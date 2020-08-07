訓練心得／我的私房路線 看山看海ㄟ好所在－基隆外木山

這條外木山情人湖濱海大道來回７公里，單趟３.５公里（海興游泳池到偶然.天堂），不長也不短非常適合練跑距離。

推薦這條路線～６大保證（不～～是優點）

１。海興游泳池旁有『汽機車停車格』～就算跑團租大巴士來也有格子

２。路途有『６間洗手間』（方便整理儀容在拍照）

３。想『練越野跑』可在海神熱炒旁的海興步道（請將重點放在越野跑！）

４。快到折返點（大武崙情人海灘）有雜貨店當『補給店』

５。最重要可邊跑邊『看山看海』

６。跑完還餐廳吃美食欣賞海或海景第一排悠閒喝咖啡

外木山一直以來是在地人和觀光客喜愛之地，放空、玩沙、吹海風、走步道、拍網美照、健行爬山，加上海興游泳池有深淺區域適合大人小孩游泳，也可在沙灘戲水夏季有救生員多了幾分安全。 由於不喜愛一直吃甜甜圈（會肥ＸＤ誤～），剛好住外木山附近理所當然這蔚藍海岸步道，當作我練跑的好路線。

好了～廢話不多說！！請欣賞外木山美景照

－－－放照片－－－

海興游泳池旁－汽機車停車格

起點－海興游泳池（有洗手間）

右邊三隻煙囪（協和火力發電廠）－基隆地標

這石頭旁是最佳觀賞郵輪點

遮陽好所在

可以遠晀基隆嶼（素有台灣龍珠之稱）～剛好拍到彩虹耶

私人島嶼－網路票選基隆在地前幾名餐廳旁邊廟宇有洗手間！

洗手間之一

步道與車道隔絕～練跑實在安心

日出！

越野跑起點－海神熱炒右邊 （此處有洗手間唷）

越野跑－老鷹岩觀景台

練跑時～看到孤狗大哥獨自撿海廢就幫忙

像極腳圖案的石頭～不來踩點一下嗎ＸＤ

休息石椅

看到沙灘～補給站就不遠了（自備零錢唷）沙灘附近也有一間洗手間！

補給站－飲料、碳烤香腸。。。等

只是拍沙灘ＸＤ

圓環（折返點）～到這裡就３.５公里

偶然天堂旁有洗手間

偶然天堂旁大廣場

有路燈～夜晚練跑也不用擔心跑回起點海興游泳池可稍微沖洗

最後附上路線圖

看到最後～真的不考慮，衝一波嗎？！

貼心提醒：國家風景區違規停車依發展觀光條例罰款5千元以上、10萬元以下

（千萬別跟自已荷包過不去～）