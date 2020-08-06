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精華影輯／中興新村半程馬拉松 荷你相遇
這場主辦用心 賽道優美 贈品cp值爆表的一場優質賽事大家參加了沒呀？
我相信 賽事結束後一定很多沒報到名的跑者鐵定後悔到不行了
沒關係～～今年實體賽事沒參加到線上路跑正在報名中事不宜遲 就別再錯過囉～～～
當然 就讓我們期待明年2021中興新村半程馬的來臨囉
主辦：樂活報名網
趕快來尋找你的身影，回顧活動🎉📸樂活照相館 >> https://bit.ly/3jSWUMB
沒參加到，也不用覺得惋惜❗️明年還有機會 🙌
不想等明年❓️【珍惜荷你相遇 線上路跑】⏳️ 限時 ✊限額 開放報名中👉️ https://bit.ly/2Pcy4Ju
邀請您 #體驗中興的美
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