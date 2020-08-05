訓練心得／我的私房路線 基隆外木山到野柳

跑累了就在吊床睡一下吧（萬里小七後方）

平常住台北，練跑的地方不外乎河濱公園、操場、不然就是大安森林公園和中正紀念堂了。

每次回基隆老家，最期待的事就是清晨早起去海邊練跑了！邊看海邊跑步真的是屬於基隆人的福利阿，看著無敵海景，鬱悶的心情也一掃而空。

外木山風景區規劃完善，旁邊有停車場可停車，親海人行步道單趟3.5公里，中間有公共廁所，沿途還有涼亭可以小歇，是基隆人游泳 、散步、看海的好去處。

這次介紹的路線是外木山經萬里到野柳，單程10公里，來回約20公里。

沿途都有人行道，訓練絕對安全，不用與車爭道，過野柳後由於緊貼著濱海公路，沿途車速快，路肩小，故不建議前往。

外木山到萬里白宮行館（約七公里處）有7-11可補水，萬里到野柳段沿路都有公車，如體力不濟可搭公車返回市區，我有時候回程時天氣熱，跑到野柳湊10公里就上公車了，野柳風景區旁也有7-11可補給。

路線多平緩，只有外木山段（全長約３.５公里）稍有起伏，冬天時海風陣陣，要注意保暖；夏天酷暑要注意防曬和補水，現在正當盛夏，要五點前起跑才能達到訓練效果，不然艷陽高照，在毫無遮蔽物的情況下只能烤肉了，不但容易曬傷，而且有中暑風險。

路線跟萬金石馬拉松有一小段重疊，如果這場銀標賽事想要破pb的人，跑這條路線當行前訓是最好的選擇XD (如何克服惡劣的氣候(?))

認識的基隆跑友不多，所以這條路線我大都一個人獨推

今年七月中時有朋友三點半從台北開車上來跟我會合，實在是讓我很感動！

下面就用照片和大家分享這條路線沿途可以看到的無敵美景。

美麗的外木山日出，早起的人才能享有這般美景

像幅畫一樣的無敵海景，跑在海邊的人行步道上，邊看海，邊吹著海風，跑步不再是枯燥乏味的一件事。

回到外木山後，如果你有帶拖鞋的話，可以下來基隆最知名的海興游泳池泡泡海水，不用門票，規劃完善，旁邊有沖洗設備，可以舒緩一下疲累的小腿。

有帶裝備的話就下來游泳吧!

海興游泳池是基隆負盛名的海泳池！

有不少人會在這裡進行自助三鐵訓練（騎車：基隆－金山 跑步：外木山－萬里 游泳：海興游泳池到大武崙沙灘來回）

累了不想游泳，單純在兒童戲水池（深度約到腰）泡泡水就是一個完美的ending了。

歡迎大家一起來基隆跑海線～