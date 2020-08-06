受新冠肺炎疫情影響 東吳超馬因疫停辦

原訂於12月4日至5日舉行的「2020東吳國際超級馬拉松」，今天主辦單位宣布，全球受新冠肺炎疫情影響，多項國際知名大型馬拉松賽事均宣告停辦，加上近日境外疫情仍持續延燒，經過籌備委員會審慎評估活動進行風險與賽事成效，在防疫優先、健康第一的前提下決定停辦今年賽事。

東吳超馬從1999年首度舉辦，並在2001年由東吳校方接手主辦，每年三月在東吳大學田徑場舉行，並在2006年因校內田徑場的整修停辦一年，而今年則是受到新冠肺炎疫情影響決定再度停辦。

東吳國際超級馬拉松籌備委員會在新聞稿中指出，原訂於今年12月4日至5日舉辦的「2020東吳國際超級馬拉松」活動，經過籌備委員會審慎評估活動進行風險與賽事成效，在防疫優先、健康第一的前提下決定停辦今年賽事，「感謝各方贊助廠商及跑友的支持與等候，讓我們相約於2021東吳超馬與您相會。」