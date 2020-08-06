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訓練心得／越野夜訓 德芙蘭步道上東卯山

運動筆記 / Chien Ying Wen
德芙蘭步道樹林茂密，走起來相當舒服。 聯合報系資料照片
德芙蘭步道樹林茂密，走起來相當舒服。 聯合報系資料照片

在星空下的森林裡奔跑

是我只敢在書裡做的美夢

但「老司機的越野課」竟將這夢想變成課程

原先擔心自己能力不足而PASS

截止報名後

又鼓起勇氣加報此場次

在谷關的德芙蘭步道上東卯山來回

從傍晚五點跑到晚上11點多

其中有一段路程

每隔一段時間才放一個人起跑

而得以體驗夜晚獨跑的況味

眼下頭燈照亮的一小段山路

以及我的呼吸聲

就是全世界

石頭、樹枝、藤蔓、月光都在瞬間移動著

必須高度專注

才能維持奔跑的速度

當夜一向體能超好的好朋友

帶傷參加結果再次扭傷

結束的時候我從沒看過這麼沮喪的她

雖然非常擔心  

當下選擇不去打擾

在受傷的過程中

我們都被逼著要變成更強的人

今天不斷想起《強風吹拂》的內容

確實

如果只追求快的話，那不用跑步，去搭車搭飛機不是更快嗎

跑步，是為了變得更強．．．

是為了在每次戰勝心魔的瞬間

成長那0.001％

那夜在黑暗的東卯山徑

全神貫注之際

所有的念頭都消失了

只剩下左右腳平均的移動

穩定、艱難而不停歇

直到黑色的眼睛找到光明

而且，真的，那晚的月色很美。

越野跑

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