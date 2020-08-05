訓練心得／生活、運動和旅行 都是一場場的冒險（下）

必不可少的合照和跳躍

原文轉載自黃書韋FB網誌生活、運動和旅行，都是一場場的冒險（下）

蘇澳移地訓練

很快地迎來了去蘇澳的日子。雖然蘇澳在宜蘭，但對我來說卻不是個常去的小城。以往去宜蘭總是容易局限於羅東夜市、礁溪溫泉、宜蘭傳藝中心等容易到達的地方，或許有去過幾次蘇澳，但真的不是個常常說到就到的地方，就趁這次好好地探索吧。

週六下午的一場雨，讓週日一早多了那麼一點慵懶和潮濕。對大部分的人來說，是應該配合著這股慵懶的氣息，睡個夠飽再悠閒地吃個早午餐。但對跑者來說，看著清晨五點的日出開始一天的訓練，有著格外的意義：這讓我們像是個運動員，就算我們不是真正的國手，但我們可以把每一個地點，透過一樣的日出時刻，都變成屬於自己的國手之道。

相較於你可以在市面上取得的任何一份嚴謹且正規的跑步訓練課表，合宿營的訓練顯得神秘又看似隨性。每一天的晚上，我們才會知道隔天的課表是什麼，甚至是到了出發後，才會知道下一分鐘要跑什麼。在教練的眼中，我們就像赤裸裸的新兵一樣的存在：沒有辦法偽裝，沒有辦法假裝準備周全。週六下午一到蘇澳旅館的說明會，就像是我們的入伍第一天一樣，我們拿到了一個Black Roll迷你滾筒、一個Black Roll按摩球，和一個SOHO STONE舒活石，我們只能靠著這些小道具，每天晚上把自己準備好，把裝備整理好，然後迎接明天的挑戰到來。

每天晚上的必做功課

間歇跑也可以很free style

週六一早的晨間訓練，我們先慢跑到了離旅館不遠的蠟筆城堡，才知道接下來要跑6趟400公尺，教練還強調要用「free style體感跑」。呃這個，雖然別人覺得很輕鬆但我可能覺得有點累這樣⋯⋯Fine，就來吧！400間歇對我來說也是非常久遠以前的事了，第一趟穩穩地開出去，跑出了86秒的時間。第二趟換成了Neil來帶，我知道一定會比剛剛還快；前半段試著穩住呼吸跟著，後半段在逐漸加速的過程中試著保持一樣的節奏，感受兩隻大腿穩定地輸出更高的功率，穩穩地跟著跑完第二趟——83秒。接下來跟著文彥、玉玫跑出穩定的數據，第五趟又輪到我，此刻完全熱開的我被下達全力跑的指令，在狂跳的心臟、奔騰的血液和炸裂到不行的雙腿帶動之下，跑出了80秒的成績，把其他兩人都甩在後面了。久久沒有跑間歇課表，一跑就是這個速度，雖然心臟和肌肉都已無力，但卻有著滿滿的充實感。

一點都不輕鬆的早起團練，卻又令人著迷

依山傍海的蘇花公路

週六下午的行程是這次訓練營的重頭戲。前一晚宣佈這次要跑到南方澳觀景台，想說Google Maps上看來只是個小山丘，應該還好吧！晨練完畢吃完早餐，我們就先跑到南方澳海灘玩耍，在皎白的砂礫和蔚藍的大海後方的山頭，就是這座觀景台的位置。雖然地圖上看起來「只是個起伏」，但實際看到他居高臨下、可以俯視整個南方澳海灘的位置，只能祈禱下午天氣能夠涼快一點吧（苦笑）。

下午四點半集合時，依舊是34度、濕度80%的高溫高濕天氣。做完暖身之後，我們就起腳，以和緩的配速慢慢地往南方澳前進。從旅館所在的小鎮「馬賽」到南方澳之間需要繞過一座小山，我們沿著山谷之間的低地前進，視線便逐漸被蒼芎的青山包圍，倏忽之間一個轉彎，我們來到與台9線的交會點，再往前即是蘇澳市區，穿過市區後來到白米橋，正是舊蘇花公路的起點。

踏上蘇花公路的起點，經典路線由此展開！

南方澳觀景台其實就位於舊蘇花公路上，在蘇花改通車之前，舊蘇花公路一直肩負著重任，身為宜蘭到花蓮唯一可通行之公路，無論是觀光、經濟還是貨運，不同機能的公路運輸服務皆託付於此面海傍山的險要道路。

雖然以往蘇花公路以大量的砂石車，和潛伏著落石以及坍方等危險而招致惡名，但在蘇花改通車之後，砂石車、大貨車和大部分的小客車就幾乎從此絕跡。取而代之的是單車和慢跑的人變多了，使得這條舊蘇花公路不再潛藏著危險，而是真正地轉變為一條能夠比較讓人放鬆地體會大自然之美的地方。

我們在山腳下短暫補給後，便一路往觀景台邁進。這一段並不是個很難跑的路線，短短的3.6公里爬升僅130公尺（坡度3.6%），體感難度大概只有三分之一個風櫃嘴，是個非常適合任何人都來嘗試的路線。也因為坡度不大，本來在我後方的品帆和Neil都一路加速往前衝，我則是大約用5-6分速往前邁進，其他人則在後方慢慢跟上。沿途看到的車真的不多，且大多數都是從對向下來，相對來說蠻安全的，也看得到一些跑者跟我們一樣，沿著蜿蜒的山路和湛藍的海岸線，看著逐漸開闊的天空拾級而上。

跑上南方澳觀景台

雖然說坡度不大，但晨練後的身體還是有點誠實的，帶著略喘的呼吸跑了快4公里後終於看見終點的觀景台！等待大家集合後，我們在觀景台上看著傍晚時刻的蘇澳港，背後是山映斜陽的中央山脈，眼前是水天一色的太平洋。跑完步的感官似乎比平常都還要放大，感受還要更強烈，而此刻的心情，只有舒爽可以形容了。

傍晚的南方澳，心情和風景一樣平靜和祥和

上來後免不了是一堆拍照行程，也耽誤了一點時間，導致要下山時幾乎是邊摸黑邊下山。不過事後看著照片還是覺得值得啦！

神秘沙灘考驗

跑完來回16公里的蘇花公路之後，本來以為當晚的晚餐就是慶功宴了，殊不知隔天上午教練還是沒有放過我們，把我們帶到了前一天才來過的內埤海灘。一到沙灘，教練拿出彈力繩時大家臉上已經不對勁了，聽到最後要跑一公里的沙灘路更是驚呆了。沙灘怎麼跑？一踩就陷下去，而且凹凸不平，根本無法維持穩定的跑姿。文彥教練告訴我們：專注在骨盆以上的穩定，腳要滑掉還是陷下去就讓它去吧！我們就這樣傻傻地跟著跑，在本來就寸步難行和毫無遮蔽的沙灘上，最後也是跑完了這個遙遠的一公里。

超乎想像刺激的沙灘訓練

跑完沙灘的路，也確定這是最後的訓練了，毫不猶豫地直接往海邊跳！昨天路過、俯瞰過這個沙灘，直到最後一天才有機會放心地玩耍。昨天跑山，今天跳海，山與海的距離，在台灣從來不是個問題，問題只在於我們是否有心去接受各種挑戰，還有用什麼樣的心態去突破。

終於可以玩水了，啊不是，是把別人推下水

吃喝玩樂和訓練一樣重要

莫忘這是「運動旅行」：運動和旅行一樣地重要。在蘇澳的三天雖然短暫，但我們依舊把握有限的時間到處吃喝玩樂：騎著腳踏車遊覽蘇澳小鎮和海港；在塗得跟希臘Santorini小島一樣的咖啡廳裡面一邊喝著冰涼的飲料、一邊跑出去玩水；吃遍全蘇澳的冰店、掃光飯店的所有早餐和晚餐；有夜市就逛、有攤位就玩，有東西就吃。任何一個可以玩耍的城市角落，只要我們還有力氣，我們盡可能地不錯過它。

一切都是假象的慶功宴，隔天還有神秘訓練

聽說是全蘇澳最好吃的冰店

每天都好好吃的晚餐

每天睡的床（爽）

超大的房間內冷泉池，週日跑完山路回來爽爽泡XD

最後但不是終點

每個旅程的最後，都是下一個旅程的開始。這個合宿營若只算在一起的時間，其實只有短短的三天，跟日本學校長達兩三個月、甚至半年的合宿生活簡直天差地遠。但這是個小而美、小而精又充滿神秘和不確定性的三天：有間歇、輕鬆跑、還有山路跑，有多變的地形和俯拾即是的美景，有漂亮的旅館、冷泉還有豐盛的美食，有一起訓練、接受挑戰的夥伴，一起騎著腳踏車在城市之間穿梭自如、探索每一個角落的朋友，同時也是能夠分享彼此生活和價值觀的隊友。

「人生就像一盒巧克力，你永遠不知道下一粒是什麼口味。」電影主角兼長跑健將阿甘如是說。

如果以我們的角度來看：

「旅行也像一盒巧克力，你不知道下一秒會看到什麼風景。」

「跑步也像一盒巧克力，你不知道下一秒會是什麼挑戰。」

人生如是，旅行也是，而跑步亦若是。

每一趟旅程的結束，都是下一趟的開始

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