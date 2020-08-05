訓練心得／湖口愛跑團3週年團慶
湖口愛跑團3週年團慶
8/1 早上5點半在湖口三元宮停車場起跑
新竹在地各跑團都前往參加
路線全程來回10K左右
先經過湖口老街
再沿著湖新路穿過隧道
開始上坡往上
跑上斜坡之後到達茶園
沿路都有補給站補給
一路往前跑就會到達山頂停車場折返點
補給完後
再原路折返回到三元宮停車場
享用豐富的完賽美食
最後參加人員一起唱生日快樂歌
切蛋糕分享3週年慶的喜悅
非常健康又熱鬧的跑團活動
#跑團日常路線#祝全天下父親節快樂
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