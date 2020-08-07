訓練心得／我的私房路線 旅跑澎湖馬公

旅行時，不忘帶雙跑鞋比起「練跑」，更像「探索」在未知的路線，恣意闖蕩摸黑時的恐懼，被轉彎後的風景療癒一次次零碎記憶，是旅途中一片片拼圖完整了這趟旅行，完成我的獨家記憶

到澎湖玩了四天三夜，這趟旅行當然不忘帶上跑鞋

很巧的是，居然在機場遇到跑友!!!

馬上相約用跑的一起探索澎湖~

路線分享

我會分享兩條不同路線，分別是街道跑的路線，以及自行車道路線

街道跑可以經過許多景點，路上隨時會有車衝出來，務必注意安全

自行車道路線平直，沿岸跑累了也可以下去玩水，若要跑速度較適合

市區街道路線

這樣的路線單趟是4K

我們從篤行十村出發，往西瀛虹橋先來個坡度訓練

接著我們跑市區，沿忠孝路、到陽明路時右轉民族路，跑到底之後折返民族路

順著臨海路跑，經過馬公港後折返，回到篤行十村

路線中會經過的景點

篤行十村、 潘安邦紀念館、西瀛虹橋、澎湖天后宮、馬公港、順承門

這個路線建議晚上跑，邊跑邊吃消夜，逛逛景點

如果晚上跑街道建議找朋友相伴，機車汽車常常開蠻快的，穿亮色衣服比較安全

自行車道路線

這樣的路線單趟是3.5KM，因為是自行車道所以路線平直非常好跑

我是早上7點從篤行十村出發，往觀音亭跑上西瀛虹橋

沿著觀音亭自行車道跑到底然後折返

路途中可以望著沒有盡頭的海岸線跑，也有很多地方可以直接下去玩水

這個路線建議清晨跑，趁太陽還沒有那麼熱情時快跑~

記得戴頂帽子和墨鏡，如果想下水可以穿速乾的衣褲，但其實澎湖的太陽衣服曬一下就乾了!!

比較特別的是認識了兩位台北來澎湖玩的跑友

一開始請他們幫我拍照，聊得很起勁後來乾脆一起跑

跑到後來決定一起下水玩~好喜歡這種隨意自在

分享我的私房路線~

希望你也可以透過這路線，愛上不一樣的澎湖

最後附上Google Maps路線，有需要請自取~