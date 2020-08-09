私房路線／大稻埕夜跑趣 河濱漫跑chill
久違的練跑選了大稻埕碼頭路線
沒想到大稻埕河濱夜跑這麼美
跑起來動力十足
從大稻埕碼頭廣場> 台北橋> 重陽橋3k涼亭休息處 單趟4.5k來回達成9k 🚩
末端的涼亭休息處作為折返點
9K對於許多跑友們來說可能一塊小蛋糕
但對於我來說這次是第二次跑得這麼遠
未來還會再繼續超越自己的紀錄
JUST KEEP RUNNGNING !!!
⬆️一路上有很多椅子可以乘涼休息
上週報名完成太魯閣半馬不是玩玩
跑得不只雙腳還有我的決心
雖然這次9k就有點厭世 離目標還很遙遠
沒有痛苦沒有收穫 有目標就有前進的動力!!
謝謝跑友相伴能增加動力
在美景相隨下也增加信心
人來人往的運動場合更能燃燒鬥志
在大稻埕碼頭運動
慢跑、騎單車、Ubike 也可以
一個人或是約會都很合適
一路上有路燈跟運動的人們
旁邊也有籃球場🏀
還有哥哥姊姊在旁載哥載舞 十分熱鬧
結束在碼頭廣場放空休息
一旁有貨櫃市集也可以吃小吃配啤酒
配上涼風徐徐環境很舒服👍🏼
下班來這邊運動 chill一下 絕對是人生中的小確幸
📍大稻埕從捷運北門站三號出口走路15分鐘或騎Ubike都可以到
** 8/22 大稻埕晚上有煙火呦
一起加入運動的行列 Go!
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