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六千金股出線！旭隼攻高到漲停 突破千元

大學指考錄取率91％創下3年新高！3260人落榜

跑步知識／你是哪一種跑者？ 8 個問題認識自己！

運動筆記 / 運動筆記編輯團隊

人家常說知己知彼，百戰百勝！但身為跑者的你真的夠瞭解你自己嗎？趕快跟著運動筆記測驗的腳步，分析看看自己是屬於哪一類的跑者吧！

1. 你覺得自己愛跑步嗎？

A 每天跑啊，一日不動不蘇胡 （3 分）

B 有時間才跑，跑步非主要運動 （1 分）

C 為了健康每週跑步 2-3 次左右 （2 分）

2. 你覺得自己追得上 Eliud Kipchoge 嗎？

A 為了和他一樣神，每天訓練 （3 分）

B 他跑太快了，我還是穩穩跑自己的就好 （2 分）

C 我剛入門跑步，不曉得這號人物 （1 分）

3. 外面下著毛毛雨，你還會訓練嗎？

A 下雨天連走動都不想 （1 分）

B 可能改成室內運動 （2 分）

C 跑者是防水的，為了進步絕不缺席每次的訓練 （3 分）

4. 跑馬拉松途中，你會…

A 沿途欣賞風景，品嚐賽事特色補給 （2 分）

B 為了破 PB，每分每秒斤斤計較，補給也不會停下腳步（3 分）

C 我還沒參加過馬拉松賽事耶… （1 分）

5. 請問你的月跑量多少？

A 為了健康而跑，不在乎跑量 （1 分）

B 維持運動頻率，大約 100K 以下（2 分）

C 每天卯起來跑，200K 以上 （3 分）

D 超乎你想像，350K 以上沒騙你（4 分）

6. 每次跑步你的平均配速多少？

A 六/七分速左右 （2 分）

B 四/五分速左右（3 分）

C 配速是什麼？可以吃嗎？（1 分）

D 我有信心跟上張嘉哲（4 分）

7. 請問你跑鞋大概穿多久會更換？

A 應該五年以上吧（笑 （1 分）

B 鞋底磨到見白才換（2 分）

C 跑量大，鞋底有一點磨損就換（3 分）

8. 你會不會想在馬拉松成績上持續突破？

A 當然，成績是我的跑步成就來源 （3 分）

B 不追求成績，以完賽和參加不同特色賽事為目標（2 分）

C 全馬太可怕了，短時間內不會考慮（1 分）

分析結果

總分 21-26 分，你 4 被現實耽誤的菁英運動員吧！

 

跑步已經完全植入你的生活中，你很享受跑步的每一時刻。並且為自己安排每日訓練課表，按部就班地完成，絕不輕易鬆懈或說放棄，為的是在每一次馬拉松賽事都能突破自我，得到成就感。身為專業跑者的你，關於跑步技巧你肯定比大家更熟知，也很懂的如何運用，當然除了技能，也少不了好的「工具」來協助，如果你想跟大迫傑和 Eliud Kipchoge 一樣突破極限，就穿上號稱「比賽神鞋」的 Nike ZoomX Vaporfly NEXT% 和 Nike Air Zoom Alphafly NEXT% 吧！幫助你推進每一步伐，你也能跑出和頂尖運動員一樣的快！

有明確跑馬目標的你，當然少不了平時密集的訓練，為專業的你而生的訓練鞋 Nike Air Zoom Tempo NEXT% 的設計來自於 Nike Air Zoom Alphafly NEXT%，在科技上也做了更適合於日常頻繁訓練的調整，當然能量回饋和彈力不會少，提供更多的緩衝保護，讓你在正式的馬拉松賽事當中，更能駕馭「比賽神鞋」。

總分 14-20 分，你跑的不是成績，是態度

你勤奮的跑步也許是為了健康，為了瘦身，又或是抒發心情。跑步成績對你來說一點都不重要，能激發出汗水，宣洩出壓力才是真目的。在這過程中，你也慢慢瞭解到跑步帶給你的愉悅，穿上 Nike 經典跑鞋 Nike Air Zoom Pegasus 37，帶給你穩定可靠的支持，乘上小飛馬帶你往上飛，成為你日常跑步的夥伴。

總分 8-13 分，你是剛被跑步魔力吸住的新手！

也許你都還不認識知名運動員，也不了解跑步有什麼特別的知識，只是突然覺得跑步可以加入你運動的其中一個項目，又或是突然心血來潮想到戶外跑跑流汗。每個人都是從無到有，現在還沒有跑步技巧沒關係，至少先有雙基本款的專業跑鞋 Nike Air Zoom Winflo 7 來保護你的雙腳，造型帥氣當然也是必要條件，輸人不輸陣啊！

責任編輯：哈卡

圖片來源：安柏去跑步 Amber Run a Run

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