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訓練心得／我的私房路線 八連溪休閒步道

運動筆記 / Zel Li

我們搭淡水往三芝的公車時，都會看到路旁「八連溪休閒步道」的大石頭！不管是860、861、862、863、864、821…路線公車，都會經過這，而此時只要選擇在「福成橋頭」站下車，便會看到步道旁邊有間「凱連莊特產食品館」！凱連莊的棗泥核桃酥，是我心中所愛，雖然其他口味也不錯，他們也有土鳳梨酥喔！跟可遇不可求的菠蘿麵包，因為這不是常有的！因為愛吃美食，所以為了讓自己可以多嘗一口，我會選擇跑一下「八連溪休閒步道」！直到跑到那頭，到「埔頭福神宮」在選擇是否折返？或走另一條回家的路？

其實，大家都知道，提前一站下車，是強迫自己運動的方式，或藉機運動的機會！但即使搭到原本該下車的站，我還是得走回家的！只是如果選擇在這站下車，便能帶美食並沿步道去找土地公爺爺在回家！這條步道照google地圖來看是有1.4公里啦！

但有時我來的方向不一定是從公車站那邊來的，所以跑法很隨意！這條步道的特色，就是在溪邊，所以在這有空汙的時代裡，它相對空氣品質好一點！

然而在不同的時間點，有可能看到有人在散步，有人在騎鐵馬，也可能看到有長者坐輪椅被推出來呼吸新鮮空氣，但因為大家有空的時間點不一樣，所以有時在路線上，沒遇到什麼人，但有時卻人不少！也可能會看到有人在步道旁的土地從事農作，也可能看到有人特地跑到田埂上去拍夏日的蓮花！而在不同的季節，也可以賞櫻！簡言之，一年四季都有不同的景色與風光！早晨與傍晚也很不同！

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