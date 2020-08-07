跑步小品／我見。我思 視障跑者晨琪

視障路跑台中團黎明團 台中市政府團練

尊重生命、尊重他人，關懷、感恩、珍惜他人與自己，相信會更美好。今天來分享中華視障路跑運動協會台中團會員晨琪，看了一篇視障陪跑員志工Paten的文章「偽盲後的天地」後的心得。

《我見。我思》

偽盲後的天地，好棒的分享，感動，謝謝瑞明和所有陪跑員在陪我們的路上一直用心相伴！我是弱視，每每想像完全失去視覺都膽戰心驚！瑞明說到明眼人可能不曾思考或感受完全沒有視覺後的世界是如何，而一直擁有視覺的我其實是有所感觸的！這些年來有機會認識許多全盲視障者，我常想，我們能夠體會全盲者多少處境呢？

我有一位非常好的全盲朋友許哲誠，認識他之前，從網路看到他主持的公視節目「勝利催落去」，說到特殊教育老師制止他轉圈圈，指出那是明眼人不會出現的“盲動作“。然而，原地轉圈圈真是他生活中絲毫不能失去的自在享受，是他的娛樂，也是他放鬆的途徑，誰都不能奪走他轉圈圈的樂趣；鋼琴之於鋼琴家絕對重要，那麼，轉圈圈在他生命中的份量也是絕對重要！

節目裡他謝謝另一位主持人接納他轉圈圈，我哭了，因為同樣身為視障者的我就曾經無知的用錯誤觀念對待我帶的視障者…那時我任助教，有位先天看不到的學員喜歡搖頭晃腦和擺動四肢，我總是比其他老師更嚴厲的制止她，我說：在外面這樣晃不停，本來不會注意到我們不同的人都會不斷看我們了！

我真的窮追不捨的制止與糾正…聽哲誠許多痛苦經歷的真實分享讓我越來越明白，全盲視障者的許多壓力來源其實是從像我這樣看得見的人來的；我將我以為的自然或正常行為模式，強加給看不到的他們，不曾意識到他們的就在被我不斷的「強行導正」中也不斷被剝奪或漠視真實的需要與感受。要求他們「學像明眼人」我想到的一個例子，想來既殘忍又殘酷！

先天看不到，他們的動作會不斷被糾正，譬如：坐姿！特殊教育老師和親友長輩可能會教全盲小朋友坐要有坐相，不能亂動，不能挖鼻孔，不能東摸摸西碰碰的好奇摸索，不能一會兒站起來一會兒坐下……這些聽起來完全合情合理，一般小朋友也被如此教的！但是全盲小朋友被教、被糾正到一個地步，可能變成是任何地方任何時候都是雙手縮回來不敢動，雙腳緊緊靠在一起不敢張開，他們被訓練到無時無刻都得規規矩矩的正襟危坐；他們看不到四周環境什麼時候可以放鬆，一個鬆懈，就生怕立刻有人跳出來糾正他們在明眼人眼裡的不當動作和舉止！

過去的我真是無比無知，以為糾正一個先天看不到的視障者的一些不同我們明眼人的舉止動作是我應該責無旁貸的重責大任，哪知，我真是錯到離譜又荒唐！看得到的人平常的情緒抒發，可以透過眼神、透過肢體動作表達；眼一瞪、食指一指、手掌一揮、雙手一插腰、腳一跺、拳頭一出、頭一搖…就都簡單傳達著我們的情感甚至是情緒了！

先天盲的視障者卻沒辦法像我們看得到的人一樣，可以隨心所欲透過肢體動作和眼神及面部表情來抒解各種情緒與壓力！我們鍥而不捨的糾正、要求、教育、指導先天盲的小朋友一直到成人，當他們在看得到的人的大環境裏面，大部分時間只能被點穴一般的正襟危坐著，那是非常殘忍又殘酷的；我們看得到的人會東張西望，會時不時移動上半身和挪動下半身，會翹二郎腿抖腳、會自由自在起身坐下再起身走動，而他們常常被規範到出現在明眼人的世界裡只能定在原位；要換成我們看得到的人像木頭人被牢牢釘在原處，應該早瘋掉了吧，緊張、壓力、不安、煩躁、焦慮、憤怒，早就油然而生了！我就會啊，坐著要求我五分鐘不動我就非常困難了，我坐著是個完全沒辦法不動的人呢，而我卻曾經那麼限制一個看不到的學員動的權利！

我們在家想放鬆，歪七扭八的坐姿、盤腿、斜靠、雙腳放桌上，再不斷變化姿勢，肯定最放鬆，身體或心靈的放鬆，常常就在我們亂坐一通時就爽爽的給釋放掉了，對不？但先天看不到的視障者不曾看過我們看得到的人的各種千奇百怪的醜姿，卻從小被嚴格要求要在我們看得到的人面前有所謂的坐有坐相、站不能亂動，手不能亂伸……我們明眼人舉手投足之間、在眼神和面部表情的傳達之間不斷釋放生活壓力，而他們的壓力就在被教導要符合常態行為舉止時沒辦法正常抒發，只能一點又一點的自己消化，當他們壓力大到一個地步，都要火山爆發了，可能身邊的人還勸他們別想太多、別鑽牛角尖…卻無法真實感受他們不可言喻的痛。

我真的會想一件事，就是社福等單位，特別是服務視障者的單位，幫視障朋友，可以不定期辦營會或活動，讓他們說說明眼人帶給他們的感受或挫敗，我們也可以分享我們看得到的人是如何在各種不同情境中運用我們身體上的四肢和動作，並且引導他們怎麼藉由肢體動作抒解情緒和壓力…期待著我們成為更多全盲視障朋友的祝福！

中華視障路跑運動協會 台中團會員王晨琪 20200805

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