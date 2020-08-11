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跑步小品／從癡肥到清瘦 人生五十才開始

運動筆記 / Abe Tsai

五十歲最大的轉折，就是開始跟著同學跑步。

以往聚會都是在餐桌酒席上，大家吃得快快樂樂，喝得稀里糊塗，自己便是胖得亂七八糟。就是別去做身體檢查，拒聽任何健康講座，那麼眼前一片平坦，酒足飯飽之餘，伸手摸摸自己鼓起的肚子，日子倒是舒服得很，有沒有運動，其實一點都不用在意。只是職場催著我們留意自己，每隔幾年就會通知要做健康檢查，過去歲數還不到標準，不去檢查也沒人管你。但到了五十歲，似乎人家都會注意到這皮肉囊，可有著保固期，要是不留神，說不得就是要進廠大修。

於是乎就有了檢查報告；於是就重回學生時期滿江紅的慘況。看似健壯的身軀，實際上是一堆不太稱道的器官在支撐。

報告書中有個項目是檢測肝脂肪指數，詢問健檢醫生有無方法降低，醫生回道：少飲酒，多運動。這解藥還真不是困難，真要服用也不是沒有辦法，只是「自信平生懶是真」，要勤於運動這事，該是如何做好？高中同學一直有活動，跟著大家報名參加馬拉松吧！只是胖子哪敢不自量力，報個6K，聊做參與吧。

這個初次參加活動的胖子，就這樣開始走上跑步之路。感謝雄大跑馬組的同學，不斷地用各種方式激勵，讓自己的步伐可以一步接著一步邁開；感謝小花隊長一路帶著大家，用腳跑過台北市附近的跑道，不僅讓自己晨起面對曦光，感受到朝陽的活力；也因為雙腳踩著踏實的土地，逐步完成每次的跑步，清楚知道自身該努力的方向。

聽著心跳，感受風吹，每次跑步，都在與自己的身體對話。五十歲後的日子，是自己給自己的健康。

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