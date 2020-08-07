訓練心得／我的私房路線 宜蘭小台灣

網路上有這麼一段描述…

三、四百年前，蘭陽平原上河渠縱橫，草木繁盛，豐饒的土地上，孕育了一群強韌豁達的人群，他們傍河而居，靠著行舟四通八達，平日耕種織布，在林間獵捕，在海河邊鏢魚、採貝。他們會跟海上乘船而來的白人或穿唐服的漢人往來交易，用米或鹿皮等土產換得新奇美麗的玩意兒，如瓷器、琉璃珠。閒暇之時，喜歡雕刻、抽煙斗，還會製作一種輕薄細緻的陶罐。他們自稱「Kavalan」，意思是「平原之人」。

然而三、四百年後…，有著另一群豁達之人，他們嘗試用雙腳履行…，想為自己土生土長的故鄉，做些什麼，於是他們奔跑在蘭陽平原上，一次又一次的練跑微微地調整路線，於是宜蘭小台灣在RUN希望開團了，更希望分享至其他路跑團聯誼社群，邀請更多跑者欣賞蘭陽之美~

千里之行始於足下，馬拉松跑者都會有一個環島夢，能用自己雙腳一步一腳印刻劃台灣軌跡，記錄自己的人生，著實令人感佩。但是這樣的夢想實現，對多數跑者來說，非一蹴可幾，可能還是困難的，那需要累積很多的努力、條件媒合、磨練及身心挑戰。

宜蘭好山好水大家都認同的，而隱身在蘭陽平原的小台灣，他不但軌跡與台灣相似度極高，而且周遭的地理環境就像是台灣的縮影。東部就是遼闊的海岸，西部就是繁華的都市，兩者有著異曲同工之妙。當發現之初，令人驚嘆這樣巧合，而他的距離就剛好一個全馬距離，42公里就達成環島夢，真是讓人感到熱血沸騰啊。

我們習慣由頭城國中為起點，在曙光乍露時出發，徐徐海風迎面吹拂，我們聞到海的味道-那是故鄉的味道，隨著里程前進，龜山島的隨著角度變換，追逐日出展現不同姿態，從濱海公路轉進海濱單車道，沿途的過嶺早餐店是我們的最愛的補給站，我們總是習慣吃飽後再繼續行程，從濱海轉進順著宜蘭河岸單車道，慢慢的映入眼簾的是一望無際的稻田，我們聞到的是純樸濃厚的稻田味道-那也是故鄉的味道，我們往著山的方向前進，遠處山巒疊起，順著蜿蜒河道我們跑進宜蘭市、經過武暖石板古蹟進入礁溪鄉順著山腳下道路往終點前進，經過30幾公里的征途雖有些許疲憊，但那順著山吹下清涼的風，總是能夠舒緩疲憊，而那山林的氣息，也是故鄉的味道，而沿途更是有著許多敘述不完的美麗~

團友精心製作小台灣糖霜餅乾

朋友們!邀請您~身歷其境宜蘭小台灣 !