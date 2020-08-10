帶小比為愛而行 環島第三天

今天是環島的第三天，在昨日休息了一天之後，今天在知本早早就起床出門，準備前往今天的目的地玉里。

今天的司機是黃惠鳳姐姐，謝謝她特地在前一天從花蓮坐火車到知本幫我開車，在這裡真的很謝謝她。

也謝謝好姐妹Penny Xie陪伴著我們三天，讓小比可以在天氣炎熱的時候，可以躲在她車上吹冷氣。

我們沒有一直讓小比在太陽底下曬啦，不要再說我們虐童了🙄

台東清晨的陽光很熱情，一大早就出來迎接我們，在台東市跟佩霓道別之後，我們便前往玉里。

可能是因為很多人要看熱氣球的關係吧！一路上車子很多，因為從檳榔開始就是緩上坡，我只能用均速五的速度，慢慢的往上爬，沿途經過幫我加油的用路人們很謝謝您們，只不過可以幫我推車嗎？我踩的好累啊！感覺到初鹿好像看不到盡頭一樣，遇到很陡的坡，我還下來推車，感覺推車似乎比騎車還快（遠目）。

好不容易終於到初鹿，車依舊很多，因為考量初鹿到鹿野方向有一段大陡下坡很危險，所以我們決定把車放上去，過鹿野再放下來，幸好這個決定是對的，因為之前陡下坡我曾摔車過，加上小比在車上，所以我一點都不敢大意。

把車放下來後，我們便繼續往關山前進，剛好傅耀德大哥回關山，我們便相約在農會前見面，途中經過在關山開綠之鄉飲料店的朋友陳玉華的店，她也很熱情的請我們喝飲料。

也謝謝傅哥請我們吃好吃的關山臭豆腐，在吃完臭豆腐之後，傅哥決定幫我騎到池上，在這裡很謝謝他。

到達池上的時候，好友Lu Victor小黑，請當地在開便當店的三姐，請我們吃了好吃的池上便當，真的很謝謝小黑，讓我們吃到好吃的午餐。

與傅哥道別後，我們繼續前往玉里，花東縱谷真的很美，怎麼看都不覺得膩，一路上因為有風吹過，所以我和小比也很開心，路上我還看到了難得一見的蒸氣火車耶，真的好幸運啊！我和小比就順利的到達了羅山休息區，那裡剛好有稻草裝置藝術，所以我們也在那裡拍了好多相片，在休息之後我們也繼續前往玉里，在這裡也謝謝路上幫我們補水的好心人。

在前往玉里途中，看到前方烏雲密佈，心想不妙，我便加快速度，想說看是不是可以躲過這場雨。

但在玉里民宿前不到一百公尺的距離，雨越下越大，因為怕小比淋雨，所以我就跟一個好心的婆婆借她們家的騎樓躲，這期間玉里感覺好像狂風暴雨一樣，雨下的超大，還打雷。（說，到底是誰亂發誓）

在下了一個多小時後，雨終於變小了，我便趕緊衝往民宿，完成今天的旅程。

在幫小比梳洗完畢之後，當地的好友玉里一哥顧育瑞熱情的招待我們前往當地的餐廳吃飯，好姐妹張艾薇知道我到了還特地帶她們家好吃的雞排和小米酒來給我吃，真的很謝謝他們。

因為隔天還有長距離要騎，他們就趕我回去睡覺，縱使我們還有很多話要聊，也只能等下次了😭

因為那天剛好遇到玉里媽祖婆出巡，所以街上很熱鬧，我回去的時候，也順便帶小比去看跳熱舞的小姐姐，小比也好開心，一直身體亂扭（這位孩紙，你有事嗎🙄）

到達民宿後，我便把衣服拿出來洗，也結束了充實的一天。

#2020小比為愛而行第三天

#謝謝惠鳳姐姐幫忙開車

#謝謝佩霓陪伴

#謝謝傅哥幫騎

#謝謝顧哥和艾薇餵食

#謝謝加油給水的用路人