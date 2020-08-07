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訓練心得／圖騰跑分享 大安森林公園的波馬

運動筆記 / vvn

首圖先來個成果!

公里數不多~但完成一隻狼就是有成就感啦!

很感謝也很開心參與到查理斯開團

久久沒有在早上七點集合，爬起來有點費力呀

不過也因為這個時間，還沒有日正當中，不至於太熱太難跑

也不會因為巷弄車子太多，比較安全一點~

這次的路線是從大安森林公園起跑，從耳朵開始描繪

沿路完成眼睛、鼻子、手、腳、尾巴

因為是圖騰我們不要求速度，沿途看到甚麼想拍的就停下來

這次參與的人好多~~~

跑的時候大家都很熱心，會幫忙指示前面要轉彎或是折返

果然運動的人都很有愛心呀!!

途中也有經過森林跑站~跑步的好所在一定要停留一下啊

除了有淋浴寄物之外，還為跑者設計足部水療按摩池，也有販售輕食跟體適能課程，不定時也會開一些配速營和講座

跑到一條小巷子時，我們不自覺笑了出來

疫情關係影響到波馬，但我們來到波士頓理髮廳哈哈

邊跑邊聊跑步相關，10公里路線很快就過去

對於跑步的熱情，可以從彼此有神的眼中看出

無論訓練或是跑圖騰，找到相同興趣的朋友就是一種幸福!

希望之後可以跑出更多更不一樣的圖騰，分享給大家~

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