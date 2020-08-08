跑步小品／與其擔心自己 不如相信自己！

高地訓練最後一次間歇...「如果一件事是被熱愛的那麼痛苦就會是新挑戰」

我與世奇

我想感謝大家一同度過這幾次間歇，世奇的放鬆伸展，嘉哲學長的訓練規劃等...

我們並沒有都一起完成某一個間歇課表，但我們都站在梨山海拔2000台8公路上，熱血的為了自己所熱愛的「跑」所奮鬥著，過程就能更強烈的想向前邁開腳步。

「前人種樹 後人乘涼」期許自己有能力時能善用支援協助後人，在哪之前必須更加勇敢「保持帥氣」。最後一次間歇前，這幾天疲勞持續增加導致身體感受明顯負擔，最後一次間歇前其實又擔心自己無法好好表現。

看起來很疲勞吧（臉）

確實感覺眼睛沈重雙腳疲勞，狀況是真的不是那麼的優...不過這幾天也一直感受得到，累得時候的確會有很多想法（休息甚至放掉）但卻不想因為這樣放棄前進。

所以每當站上起跑前我就會勇於的挑戰自己，甚至可以說是放棄（擔）自（心）己，應該這麼說「放棄自己的想法 跟著感覺走」因為沒有行為的想法是死的。與其擔心自己不如就相信自己吧。最後以一個不留遺憾的強度結束了最後一次間歇，接著就是週日的最後一次長距離，那麼今年的暑期高地移地訓練就即將畫上句點。

訓練有一種方法，在這裡就是進步最好的模式與生活，前提是你自己去實行（訓練、休息、恢復）但如何把這門方程式帶入下山後的生活，那才是我們該做的，進步的方式有了接著就是融入生活取得平衡，邁向新挑戰。

我能做到的事，你也做得到，唯一不同的是我正在做你呢？#高山移地訓練 #高山訓練 #海拔2000 #跑步訓練 #跑步 #真男人文創商行 #佛系教練 #kobe麒跑步訓練班 #飛燕城堡 #32gi #Unix氣壓式空氣腿套跑著跑著就睡著了（因為累了）#像極了愛情 練後隨筆...