帶小比為愛而行 環島第二天

前一天，在楓港住宿的時候，大家晚上討論了許久，因怕電助力車在南迴騎車危險，所以當下決定把腳踏車放上貨車，用開車的方式前往第二個目的地知本。

清晨一早，好友蘇政元剛好要去爬嘉明湖、三叉山，因前一天在東港忘記跟他說，他來不及幫大家補給，所以一早他經過楓港的時候，便送來東港名產烏魚子，但是沒烤是怎麼吃啦😆

所以，我就一直把它放車上，但是回家時，那片烏魚子不見了，到底又跑到那裡去了，我一口都沒有吃到啊（抱頭）

在這裡很謝謝貢丸送來補給哦。

因為比較晚出發，加上台東最近有熱氣球，所以一路上車子很多，我們很慶幸決定是對的，因為那台車太重，爬坡慢，加上車流量大，真的會妨礙人家交通啊！

而我今天也擔任貨車司機，載我們的護理師司機，到達台東。

因好友董聖華住在金峰鄉，還沒有到之前，我們已提前聯絡，她熱情的招待我們去小米食堂享用美味的午餐，午餐過後便帶我們去嘉蘭溫泉公園泡腳，並體驗手做，在那裡我也認識很漂釀的手做老師，大家有時間也可以去玩哦，在依山伴水的氣氛下，會讓你有度假的感覺。

在這裡很謝謝聖華招待與陪伴。

因達妮芙要回高雄，我們便到知本放下行李，送她前往知本坐車，在這裡謝謝美玲這二天的幫忙和陪伴。

接下來，又到了晚餐時間，台東在地好友蘇稚茜特地帶我們到一家人文餐廳，而這家店在台東開了二十二年了，正巧在當日就要結束營業，老闆娘煮了一大堆好吃的蔬食料理給大家吃，真的好好吃啊！這麼好吃的料理，以後真的吃不到了😭😭

希望有機會能再跟老闆娘見面啊！因隔天一早有約100公里的騎程數，所以要早早入睡，我們便跟小茜及台東友人道別，嘿，大家我們綠島見哦，不要猶豫了，快報名😘

在這裡也很謝謝小茜的招待。

回到民宿後，當地友人張志遠及Jia-Sheng Lin帶著父親早就等候多時，他們特地送來飲料和毛巾，真的很謝謝他們，還讓他們等那麼晚。

大家開心的聊天，看手錶時間已晚，隔天又要早起，我們便結束了今天的行程，謝謝你們特地前來加油打氣，真的很感謝你們。

#2020小比為愛而行DAY2

#楓港到知本

#貨車司機的一天

#謝謝佩霓的麵包和桃子陪伴

#嘉蘭溫泉公園