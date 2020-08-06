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精華影輯／中興新村半程馬拉松 荷你相遇

運動筆記 / Run Style完全執行團隊吳導

這場主辦用心 賽道優美 贈品cp值爆表的一場優質賽事大家參加了沒呀？

我相信 賽事結束後一定很多沒報到名的跑者鐵定後悔到不行了

沒關係～～今年實體賽事沒參加到線上路跑正在報名中事不宜遲 就別再錯過囉～～～

當然 就讓我們期待明年2021中興新村半程馬的來臨囉

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馬拉松

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