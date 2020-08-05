快訊

美國衛生部長將訪台 1979年以來層級最高

艾未未「炸彈簡史」：倫敦戰爭博物館的戰慄藝術展

聽新聞
test
0:00 / 0:00

帶小比為愛而行 環島第二天

運動筆記 / 陳嘉齡

前一天，在楓港住宿的時候，大家晚上討論了許久，因怕電助力車在南迴騎車危險，所以當下決定把腳踏車放上貨車，用開車的方式前往第二個目的地知本。

清晨一早，好友蘇政元剛好要去爬嘉明湖、三叉山，因前一天在東港忘記跟他說，他來不及幫大家補給，所以一早他經過楓港的時候，便送來東港名產烏魚子，但是沒烤是怎麼吃啦😆

所以，我就一直把它放車上，但是回家時，那片烏魚子不見了，到底又跑到那裡去了，我一口都沒有吃到啊（抱頭）

在這裡很謝謝貢丸送來補給哦。

因為比較晚出發，加上台東最近有熱氣球，所以一路上車子很多，我們很慶幸決定是對的，因為那台車太重，爬坡慢，加上車流量大，真的會妨礙人家交通啊！

而我今天也擔任貨車司機，載我們的護理師司機，到達台東。

因好友董聖華住在金峰鄉，還沒有到之前，我們已提前聯絡，她熱情的招待我們去小米食堂享用美味的午餐，午餐過後便帶我們去嘉蘭溫泉公園泡腳，並體驗手做，在那裡我也認識很漂釀的手做老師，大家有時間也可以去玩哦，在依山伴水的氣氛下，會讓你有度假的感覺。

在這裡很謝謝聖華招待與陪伴。

因達妮芙要回高雄，我們便到知本放下行李，送她前往知本坐車，在這裡謝謝美玲這二天的幫忙和陪伴。

接下來，又到了晚餐時間，台東在地好友蘇稚茜特地帶我們到一家人文餐廳，而這家店在台東開了二十二年了，正巧在當日就要結束營業，老闆娘煮了一大堆好吃的蔬食料理給大家吃，真的好好吃啊！這麼好吃的料理，以後真的吃不到了😭😭

希望有機會能再跟老闆娘見面啊！因隔天一早有約100公里的騎程數，所以要早早入睡，我們便跟小茜及台東友人道別，嘿，大家我們綠島見哦，不要猶豫了，快報名😘

在這裡也很謝謝小茜的招待。

回到民宿後，當地友人張志遠及Jia-Sheng Lin帶著父親早就等候多時，他們特地送來飲料和毛巾，真的很謝謝他們，還讓他們等那麼晚。

大家開心的聊天，看手錶時間已晚，隔天又要早起，我們便結束了今天的行程，謝謝你們特地前來加油打氣，真的很感謝你們。

#2020小比為愛而行DAY2

#楓港到知本

#貨車司機的一天

#謝謝佩霓的麵包和桃子陪伴

#嘉蘭溫泉公園

相關新聞

古都馬10月18日開跑 報名至8月底

以古蹟密度最高、傳統特色小吃聞名的台南古都國際馬拉松，台南市政府昨宣布10月18日開跑，將是今年新冠肺炎疫情以來，南部第...

訓練心得／我的私房路線 基隆外木山到野柳

跑累了就在吊床睡一下吧（萬里小七後方） 平常住台北，練跑的地方不外乎河濱公園、操場、不然就是大安森林公園和中正紀念堂了。 每次回基隆老家，最期待的事就是清晨早起去海邊練跑了！邊看海邊跑步真的是

訓練心得／生活、運動和旅行 都是一場場的冒險（下）

必不可少的合照和跳躍 原文轉載自黃書韋FB網誌生活、運動和旅行，都是一場場的冒險（下） 蘇澳移地訓練 很快地迎來了去蘇澳的日子。雖然蘇澳在宜蘭，但對我來說卻不是個常去的小城。以往去宜蘭總是

跑步知識／利用跑步功率計佐證 找出適合自己的跑鞋

跑鞋可說是跑者最重要的裝備之一，其舒適程度與性能將會大大影響跑步表現，穿著適合自己的跑鞋除了有助於提高成績，也能降低受傷的機會；反之，穿著自己不適應的鞋子，既跑不出該有的表現，也可能提高受傷風險。

訓練心得／湖口愛跑團3週年團慶

湖口愛跑團3週年團慶 8/1 早上5點半在湖口三元宮停車場起跑 新竹在地各跑團都前往參加 路線全程來回10K左右 先經過湖口老街 再沿著湖新路穿過隧道 開始上坡往上 跑上斜坡之後

帶小比為愛而行 環島第二天

前一天，在楓港住宿的時候，大家晚上討論了許久，因怕電助力車在南迴騎車危險，所以當下決定把腳踏車放上貨車，用開車的方式前往第二個目的地知本。 清晨一早，好友蘇政元剛好要去爬嘉明湖、三叉山，因前一天

報復性開跑！ 台南古都馬率先宣布10月開跑

以古蹟密度最高、傳統特色小吃聞名的台南古都國際馬拉松，台南市政府今宣布10月18日開跑，也將是今年新冠肺炎疫情以來，下半...

帶小比為愛而行 環島第一天

眾人期待的環島紀錄來了，話說第一天，大家集合完畢時，某人的健忘症發作，忘記把車鑰匙丟在那裡，不得已只好叫開鎖的來開，花了800元，大家才得以順利的把所有的東西搬到車上。 一群人興高采烈地集合拍照

報名要快！礁溪路跑完賽禮 送整隻櫻桃鴨

礁溪公益路跑活動原本要在4月舉行，被疫情打亂後最近捲土重來，完賽禮再升級，不管跑21公里、10.5公里或3公里，只要跑完...

跑步小品／穿上你的跑鞋 每件事都豁然開朗了！

時間進入夏季8月天氣炎熱每次下班回家後，晚上趁丟垃圾時要跑間歇及配速跑，或者休假日早上跑LSD時，氣溫仍舊偏高令人感覺吃不消，但同時也考驗人性及意志力，甚至於要做好適當的心理建設。 記得日前看到

訓練心得／生活、運動和旅行 都是一場場的冒險（上）

原文轉載自黃書韋FB網誌：生活、運動和旅行，都是一場場的冒險（上） 生活、運動和旅行，都是由一個個不同的小冒險組成的。每年的夏天，對跑步人來說都是個辛苦的季節。尤其今年連續好幾天的悶熱高溫讓人覺

旗美馬今起報名 美食美景再升級

「旗山美濃馬拉松」今天（八月三日）中午十二時起啟動報名。台灣南部冬天氣候宜人，最適路跑季節，每年冬季舉辦的旗山馬拉松，今...

熱門新聞

日職／差點出牆 王柏融二軍3打數狂敲3安打

NBA／隨口虧老大哥灌籃太平常 AD遭詹皇霸氣回應

NBA／戴維斯狂轟42分退爵士 湖人提前鎖定西區龍頭

NBA／希望安戴托昆波奪冠 巴克利：不想杜蘭特事件重演

NBA／米爾頓上演驚天一擊 墨瑞：當時防守犯了錯

中職／三壘壘包助攻幸運安打 獅隊逆轉擊敗兄弟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。