跑步小品／穿上你的跑鞋 每件事都豁然開朗了！

時間進入夏季8月天氣炎熱每次下班回家後，晚上趁丟垃圾時要跑間歇及配速跑，或者休假日早上跑LSD時，氣溫仍舊偏高令人感覺吃不消，但同時也考驗人性及意志力，甚至於要做好適當的心理建設。

記得日前看到一本關於跑步的書籍（書籍名稱：超馬跑者的崛起The Rise Of The Ultra Runners/作者：亞德哈羅南德.芬恩Adharanand Finn/出處：第139頁)，當中寫到本文開頭標題那段話：（你穿上...都豁然開朗了），內心頓時感觸良多也受益匪淺 ，同時對書籍上作者提到的人、事、感到十分佩服。

作者書中也寫到：作者曾搭機到舊金山拜訪，一位加州的頂尖超馬好手-蓋瑞.吉林（Gary Gellin)，也是米沃克100公里耐力賽之前冠軍。他也同時推薦作者，去拜訪他的好朋友-吉帝米納斯.葛林尼亞斯（Gedimina Grinius)，也是之前獲UTMB-環白朗峰超級越野耐力賽第二名得獎選手，蓋瑞形容他這位朋友說到：現在這個傢伙很危險又令人期待，他之前是伊拉克的獸醫，他用跑超馬來撫平-創傷後壓力症候群。他的故事大家都知道，他原本是立陶宛人。在一次（南華早報）的訪問中，他說他離開伊拉克後可以選擇要伏特加還是毒品，或者其他東西。所以他開始跑步，他從來沒有計算過里程，只天覺得跑起來很舒服。你穿上你的跑鞋，跑一段時間後，每件事都豁然開朗了！

跟夏季比較起來，冬季則相對合適，兩者簡直有天壤之別，回想到49歲時我的最後一場（40-49歲組）半程馬拉松，2019年1月在台中市，這場由長億高中操場出發的路跑活動，當時也來幾位實力堅強的金髮碧眼國外選手，其中一位賽後成績跑進總排前10名，另外有一位則獲得30歲組前3名，頓時增加了這場比賽的可看及刺激性。當時起跑線前鳴槍起跑後，選手們邁開大步往前衝，一溜煙過去就看不到那幾位外國人的身影，索性穩定配速堅持到底，途中經過幾個自行車引道及路橋，後半段才追上其中一位外國人，最終獲得分組第二名的成績，甚至在他們的激勵之下，半馬成績差點破百（差距僅33秒），為我40-49歲組路跑留下完美句點，確實是一段時間後每件事豁然開朗，也應驗了俗諺：船到橋頭自然直這句話，加油吧！