑起來不習慣也沒關係，按照自己的節奏去跑，晚一點便利商店碰面也可以。

清晨5:19分在新城的小七進行第一次的休息，10分鐘後繼續趕路，5:54分抵達太魯閣大橋，跑了15K之後正式踏入蘇花公路的起點，我們跑在一條條筆直的道路之間，映入眼簾的是堆疊的山巒，碧海藍天的景緻，能在這樣的環境裡跑步真的很幸福，早晨的車少，吸進來的空氣都會覺得特別清新。

上午的6:26分來到第一座崇德隧道，越來越有跑在蘇花公路的FU，出了隧道抵達清水斷崖當然要把元綱拉來多拍幾張照片才算不虛此行。之後陸續又通過了匯德、錦文隧道後終於看見享受完美味早餐的補給團隊將車停在一旁的陰涼處，上午的7:00點總算可以小歇一會了。

在蘇花公路和補給組的初次相遇總是特別興奮，不知不覺就跟大家混了20分鐘，鼎鈞從這個路段開始加入了陪跑的行列，聰明，知道要趁著太陽還沒發威之前先跑先贏，我們一邊跑一邊拍照，看起來大家也放得越來越鬆囉，這就對了，跑步是開心的事，不要把自己繃得太緊，這不是比賽，好好享受跑步的過程就好，我們在蘇花競逐，在仁清隧道、太魯閣國家公園石碑留下影像紀錄，很快的又在7:50分時和補給組相遇。

隨著時間的流逝天氣開始越來越熱，體感溫度也越來越高，呼吸越來越不協調體力的消耗也越來越快，天哪，時間也不過才8:20分，不是這麼快就GG惹吧....好險補給車適時在秀林鄉和中找到個小商店讓我們補給短休息，我隨手拿起一瓶沙士往嘴裡灌，元綱大口暢飲了一杯珍珠奶茶，暖男鼎鈞則是站在一旁傻傻地笑著，詩宜倒是機靈的拿起灑水器來回幫我們灑水降溫，加油，再撐一下，到了和平車站的小七我們就可以休息長一點的時間囉。

時間來到上午的8:43分，進度是39.6K，秀林鄉和平車站這邊設置的台泥DAKA休息站，這裡頭除了小七跟星巴克外還設置了台泥市集、願景館，廣場上還有一整片的網美牆跟水舞秀能夠觀賞，對於外地遊客來說也是勢必造訪的景點之一，尤其在報復性旅遊的加持下果然將園區塞爆了。還好我們人品好，很快就等到座位，辛苦了補給組的阿麗進進出出的幫忙拿食物、飲料、排隊結帳，我們也才能好好的坐下來吃碗麵、喝瓶飲料，滑一下手機啊。在這裡休息了快30分鐘，吃飽喝足了也該繼續往下走了，離開前領著團隊到網美牆這裡留下合影，團體照這件事我可是想了好幾個禮拜了呢。

三個傻瓜繼續接下來的路段，上午9:37分抵達澳花隧道，這不就表示總算征服了秀林鄉了嗎？哈哈哈，爽啦，9:57分來到了南澳，傳說中的漢本車站，累計里程46.3K，車站周遭很荒涼，票口甚至沒有人在售票，咦🤔...跟我想像中的落差很大啊。兩位巡邏員警正巧來車站簽到，對於我們這群人倒是很感興趣，知道我們凌晨從七星潭跑來深深覺得不可思議，也更加確定我們的腦袋不太正常，補水、休息、灑水降溫，換上另一頂遮陽帽，10:16分吆喝著鼎鈞&元綱該上路準備繼續追里程囉。

天氣越來越熱，每次休息過後再上路總又流了滿頭大汗，沒辦法啊，我阿爸都說丟是「愛造系賀」，只能把吃苦當吃補強迫自己微笑面對啦，其實我自己對於在高溫狀態下跑步已經有過幾次的經驗，雖然很痛苦但總還是撐得下去，我擔心的反而是鼎鈞跟元綱，真心覺得他們該停跑上車休息了，尤其是元綱，他從凌晨一直陪我跑到接近中午，都超過一隻全馬的距離，連鼎鈞都跑了超半馬，這距離就陪跑來說也夠遠了，休息一下等氣溫涼爽一點再跑也不OK喔，我心裡盤算著下一個補給點一定要想辦法說服他們才行。

上午的10:45分我跟鼎鈞早一步抵達觀音亭旁的補給點，累計里程51.2K。元綱因為溫度的關係增加了走路的頻率，這時的高溫已經產生快要讓人受不了的燥熱，整顆頭發熱、眼睛極度疲勞，跑步的時候沒有辦法順暢的換氣，鼻腔也開始有點血腥味，我想又是因為天氣太熱造成鼻腔內的微血管破裂了吧，難怪老覺得有塊什麼東西卡在喉嚨，手指也有些浮腫，還好補給點設置的距離沒有太遠，不然應該會提早下課吧。休息的時候認真的勸兩位夥伴暫時休息一下，因為待會11～13點的時段會更熱，身體的反應會更難受，你們是來玩的，沒有必要冒險跑這個時段。

很高興兩位夥伴聽得了建議，畢竟11點之後的氣溫是很可怕滴，新朋友上半場的超馬體驗就到這邊暫時告一段落，看鼎鈞跟元綱在水池邊玩水玩得開心讓我好生羨慕，這麼熱的天氣玩水多好，神經病才會想跑步吧....呃...為了不要耽誤太多時間，也避免意志力不堅定還是趕快洗把臉稍微休息一下繼續趕路吧。

上午的11點天候狀況真的很嚴苛，跑在日正當中的蘇花公路遮蔭處很少，地底冒出來的熱氣幾乎快把我給蒸發了，距離南澳市區還有15公里，不急，一段一段慢慢來吧，詩宜跟鵬讚按照原先規劃的路線調整了補給車的距離，充分利用蘇花公路上每一處緊急停駐空間，尋覓適當的遮蔭處讓我進行短休息。

很感謝暖男鼎鈞，每次看到我進站的時候大老遠就揹著灑水器衝過來幫我淋水降溫，阿麗也是馬上遞上冰涼的水動能或者鎂溶易氣泡飲讓我補充流失的電解質，我也不敢停留太久，我知道一定得撐到南澳市區才有辦法讓大家都好好休息，只是這短短的15公里耗掉我不少時間跟體力，透中午跑步真的不容易啊。

下午的1:00鐘總算抵達南澳市區，進入小七後整個人的身體是發燙的，眼睛甚至睜不開來，即便已經戴上太陽眼鏡還是難以抵擋長時間烈日驕陽的曝曬，大家忙著拿涼感紙巾幫我擦拭臉、脖子、手臂幫我降溫，問我想要吃點什麼？喝什麼？我說：「讓我睡一下」「我想在這裡休息久一點」，我也不知道自己到底睡了多久，大概有30分鐘吧？只記得最後是身體開始覺得有點畏寒才醒過來，休息過後精神跟體力都有明顯的恢復，為了不耽誤大家太久的時間還是趕快上工吧。

卸下了水袋背包，換了頂帽子準備用輕裝持續剩餘的里程，再次踏上蘇花公路太陽還是一樣的熱情，好消息是前方的雲層比較厚，應該很快就會涼爽一些.......吧。為了確保自己可以順利完成這次的長距離練習，我決定在山區路段只跑平路跟緩坡，碰到陡坡就靠步行讓自己維持住跑感，同時兼顧休息，這個調整貌似達到一定的效果。13:56分終於又在南澳鄉看到可愛的小七，出門在外只要能在便利商店裡頭稍微休息都是奢侈的，目前里程累積到67.34公里，已經超過一半了，可以開始倒數剩餘里程了。

眼前出現的是新澳隧道，沒記錯的話這是上回場勘時注意到的最後一個隧道，沒有意外的話補給組的夥伴們會在隧道的另一端設置補給點，這個隧道的車流量不小，車速也很快，供行人使用的走道大概也就60～75公分，路面狀況不好，偶爾還會被牆上突出的方向警示牌給擋道，必須要很小心的通過，不管怎麼小心，也還是因為精神不夠集中，差點被人行道上攏起的凸點絆倒，隧道的盡頭總有光，我就在期待那道光。14:57分順利通過了新澳隧道，又過了一關囉。沒在這裡耽誤太久時間，起身繼續往下跑。

15:30分到了宜蘭東澳店的全家，累計里程77.4K，肚子開始有點餓的感覺，草草的塞了個麵包跟32Gi蛋白恢復飲果腹然後又想繼續上路追里程，出發前發現詩宜、阿麗跟元綱都在換裝，是怎樣，沒把我逼死大家不開心就是了，好好好，想趁我速度快不了的時候霸凌我就對了，那我先起跑總行了吧，你們慢慢換衣服嘿。

補給車每4～5公里的距離會設一個補給點，主要還是因為天氣的關係，因為補給點多，休息的時間就會增加，結束練習的時間這就會拖得更晚，其實很兩難啦。下午的15:51終於抵達蘇澳鎮.....的邊陲，也算是成就達成了啦。

17:25分來到期待很久的南方澳觀景台，跑了88.7公里，這下總算跟IR Sport s完成接棒了，這段山路確實很折騰，尤其現在的體力消耗得快，腳指頭的兩個水泡也開始隱隱作痛，貌似有點拖到進度了，不管怎麼樣，盡力就對了。到了觀景台當然必須要跟團隊夥伴來張大合照，不然怎麼也說不過去，來喔1.2.3～～

在南方澳觀景台拍照的同時知道舒活石小編尚雯已經抵達蘇澳門市的小七等我們，這下要趕快出發免得讓她等太久，而通往蘇澳門市的這最後的3.8K也宣告解鎖蘇花公路的成就達成，最後的這20幾分鐘跑起來真的很享受，當然心裡多少還是有點五味雜成啦。

登登～晚上的17:53分抵達7-11蘇澳門市，跑了92.5K也該準備好好休息，尚雯早早就在裡頭幫我們喬好座位，也拿出舒緩疼痛的舒活石給我們備用，吃飽喝足了之後也該趕快起身追里程，天黑了，續航力越來越糟的狀態下還有30幾K要跑，沒有時間浪費了。

再起跑時一樣是四個人的隊形，我納悶的問了阿麗跟詩宜，休息啦幹嘛貪跑？他們回我說「就陪你跑滿100K再休息囉」，人客啊～～這...這....齁～～～

後頭到底還停留了多少點我已經忘得差不多了，只記得鵬讚陪我跑了最後的17～18K，尚雯也領跑了最後的5K，少年郎元綱則是完成了第一次的100K，暖男鼎鈞初超馬補給任務解鎖成功。再一次回到礁溪的7-11，當初興起分段環島這個念頭的起點，情緒反而沒有預期中的激動，最開心的應該是詩宜跟阿麗吧，這一次分段環島的任務終於順利落幕，短時間不會再被我精神虐待了。

當你認真想要完成一件事情的時候，全世界都會幫你的。哪怕只是突然閃過腦海的一個念頭，只要有心隨時都可以出發，只要相信就能做到。多虧了凱西女神的婚宴，讓我完成夜跑台北新竹的初體驗，萌生了可以分段環島的種子。感謝亢大聖母山莊的邀約，三兄弟夜跑北宜的過程讓我確認了分段環島這個計畫的可能性，並且著手去實踐它。

感恩身邊有這麼一群願意陪我瘋任我虐待的朋友，讓這趟瘋狂旅程能夠一次比一次更有趣，一次比一次更專業、更安全。謝謝你們對我像家人一般的照顧，情人一樣的呵護，謝謝各位幫忙在有限的預算下完成我的每一個願望。也認真感謝曾經參與過這幾次分段環島行程的朋友，有你們當分母真的很重要。

因為2020斯巴達松而開啟的分段環島跑旅計畫在礁溪劃下句點，九月是不是能順利成行我想希望不大，在武漢肺炎疫情沒有獲得控制的當下，要能期許自己做最壞的打算，完成最好的準備。不管斯巴達松成行與否，都不會影響自己對於跑步的熱情❤️，未來的訓練方式還在思考，如何將跑旅完美結合讓訓練變得更有趣，值得好好思考喔。

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