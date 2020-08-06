賽事心得／石虎同樂會試跑 集集定向越野體驗

大家好，我是客家鬼怪-力奇，現在所在的地點是「集集 特有生物研究教育中心」。

難得來到集集，當然帶上我的黃金雞，去紫南宮前，金雞寄放在野生動物急救中心(圖片來源：客家鬼怪)

集集對我來說是個很特別的地方，我在學畫的那年寫生主題就是「集集車站」，和前女友(現老婆)的小旅行來過集集...，在2014、2015年馬拉松熱度最高時參加過「集集音樂馬拉松」。2016年時屏科大野保所畢業的池弟選擇在「集集特有生物研究教育中心-急救站」工作，2016~2019每年我們一家都會在年底時來到集集，參加馬拉松順道來個小旅行，因此集集算是我最常去旅行的地方了！集集香蕉有石虎還有「定向越野」集集產香蕉，集集是石虎的重要棲息地，有個和我同年的鎮長，當然本篇要說的當然就是「定向越野」。

台灣第一的馬拉松賽-鄭會長也親自來監督這場集集定向越野！？(圖片來源：客家鬼怪)

石虎舞蹈：「保育石虎的任務，就交給我吧！」(圖片來源：客家鬼怪)

「定向越野」是個不並算是少聽到的名詞，但是如果你不知道，可以點我以前的文章順便讓我賺點擊率嘿（詳見文：請點我）。「定向越野」源自於北歐，在國外已經是運動項目，且是學校的體育課程之一，除了體力與競速，更重要的要有「路徑規劃」的能力以及「當下的判斷」。因此，更考驗方向感、空間感、地形判斷...，被稱為是一種具備思考的智慧體育活動。

台灣定向越野選手-林冠宇 正在講解定向越野！(圖片來源：客家鬼怪)

參賽者必須在起跑後，判斷地圖中檢查點，使用手上的晶片完成檢錄(此行為俗稱「打卡」)，完成該點的打卡後，在判斷的方位，以及相對的其他打卡點，在最短的時間內完成所檢查點的打卡點為完成。這過程中會有地形的改變，可能泥濘滑倒，蚊蟲叮咬，有補刀的玩家(跟在你後面撿便宜)，甚至也有地圖位置不準確...，變化萬千的種種不確定。

和淦哥一起玩定向越野吧

這場記者會很特別，舉辦了試跑體驗，就在有樹林、小溪的特生中心內，就讓第一玩的淦哥和我一起出發囉！

定向越野體驗！出發啦！(圖片來源：客家鬼怪)

出發時就有點提不起勁，一方面是拿著相機，一方面是先天上本身有點左右不分的方向障礙，所以我從一開始就是擺爛，跟著淦哥跑，在電玩世界這個行為叫做補刀(人家打怪，你去搶人怪偷經驗)。出發後一第一個打卡點靠近起終點，由於前一晚下雨路，路面稍微溼滑，在這生態園區中，當然就是蚊蟲也稍微多，打卡點旁邊的樹上，有著許多螞蟻。

這樣的地形！！？？越～野～嘛！(圖片來源：客家鬼怪)

我跟著淦哥在園區內遊走，穿過小溪後又找到許多打卡點，在倒數幾個裡，較為困難的就是在蝴蝶生態區裡，一個樹木遮蔽的打卡點。

當然！我和淦哥的強項，就是跑的比他們快！(圖片來源：客家鬼怪)

這裡是蝴蝶園！打卡點在哪啊？？(圖片來源：客家鬼怪)

雖然還是有點迷路，但是，我們還是順利完成了定向越野體驗！跑回終點後有種失落感，本來還滿有自信的跑步，卻敗給了判斷力，而且更有許多大小朋友比我們更快完成！

淦哥加油！不要輸給小朋友嘿～(圖片來源：客家鬼怪)

我們和紀衡鎮長是ㄧ起回來的唷！(圖片來源：客家鬼怪)

回到終點時，我們是和集集-陳鎮長紀衡 差不多時間完成的！既然同屬於七年級前段班同學，我們三人只能相互勉勵『體驗嘛～只是體驗！』當然，能夠有緣一同感受「定向越野」，也是感謝鎮長的支持！集集定向越野體驗這是集集第一次的定向越野賽，當然配合著集集的地理環境、文化特色，來玩定向越野時更適合來個小旅行。

保育教育管裡頭是個展覽空間，當然展示的是生態教育有關囉！(圖片來源：客家鬼怪)

金牛角套在手上，我們化身成石虎吧！(圖片來源：客家鬼怪)

負責辦理的筆記實業也非常具備經驗，維持辦理賽事的一貫水準。當然，我感到最喜歡的還是象徵保育的石虎插圖，以及可以套在手上的喜年來公司贊助的金牛角。

來～比個動物姿勢~~~猴～子！(圖片來源：小咪)

「集集定向越野」我不認為要用「賽事」來看待他。想想可以在野地裡尋寶，可以在森林中探索未知，又帶點比賽的刺激感...這...這這這不就「像極了愛情」了嗎？

紀念品真的敲可愛的！(圖片來源：集集定向越野)

好的！我廢話不多說了！報名從速就醬！2020集合了！

石虎同樂會 定向越野

時間：2020/10/17 - 2020/10/18

地點：集集鎮特有生物研究保育中心

報名資訊：https://baoming.irunner.com.tw/jijisport2020