訓練心得／湖口愛跑團3週年團慶

原文轉載自黃書韋FB網誌：生活、運動和旅行，都是一場場的冒險（上） 生活、運動和旅行，都是由一個個不同的小冒險組成的。每年的夏天，對跑步人來說都是個辛苦的季節。尤其今年連續好幾天的悶熱高溫讓人覺

2020-08-03 06:00