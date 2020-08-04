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帶小比為愛而行 環島第一天

運動筆記 / 陳嘉齡

眾人期待的環島紀錄來了，話說第一天，大家集合完畢時，某人的健忘症發作，忘記把車鑰匙丟在那裡，不得已只好叫開鎖的來開，花了800元，大家才得以順利的把所有的東西搬到車上。

一群人興高采烈地集合拍照，便浩浩蕩蕩的出發了，在此第一天謝謝陪騎的朋友們，有些人沒問名字，真的很不好意思。

面對未來十二天的旅程，其實陳小齡一點都不害怕，因為她傻傻的，想說走一步算一步醬🤭

到了東港之後，有些人已先行離開，在地好友孔寶敏特地為大家準備好吃的飯湯和飲料，讓飢腸轆轆的我們，顧不得形象就在警察局前面吃了起來，在這裡很謝謝寶妹，為我們準備那麼好吃的食物。

離開林園後，經閨蜜陳小柚告知，我們可能會和徒步環島中的銀樓媽祖會合，二話不說立馬用時速25公里的速度，前往水底寮信眾的家，她也為大家準備了芒果和西瓜讓大家享用，在這裡很謝謝他們。

因為時間已接近下午，所以我們便前往下個目的地，枋山。

沿路上車子很多，到達品味軒的時候，竟然被好友蔡志榮攔下，原來他要從台東開車回家，也太巧了吧😅

聊了一下小天，我們繼續上路，到達枋山小七的時候，阿寶和牛牛也陪騎到這裡，真的很謝謝他們，一大早陪伴我們到枋山。

到達目的地楓港的時候，約莫是下午五點，好姐妹Penny Xie和達妮芙已在那裡等候多時，我們也結束了今天的行程。

而我摸摸口袋，竟然在我的口袋中發現了早上怎樣都找不到的鑰匙，天啊🙉🙉（抱頭）

因為有5421的活動，所以我也在楓港這小漁村步行了五公里，還發現了夜市，買了不太好吃的晚餐之後，才回到旅館休息。

謝謝好姐妹Momoco Liu帶著她們家的米豆陪騎

謝謝好姐妹佩霓開車支援

謝謝張芮誠大哥從高雄陪騎到楓港

謝謝辛苦的司機達妮芙第一次開貨車開到膽顫心驚

謝謝好友郭展志和Childe Liu從高雄陪騎到枋山

謝謝浪人跑者大哥早上還特地來送我們

謝謝Hey-Song Dentist大哥早上幫我們拍照還陪騎到大發工業區

謝謝不認識的朋友們陪騎

謝謝用路人的加油和送水

謝謝銀樓媽祖三太子保祐

#2020小比為愛而行D1

#高雄到楓港

#迷糊不要打我

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