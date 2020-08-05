快訊

美國衛生部長將訪台 1979年以來層級最高

艾未未「炸彈簡史」：倫敦戰爭博物館的戰慄藝術展

跑步知識／利用跑步功率計佐證 找出適合自己的跑鞋

運動筆記 / StrydTW

跑鞋可說是跑者最重要的裝備之一，其舒適程度與性能將會大大影響跑步表現，穿著適合自己的跑鞋除了有助於提高成績，也能降低受傷的機會；反之，穿著自己不適應的鞋子，既跑不出該有的表現，也可能提高受傷風險。

最近我的一位選手從原本穿習慣的 Nike 4％，嘗試另一雙彈性更好的新跑鞋，卻明顯感到更加吃力，回來看 Stryd的跑步功率數據也發現跟以往有很大的落差，在此分享這次的經驗給大家。

下圖是最近兩次輕鬆跑的數據記錄，06/15 是穿著習慣的跑鞋，06/16 則是穿近期新嘗試的跑鞋，兩次路線相同，跑步距離同樣是 10 公里，也同樣以 6:00/km 的配速完成。

可以發現在相同配速下，平均功率卻高了 4W（157 → 161W），換算功率體重比從 2.80W/kg 上升至 2.88W/kg，高了將近 3％，因此跑步效能（RE）也從 0.99 大幅降低至 0.96，代表新鞋明顯降低了他的跑步經濟性，跑起來更耗力。

再深入一點看，垂直振幅從 5.95cm 提高到 6.63cm，姿勢功率（Form Power）也從 49W 增加到 53W，剛好高了 4W，代表多出來的功率全都來自姿勢功率（無助於水平前進的功率）。另外，觸地時間從 276ms 縮短至 253ms，下肢剛性（LSS）更是從 7.6kN/m 提高到 9.2kN/m，雖然說兩者都跟跑步經濟性呈正向關係，但前提是在維持差不多的垂直振幅下才成立，像這次大幅縮短的觸地時間與更高的剛性只不過是因為新鞋帶來過多的彈性所導致（垂直振幅跟騰空時間增加，每步重心下墜需要花更多力量接住自己），對於水平前進並沒有任何的幫助，這並不是我們想要的結果。

因此，大家在找適合自己的跑鞋時，除了自我主觀感受外，也可以根據 Stryd 的數據作為輔助：

  1. 跑步效能：在相同環境下，當同樣的配速下功率增加，或是同樣的功率下配速變慢，都會導致跑步效能變差；最適合自己的跑鞋，應該能讓你跑出較高的跑步效能。

  2. 姿勢功率／垂直振幅：如果跑鞋不適合你，跑步效能變差通常都是來自於姿勢功率的增加，把它們放在一起看，就能確認多出來的功率是來自哪裡。

  3. 下肢剛性：就像賽車的懸吊系統，無論是過硬或過軟都會影響性能表現；跑者也一樣，腿的剛性太高或太低，都會影響跑步表現，並不是只單絕追求越高就是越好。通常在維持差不多的垂直振幅下，下肢剛性的提高才會帶來真正的效益，否則可能只是更多上下彈跳所造成。

--

此文章為 羅譽寅 教練編寫，如需轉載請註明文章來源：StrydTW

相關新聞

古都馬10月18日開跑 報名至8月底

以古蹟密度最高、傳統特色小吃聞名的台南古都國際馬拉松，台南市政府昨宣布10月18日開跑，將是今年新冠肺炎疫情以來，南部第...

訓練心得／我的私房路線 基隆外木山到野柳

跑累了就在吊床睡一下吧（萬里小七後方） 平常住台北，練跑的地方不外乎河濱公園、操場、不然就是大安森林公園和中正紀念堂了。 每次回基隆老家，最期待的事就是清晨早起去海邊練跑了！邊看海邊跑步真的是

訓練心得／生活、運動和旅行 都是一場場的冒險（下）

必不可少的合照和跳躍 原文轉載自黃書韋FB網誌生活、運動和旅行，都是一場場的冒險（下） 蘇澳移地訓練 很快地迎來了去蘇澳的日子。雖然蘇澳在宜蘭，但對我來說卻不是個常去的小城。以往去宜蘭總是

跑步知識／利用跑步功率計佐證 找出適合自己的跑鞋

跑鞋可說是跑者最重要的裝備之一，其舒適程度與性能將會大大影響跑步表現，穿著適合自己的跑鞋除了有助於提高成績，也能降低受傷的機會；反之，穿著自己不適應的鞋子，既跑不出該有的表現，也可能提高受傷風險。

訓練心得／湖口愛跑團3週年團慶

湖口愛跑團3週年團慶 8/1 早上5點半在湖口三元宮停車場起跑 新竹在地各跑團都前往參加 路線全程來回10K左右 先經過湖口老街 再沿著湖新路穿過隧道 開始上坡往上 跑上斜坡之後

帶小比為愛而行 環島第二天

前一天，在楓港住宿的時候，大家晚上討論了許久，因怕電助力車在南迴騎車危險，所以當下決定把腳踏車放上貨車，用開車的方式前往第二個目的地知本。 清晨一早，好友蘇政元剛好要去爬嘉明湖、三叉山，因前一天

報復性開跑！ 台南古都馬率先宣布10月開跑

以古蹟密度最高、傳統特色小吃聞名的台南古都國際馬拉松，台南市政府今宣布10月18日開跑，也將是今年新冠肺炎疫情以來，下半...

帶小比為愛而行 環島第一天

眾人期待的環島紀錄來了，話說第一天，大家集合完畢時，某人的健忘症發作，忘記把車鑰匙丟在那裡，不得已只好叫開鎖的來開，花了800元，大家才得以順利的把所有的東西搬到車上。 一群人興高采烈地集合拍照

報名要快！礁溪路跑完賽禮 送整隻櫻桃鴨

礁溪公益路跑活動原本要在4月舉行，被疫情打亂後最近捲土重來，完賽禮再升級，不管跑21公里、10.5公里或3公里，只要跑完...

跑步小品／穿上你的跑鞋 每件事都豁然開朗了！

時間進入夏季8月天氣炎熱每次下班回家後，晚上趁丟垃圾時要跑間歇及配速跑，或者休假日早上跑LSD時，氣溫仍舊偏高令人感覺吃不消，但同時也考驗人性及意志力，甚至於要做好適當的心理建設。 記得日前看到

訓練心得／生活、運動和旅行 都是一場場的冒險（上）

原文轉載自黃書韋FB網誌：生活、運動和旅行，都是一場場的冒險（上） 生活、運動和旅行，都是由一個個不同的小冒險組成的。每年的夏天，對跑步人來說都是個辛苦的季節。尤其今年連續好幾天的悶熱高溫讓人覺

旗美馬今起報名 美食美景再升級

「旗山美濃馬拉松」今天（八月三日）中午十二時起啟動報名。台灣南部冬天氣候宜人，最適路跑季節，每年冬季舉辦的旗山馬拉松，今...

熱門新聞

日職／差點出牆 王柏融二軍3打數狂敲3安打

NBA／隨口虧老大哥灌籃太平常 AD遭詹皇霸氣回應

NBA／戴維斯狂轟42分退爵士 湖人提前鎖定西區龍頭

NBA／希望安戴托昆波奪冠 巴克利：不想杜蘭特事件重演

NBA／米爾頓上演驚天一擊 墨瑞：當時防守犯了錯

中職／三壘壘包助攻幸運安打 獅隊逆轉擊敗兄弟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。