訓練心得／古廟古道之旅
在芎林飛鳳山代勸堂起跑的古廟古道之旅
8/2 早上5點半起跑
參加人員先往山下飛鳳山牌樓前進
再跑到123縣道
接到鹿寮坑折返補給點之後
再跑往橫山鄉公所
之後再往前經過增昌大橋
接到豐鄉瀑布
在豐鄉瀑布補充體力之後開始上坡路段
上到大山背的樂善堂
再原路折返回到豐鄉瀑布
接著繼續往前經過油羅溪橋
開始跑河堤路段
再跑回到飛鳳山牌樓
完成全程48k的古廟古道之旅
恭喜所有完賽人員
感謝主辦及所有工作人員
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