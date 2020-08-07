訓練心得／古廟古道之旅

首圖先來個成果! 公里數不多~但完成一隻狼就是有成就感啦! 很感謝也很開心參與到查理斯開團 久久沒有在早上七點集合，爬起來有點費力呀 不過也因為這個時間，還沒有日正當中，不至於太熱太難跑 也

2020-08-07 10:10