私房路線／大稻埕夜跑趣 河濱漫跑chill

久違的練跑選了大稻埕碼頭路線

沒想到大稻埕河濱夜跑這麼美

跑起來動力十足

從大稻埕碼頭廣場> 台北橋> 重陽橋3k涼亭休息處 單趟4.5k來回達成9k 🚩

末端的涼亭休息處作為折返點

9K對於許多跑友們來說可能一塊小蛋糕

但對於我來說這次是第二次跑得這麼遠

未來還會再繼續超越自己的紀錄

JUST KEEP RUNNGNING !!!

⬆️一路上有很多椅子可以乘涼休息

上週報名完成太魯閣半馬不是玩玩

跑得不只雙腳還有我的決心

雖然這次9k就有點厭世 離目標還很遙遠

沒有痛苦沒有收穫 有目標就有前進的動力!!

謝謝跑友相伴能增加動力

在美景相隨下也增加信心

人來人往的運動場合更能燃燒鬥志

在大稻埕碼頭運動

慢跑、騎單車、Ubike 也可以

一個人或是約會都很合適

一路上有路燈跟運動的人們

旁邊也有籃球場🏀

還有哥哥姊姊在旁載哥載舞 十分熱鬧

結束在碼頭廣場放空休息

一旁有貨櫃市集也可以吃小吃配啤酒

配上涼風徐徐環境很舒服👍🏼

下班來這邊運動 chill一下 絕對是人生中的小確幸

📍大稻埕從捷運北門站三號出口走路15分鐘或騎Ubike都可以到

** 8/22 大稻埕晚上有煙火呦

大稻埕情人爺煙火秀資訊

咻咻的個人網站分享

咻咻的遊山玩水遊記

一起加入運動的行列 Go!

#大稻埕碼頭 #大稻埕 #大稻埕碼頭貨櫃市集#慢跑日常 #慢跑 #半馬訓練 #運動筆記