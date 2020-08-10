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跑步小品／挑戰是一件很快樂的事！

運動筆記 / 安洲

歷史悠久、有口皆碑的路跑活動，台中市舒跑盃已經堂堂進入第39屆，即將在11月份於台中市政府前廣場起跑，相信已經有人磨拳擦掌、躍躍欲試。記得我曾經參加過民國84年（第14屆），以及民國86年（第16屆）兩次活動，甚至因此上過第16屆的宣傳海報，趕緊剪下來當紀念。

當時起跑則是從台體大操場旁邊集合，經過孔廟拱門鳴槍出發，且選手檢錄是採人工方式進行，在現場由工作人員確認後，在選手號碼布上打勾做記號。因為沒有使用晶片計時，所以在終點線會發名次卡，再把選手號碼布上的銘牌，最後依照成績順序，貼在現場的成績公告欄上，至今仍然印象非常深刻，維一不變的是-賽後會場有舒跑喝到飽。 現代人生活忙碌需注重養生，除了透過適合自己的運動紓解精神上的壓力，另外也要搭配均衡的飲食。戶外運動種類包羅萬象、五花八門，例如：登山、健行、游泳、騎自行車、、、、等，遠離3高-規律運動的確不可或缺（運動333原則=每週3次、每次持續30分鐘、心跳每分鐘達130下）。

我剛好想到跑步書籍（書籍名稱：最強跑步分析全書/作者：弘山勉/出處：第158頁）上的一段話：挑戰是一件很快樂的事！作者開門見山的寫到並期勉讀者/跑者，雖然也會有痛苦的時候，但即便如此也要朝著目標努力不懈。作者相信在努力之後，讀者/跑者們一定會得到（達成目標）的巨大喜悅，以及無可替代的人生充實感。作者現年54歲（1966年）直到現在，也依然在持續挑戰著！

 

記得2020年元月份，我開始跨組參加的第一場路跑活動，當天同組（50歲組）選手競爭非常激烈。起跑點從北回歸線太陽館鳴槍出發後，經過折返點時趁機計算自己的排位，正好保持在分組前6名內。最後面在嘉油鐵馬道（終點線前3k處)，同組前3-6名選手不約而同的擠在一起，互相卡位互有領先，當時我還暫時排在第6位。索性咬牙苦撐經過幾個彎道後，在終點線前約100公尺處，我決定奮力一駁。最後才甩開對手獲得分組第三名，事後看成績前3-6名彼此差距不到1分鐘，回想起來-好家在、走飆適合我，加油吧！

 

PS:疫情方興未艾應配合政府防疫政策，做好個人防護措施，保持社交距離、適時配戴口罩，保持身體健康最重要，保護自己也保護別人。

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