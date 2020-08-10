訓練心得／我的私房路線 中年大叔也能輕易服用的永康經國行館

由於工作的原因，一般工作日無法規律正常的進行跑步訓練，對於假日的跑步時間，就變成一周之間特別期待的舒壓時光。總是選擇在周日練跑，在睡到自然醒、服用手沖咖啡與粉漿蛋餅之後、再把愛車刷洗一次，睡完一次午覺之後，約莫下午4點左右進行練跑。

Runkeeper和JJ One運動耳機是跑步時的基本配備，太陽大時還會加副墨鏡。KKMAN的網路歌單英文、中文與韓文歌夾雜，但也讓我在枯燥的繞圈過程中獲得些許新鮮的快感；更何況，坐落在住宅區中的永康經國行館似乎並沒有想像中的枯燥。

跑齡已逾八年，參與過數十次路跑，全馬時間總在5-7小時間徘迴的我，經常的跑步路線如方正平順的成大自強校區、永康探索公園，以及200公尺的國小操場，已對過於頻繁的重複視覺感到厭倦，於是永康公園(經國行館)變成了我周日LSD訓練的跑步首選。經國行館坐落在台南台地邊緣的小丘陵，高低起伏可達1.5公尺，公園中除綠地、樹林與柏油路走道之外，可供釣魚的池塘、吊橋與、花園以及當作造景的坦克車，也是公園十分引人注目的特色。公園內部的健行路線一圈約700公尺，過去幾年常會略嫌過短，但自行調整路線，加入靠近外圍的石子路與泥土路之後，一圈剛好能有1公里長，非常適合跑步訓練，在近幾個月疫情肆虐期間，雖然沒有路跑比賽的加持，也不致感到厭煩。

這座公園據說過去曾是蔣經國總統在台南的行館，未開闢成公園前帶有一股神秘的色彩。公園內部有一間經國紀念館，陳列著蔣總統過去的辦公桌椅與生活物品。也因如此，帶有古蹟色彩的永康公園，仍被當地重視，整理保存良好，每年春季還會固定種花植樹，增添公園內部的景緻色彩。柏油路面有2處較陡的坡道，偶有跑友在此來回進行反復的上坡跑，當然還有固定健行的伯伯阿姨，以及各式爭妍鬥豔的阿貓阿狗。也因如此，近晚時人潮較多，練跑時偶須注意閃避人群與孩童奔跑的情形。

上午或近中午時分另有不同景緻，傳統勁旅永仁高中女籃隊常來此進行練跑訓練，在旁路過運動大叔如我，也覺得同樣感染了強大的青春活力。也有一次，看到身材標緻的外籍新娘偕著幼子公園樹下漫步，不時變換姿勢笑容自拍，突然有一股想前去協助幫忙拍照的衝動，但想到全身汗臭味的中年大叔可能不能勝任幫美女拍照的攝影師工作，做完注目禮也只好默默地從旁邊經過。

對於許多有「跑步癌」的專業級跑友而言，1公里左右的跑步路線可能略嫌單調無趣，更傾向於山區或河邊的長途經典路線。但對於將跑步作為工作之餘的舒壓放空管道、或是需要思考人生轉換心情的道友，在經國行館練跑或漫步不失為一個簡單易做的選擇。