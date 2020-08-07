訓練心得／我的私房路線 看山看海ㄟ好所在－基隆外木山
這條外木山情人湖濱海大道來回７公里，單趟３.５公里（海興游泳池到偶然.天堂），不長也不短非常適合練跑距離。
推薦這條路線～６大保證（不～～是優點）
１。海興游泳池旁有『汽機車停車格』～就算跑團租大巴士來也有格子
２。路途有『６間洗手間』（方便整理儀容在拍照）
３。想『練越野跑』可在海神熱炒旁的海興步道（請將重點放在越野跑！）
４。快到折返點（大武崙情人海灘）有雜貨店當『補給店』
５。最重要可邊跑邊『看山看海』
６。跑完還餐廳吃美食欣賞海或海景第一排悠閒喝咖啡
外木山一直以來是在地人和觀光客喜愛之地，放空、玩沙、吹海風、走步道、拍網美照、健行爬山，加上海興游泳池有深淺區域適合大人小孩游泳，也可在沙灘戲水夏季有救生員多了幾分安全。 由於不喜愛一直吃甜甜圈（會肥ＸＤ誤～），剛好住外木山附近理所當然這蔚藍海岸步道，當作我練跑的好路線。
好了～廢話不多說！！請欣賞外木山美景照
－－－放照片－－－
海興游泳池旁－汽機車停車格
起點－海興游泳池（有洗手間）
右邊三隻煙囪（協和火力發電廠）－基隆地標
這石頭旁是最佳觀賞郵輪點
遮陽好所在
可以遠晀基隆嶼（素有台灣龍珠之稱）～剛好拍到彩虹耶
私人島嶼－網路票選基隆在地前幾名餐廳旁邊廟宇有洗手間！
洗手間之一
步道與車道隔絕～練跑實在安心
日出！
越野跑起點－海神熱炒右邊 （此處有洗手間唷）
越野跑－老鷹岩觀景台
練跑時～看到孤狗大哥獨自撿海廢就幫忙
像極腳圖案的石頭～不來踩點一下嗎ＸＤ
休息石椅
看到沙灘～補給站就不遠了（自備零錢唷）沙灘附近也有一間洗手間！
補給站－飲料、碳烤香腸。。。等
只是拍沙灘ＸＤ
圓環（折返點）～到這裡就３.５公里
偶然天堂旁有洗手間
偶然天堂旁大廣場
有路燈～夜晚練跑也不用擔心跑回起點海興游泳池可稍微沖洗
最後附上路線圖
看到最後～真的不考慮，衝一波嗎？！
貼心提醒：國家風景區違規停車依發展觀光條例罰款5千元以上、10萬元以下
（千萬別跟自已荷包過不去～）
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