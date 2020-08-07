疫情陰霾未除 2020倫敦馬拉松改採菁英賽進行

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，主辦單位今天宣布，2020年倫敦馬拉松將在實施安全防疫措施下進行菁英賽，不開放群眾參與。

法新社報導，主辦單位於官網公告：「無論男子、女子及輪椅組菁英賽，皆在實施防疫措施的情形下，於聖詹姆士公園（St James's Park）的封閉式環形跑道進行比賽。」

在10月4日登場的倫敦馬拉松中，全球首位2小時內跑完42.195公里馬拉松的肯亞長跑名將基普柯吉（Eliud Kipchoge）將對決衣索比亞長跑天才貝寇爾（Kenenisa Bekele），無疑是男子組競賽的焦點。

作為2020東京奧運馬拉松選拔賽之一，2020年倫敦馬拉松因疫情籠罩，從原先預定4月開賽延期6個月。2020東京奧運已因疫情而延後12個月舉行。

英國疫情雖然目前趨緩，但包含群聚活動在內仍尚未解除限制，群眾將看不到參賽者於聖詹姆士公園繞跑19.8圈的盛況。