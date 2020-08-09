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亞洲天王任賢齊為家鄉代言 2020田中馬拉松「再出發」

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亞洲天王任賢齊，積極為家鄉田中推廣，為健康運動城鎮發聲！（圖片來源：彰化馬拉松路跑協會）
亞洲天王任賢齊，積極為家鄉田中推廣，為健康運動城鎮發聲！（圖片來源：彰化馬拉松路跑協會）

還記得 2001 年世界盃棒球賽主題曲「再出發」所帶來的感動嗎？該首「再出發」的主唱者任賢齊，正是彰化田中在地人，這首「再出發」不僅傳遍大街小巷，在運動賽事及活動，更被視為帶來好運的夯曲，今年也成為 2020 年「田中馬拉松」與跑友一起前進的動力。

受疫情影響，全球今年許多活動及產業面臨停擺，讓社會氣氛處在較緊張不安狀態，曾獲得金曲獎最佳樂團肯定的「麋先生」有感於此，便向「再出發」原唱任賢齊提出請求，希望能夠重新演繹經典名曲「再出發」，帶給社會正面鼓舞的力量。任賢齊得知後，也大方答應請求，同時身為田中人的任賢齊，更加碼邀請麋先生參與路跑盛會「田中馬拉松」，希望麋先生重新演繹的「再出發」不僅透過歌聲鼓舞人心，也能夠實際與跑友們共同「再出發」。

麋先生重新演繹經典名曲「再出發」，期望帶給社會正面鼓舞的力量（圖片來源：彰化馬拉松路跑協會）

田中馬拉松被跑友視為年度路跑盛會，田中鎮也把活動視為在地年度喜事，全鎮共同攜手迎接各地來的跑者，今年受到疫情影響，許多海外的跑者無法參與盛會，不過路跑持續向前的正向魅力，正是帶領各位積極突破難關的最佳動力，期望透過這首「再出發」，為各界帶來正向的幫助，而任賢齊原唱的「再出發」自然就是田中馬拉松今年最佳代表歌曲。

2020 田中馬拉松將於 11/8 登場（圖片來源：彰化馬拉松路跑協會）

肩負重新演繹「再出發」重責大任的「麋先生」，將參與田中馬拉松，並且與跑友們目標一同在終點寫下汗水與淚水、心跳與心聲，有幸參加田中馬拉松的跑友，將有機會與麋先生樂團併肩同跑，高喊：「再出發！」2020 讓我們一同再出發！

麋先生 X 任賢齊 2020 再出發首播預告（圖片來源：麋先生 Mixer官方粉絲團

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