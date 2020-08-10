快訊

艾倫暗黑夜夜秀？美國《艾倫秀》職場霸凌的「雙面醜聞」

今年第6號颱風「米克拉」生成 氣象局10:30海陸警齊發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

帶小比為愛而行 環島第三天

運動筆記 / 陳嘉齡

今天是環島的第三天，在昨日休息了一天之後，今天在知本早早就起床出門，準備前往今天的目的地玉里。

今天的司機是黃惠鳳姐姐，謝謝她特地在前一天從花蓮坐火車到知本幫我開車，在這裡真的很謝謝她。

也謝謝好姐妹Penny Xie陪伴著我們三天，讓小比可以在天氣炎熱的時候，可以躲在她車上吹冷氣。

我們沒有一直讓小比在太陽底下曬啦，不要再說我們虐童了🙄

台東清晨的陽光很熱情，一大早就出來迎接我們，在台東市跟佩霓道別之後，我們便前往玉里。

可能是因為很多人要看熱氣球的關係吧！一路上車子很多，因為從檳榔開始就是緩上坡，我只能用均速五的速度，慢慢的往上爬，沿途經過幫我加油的用路人們很謝謝您們，只不過可以幫我推車嗎？我踩的好累啊！感覺到初鹿好像看不到盡頭一樣，遇到很陡的坡，我還下來推車，感覺推車似乎比騎車還快（遠目）。

好不容易終於到初鹿，車依舊很多，因為考量初鹿到鹿野方向有一段大陡下坡很危險，所以我們決定把車放上去，過鹿野再放下來，幸好這個決定是對的，因為之前陡下坡我曾摔車過，加上小比在車上，所以我一點都不敢大意。

把車放下來後，我們便繼續往關山前進，剛好傅耀德大哥回關山，我們便相約在農會前見面，途中經過在關山開綠之鄉飲料店的朋友陳玉華的店，她也很熱情的請我們喝飲料。

也謝謝傅哥請我們吃好吃的關山臭豆腐，在吃完臭豆腐之後，傅哥決定幫我騎到池上，在這裡很謝謝他。

到達池上的時候，好友Lu Victor小黑，請當地在開便當店的三姐，請我們吃了好吃的池上便當，真的很謝謝小黑，讓我們吃到好吃的午餐。

與傅哥道別後，我們繼續前往玉里，花東縱谷真的很美，怎麼看都不覺得膩，一路上因為有風吹過，所以我和小比也很開心，路上我還看到了難得一見的蒸氣火車耶，真的好幸運啊！我和小比就順利的到達了羅山休息區，那裡剛好有稻草裝置藝術，所以我們也在那裡拍了好多相片，在休息之後我們也繼續前往玉里，在這裡也謝謝路上幫我們補水的好心人。

在前往玉里途中，看到前方烏雲密佈，心想不妙，我便加快速度，想說看是不是可以躲過這場雨。

但在玉里民宿前不到一百公尺的距離，雨越下越大，因為怕小比淋雨，所以我就跟一個好心的婆婆借她們家的騎樓躲，這期間玉里感覺好像狂風暴雨一樣，雨下的超大，還打雷。（說，到底是誰亂發誓）

在下了一個多小時後，雨終於變小了，我便趕緊衝往民宿，完成今天的旅程。

在幫小比梳洗完畢之後，當地的好友玉里一哥顧育瑞熱情的招待我們前往當地的餐廳吃飯，好姐妹張艾薇知道我到了還特地帶她們家好吃的雞排和小米酒來給我吃，真的很謝謝他們。

因為隔天還有長距離要騎，他們就趕我回去睡覺，縱使我們還有很多話要聊，也只能等下次了😭

因為那天剛好遇到玉里媽祖婆出巡，所以街上很熱鬧，我回去的時候，也順便帶小比去看跳熱舞的小姐姐，小比也好開心，一直身體亂扭（這位孩紙，你有事嗎🙄）

到達民宿後，我便把衣服拿出來洗，也結束了充實的一天。

#2020小比為愛而行第三天

#謝謝惠鳳姐姐幫忙開車

#謝謝佩霓陪伴

#謝謝傅哥幫騎

#謝謝顧哥和艾薇餵食

#謝謝加油給水的用路人

相關新聞

訓練心得／我的私房路線 八連溪休閒步道

我們搭淡水往三芝的公車時，都會看到路旁「八連溪休閒步道」的大石頭！不管是860、861、862、863、864、821…路線公車，都會經過這，而此時只要選擇在「福成橋頭」站下車，便會看到步道旁邊有間「

跑步小品／挑戰是一件很快樂的事！

歷史悠久、有口皆碑的路跑活動，台中市舒跑盃已經堂堂進入第39屆，即將在11月份於台中市政府前廣場起跑，相信已經有人磨拳擦掌、躍躍欲試。記得我曾經參加過民國84年（第14屆），以及民國86年（第16屆）

訓練心得／我的私房路線 中年大叔也能輕易服用的永康經國行館

由於工作的原因，一般工作日無法規律正常的進行跑步訓練，對於假日的跑步時間，就變成一周之間特別期待的舒壓時光。總是選擇在周日練跑，在睡到自然醒、服用手沖咖啡與粉漿蛋餅之後、再把愛車刷洗一次，睡完一次午覺

跑步知識／有氧耐力運動的補水策略

當我們在運動或比賽過程中流失水分達到自身體重2%時，會開始產生輕微的脫水狀態，即使2%似乎不多但已經足以影響跑步的速度與運動表現，並且在短時間之內是無法快速補充回來的，應此美國國家體能協會(NSCA)

精華影輯／2020 zepro run 台中場

zepro run總算來台中辦囉雖然只有9k...可是一樣吸引了大量的跑者前來參加 zepro run有多好玩看看大家的笑容就知道囉 趕緊就來看一下台中場的精彩畫面吧 拍攝團隊：Run Styl

帶小比為愛而行 環島第三天

今天是環島的第三天，在昨日休息了一天之後，今天在知本早早就起床出門，準備前往今天的目的地玉里。 今天的司機是黃惠鳳姐姐，謝謝她特地在前一天從花蓮坐火車到知本幫我開車，在這裡真的很謝謝她。 也謝謝好

亞洲天王任賢齊為家鄉代言 2020田中馬拉松「再出發」

還記得 2001 年世界盃棒球賽主題曲「再出發」所帶來的感動嗎？該首「再出發」的主唱者任賢齊，正是彰化田中在地人，這首「再出發」不僅傳遍大街小巷，在運動賽事及活動，更被視為帶來好運的夯曲，今年也成為

私房路線／大稻埕夜跑趣 河濱漫跑chill

久違的練跑選了大稻埕碼頭路線 沒想到大稻埕河濱夜跑這麼美 跑起來動力十足 從大稻埕碼頭廣場> 台北橋> 重陽橋3k涼亭休息處 單趟4.5k來回達成9k 🚩 末端的涼亭休息處作為折返點

跑步小品／與其擔心自己 不如相信自己！

高地訓練最後一次間歇...「如果一件事是被熱愛的那麼痛苦就會是新挑戰」 我與世奇 我想感謝大家一同度過這幾次間歇，世奇的放鬆伸展，嘉哲學長的訓練規劃等... 我們並沒有都一起完成某一個間

疫情陰霾未除 2020倫敦馬拉松改採菁英賽進行

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，主辦單位今天宣布，2020年倫敦馬拉松將在實施安全防疫措施下進行菁英...

跑步小品／我見。我思 視障跑者晨琪

視障路跑台中團黎明團 台中市政府團練 尊重生命、尊重他人，關懷、感恩、珍惜他人與自己，相信會更美好。今天來分享中華視障路跑運動協會台中團會員晨琪，看了一篇視障陪跑員志工Paten的文章「偽盲後

訓練心得／古廟古道之旅

在芎林飛鳳山代勸堂起跑的古廟古道之旅 8/2 早上5點半起跑 參加人員先往山下飛鳳山牌樓前進 再跑到123縣道 接到鹿寮坑折返補給點之後 再跑往橫山鄉公所 之後再往前經過增昌

熱門新聞

NBA／節目主動提杜蘭特 格林：他是史上最佳得分好手

NBA／本季無緣出賽 卡珍斯：我想念籃球

NBA／場均得分超越歐布連線 哈登攜衛少寫新紀錄

NBA／冰冷投籃手感持續探底 戴維斯：這場敗仗算我的

NBA／唐西奇大三元助陣 獨行俠延長賽力壓公鹿

二刀流噱頭多過實用 大谷小心竹籃打水兩頭空

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。